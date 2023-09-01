دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت داماك، مجموعة الأعمال الرائدة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن افتتاح الوجهة الجديدة للتسوق والتجزئة في دبي "داماك مول"، في حفلٍ رسمي أقيم في الأول من شهر سبتمبر لعام 2023، بحضور أميرة سجواني، العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية.

يقدم مركز التسوق الجديد، الذي يقع في مجتمع داماك هيلز ويغطي مساحة 110,000 قدم مربعة، طيف واسع من خيارات التجزئة والضيافة والترفيه. ومن المنتظر أن يشكل محطة جديدة لتجارب التسوق الفاخرة والجديدة، مع وجود مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بما في ذلك 30 متجراً للبيع بالتجزئة، و10 منافذ للمأكولات والمشروبات.

وفي معرض تعليقها على الافتتاح، قالت سجواني: "يعزز داماك مول من نمو مجموعة داماك في قطاع التجزئة، ويؤكد حرصنا الدائم على توفير أفضل تجارب التسوق للسكان والمقيمين، وكذلك الوصول السلس إلى المرافق المجتمعية. نحن على ثقة بأن خيارات التسوق التي يوفرها هذا المول تتوافق تماماً مع متطلبات ورغبات السكان في مجتمع داماك هيلز. إن تحسين جودة الحياة والخدمات التي نقدمها إلى عملائنا، جنباً إلى جنب مع تحويل مجتمعاتنا السكنية إلى مساحات تضم مختلف الأنشطة والخدمات المجتمعية، تعد أولوية قصوى تجاه عملائنا، ويندرج ضمن مساعينا الدؤوبة لتوفير أقصى درجات الراحة لهم".

يجسد "داماك مول" فن الهندسة المعمارية المعاصرة التي تمتزج مع التشطيبات الفاخرة، كما تتوافق منافذ البيع بالتجزئة فيه مع أحدث المعايير العالمية في التصاميم والتجهيزات.

تلا حفل الافتتاح الرسمي، افتتاح سوبر ماركت "سبينس" التي تغطي مساحة 28 ألف قدم مربعة، بالإضافة إلى تدشين مقهى ستاربكس، ومطعم بابا جونز، وفيتناميز فوديز، وأمريكان واكس، ونظارات الجابر، وصيدلية العين، ومنطقة ألعاب لينغو للأطفال.

قريباً، سيتم افتتاح صالة "فيتنس فيرست" للياقة البدنية بمساحة 9,000 قدم مربعة، ومركز "ميدكير" الطبي بمساحة 8,000 قدم مربعة.

ومن خلال هذا التنوع الكبير في خيارات التسوق والضيافة والخدمات الأخرى التي يوفرها، من المتوقع أن يصل عدد زوار المول إلى نحو 1.3 مليون زائر سنوياً. وبالإضافة إلى المساحات الداخلية، يحتوي داماك مول على منطقة واسعة لركن السيارات بقدرة استيعابية تصل إلى 360 سيارة.

تماشياً مع التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الطلب في قطاع التجزئة، وتلبيةً لاحتياجات السكان المتنامية في مجتمع داماك هيلز، تعمل داماك في الوقت الراهن على وضع تصاميم خطط التوسعة المستقبلية لداماك مول.

هذا وتضم محفظة داماك العقارية عدة مجتمعات سكنية رئيسية تقدم أنماط مختلفة من أسلوب الحياة الفاخرة. من أبرز هذه المشاريع "داماك هيلز"، أول مجتمع رئيسي لشركة داماك في دبي. يجسد هذا المجتمع المتكامل أعلى معايير الرفاهية والحياة الفارهة، ويضم مجموعة متنوعة من المساكن الفاخرة ووسائل الراحة العصرية، تضم شقق وفلل ومنازل تاون هاوس تحمل توقيع علامات تجارية عالمية. كما يضم المجتمع مسطحات خضراء تمتد على مساحة 4 ملايين قدم مربعة، كما يضم مدرسة دولية وخيارات متنوعة لتناول المأكولات وغيرها من المرافق الترفيهية.

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نبذة عن داماك

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 46,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

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ساهر صوقار

مدير - قسم الاتصال المؤسسي، داماك العقارية

البريد الإلكتروني: saher.soukar@damacgroup.com