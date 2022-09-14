تصاميم خارجية أشبه بلوحات فنية تحمل توقيع دار المجوهرات السويسرية الفاخرة دي جريسوغونو

تصاميم داخلية عصرية من تصميم روبرتو كافالي

عدد محدود من الفلل المتاحة للبيع في داماك هيلز

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة داماك العقارية عن مشروعها الجديد "جيمز استايتس" (GEMS Estates) الذي يضم مجموعة من الفلل الفائقة الفخامة التي تتألف من 5 إلى 7 غرف نوم في مجتمع "داماك هيلز".

تتميز هذه الفلل بتصاميم خارجية أنيقة تحمل توقيع دار المجوهرات السويسرية الفاخرة "دي جريسوغونو"، وتصاميم داخلية عصرية من تصميم دار الأزياء الإيطالية الشهيرة روبرتو كافالي، وهو ما يمنح هذا المشروع الفرادة، كونه أول مشروع عقاري مشترك في العالم يحمل توقيع أكثر من علامة تجارية فاخرة.

ستتوزع هذه الفلل ضمن مجمعات مختلفة في مجتمع داماك هيلز الحائز على العديد من الجوائز المرموقة.

وتستلهم مجموعة فلل "جيمز إستايتس" تصاميمها الفنية وديكوراتها الداخلية من إبداعات الفنان والرسام النمساوي الشهير غوستاف كليمت، أحد أبرز فناني المدرسة الرمزية، ويبدو ذلك جلياً من خلال التناغم بين الخطوط المنحنية بألوانها الجذابة الذهبية والسوداء المستوحاة من حجر الألماس الأسود، الذي يعبر عن الجرأة والقوة.

وفي هذه المناسبة، قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك العقارية: "تعتبر مجموعة جيمز استايتس إضافة استثنائية لمجتمع داماك هيلز، والذي يأتي ضمن مساعينا المتواصلة للارتقاء بمستوى المعيشة نحو مستوياتٍ جديدة من الرقي والفخامة، وهو ما دفعنا نحو المزيد من الشراكات مع علامة تجارية راقية مثل كافالي وفيرساتشي وغيرها، لاسيما مع ارتفاع الطلب من قبل العملاء على العقارات التي تحمل توقيع العلامات الفاخرة".

وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، أعلنت داماك عن مشروعها الرائد "كافالي تاور"، البرج الفائق الفخامة المكون من 70 طابقاً في منطقة دبي مارينا، والذي يوفر إطلالات خلابة على نخلة جميرا ويتميز بتصاميمه العصرية التي تحمل لمسات دار الأزياء الفاخرة روبرتو كافالي.

كما أطلقت داماك مشروعين آخرين بمفهومٍ جديد بجوار حديقة الصفا وهما "صفا ون" و"صفا تو". يتميز المشروعان بموقعهما الحيوي وإطلالاتهما على قناة دبي المائية، فضلاً عن كونهما يحملان توقيع دار المجوهرات السويسرية الفاخرة "دي جريسوغونو".

هذا وأشارت شركة الاستشارات العقارية العالمية "سفلز" في تقريرها لعام 2021، بأن العقد الماضي قد شهد زيادة في عدد المساكن التي تحمل توقيع العلامات التجارية بنسبة 230%، لتضيف أكثر من 500,000 وحدة عبر 356 مشروعاً في جميع أنحاء العالم. وحسب التقرير ذاته، ستواصل فئة العقارات السكنية التي تحمل توقيع علامات تجارية نموه، لاسيما في ظل ارتفاع الطلب على هذه الفئة من العقارات، في الوقت الذي يتطلع فيه المطورون العقاريون والعلامات التجارية إلى تعزيز محافظهم الاستثمارية وإطلاق المزيد من المشاريع الجديدة.

وأضاف ماكلوغلين: "درست داماك اتجاهات السوق هذه بعناية، واستفادت من علاقاتها الحالية مع العلامات التجارية العالمية لتقديم منتجات فريدة إلى السوق. وهو ما منحنا ميزة إضافية كي نقدم للعملاء مستوى جديد من مستويات المعيشة الفاخرة بمفاهيم فريدة وتصاميم عصرية. إن الطلب الذي شهدناه خلال الفترة الماضية على مشاريعنا الجديدة هذه كان استثنائياً، وهو ما يعزز من مكانتنا الرائدة في سوق العقارات الفاخرة".

يشار إلى أن داماك هيلز يعد أول مشروع رئيسي لشركة داماك، ويقع على طريق أم سقيم وشارع حصة، ويضم الآن مجتمعاً متنامياً يعج بالسكان، الذي يستمتعون بأرقى الخدمات ويستفيدون من مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية والمجتمعية، بما في ذلك حديقة التزلج وبحيرات الصيد وإسطبلات الخيول والحديقة المخصصة للحيوانات الأليفة والمرافق الرياضية وحلبة للتزلج على الجليد، وغيرها الكثير.

وكانت داماك العقارية قد طبقت أعلى المعايير للارتقاء بمستويات المعيشة في المشروع، لإتاحة الفرصة أمام المقيمين للاختيار من بين مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية، بما في ذلك ملعب ترمب الدولي للغولف و"ماليبو باي" الذي يعد أول مسبح شاطئي داخل مجتمع سكني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضم المشروع أيضاً مدرسة جبل علي ومجموعة مختارة من دور الحضانة ومتجري كارفور وسبينس وفندق راديسون، إضافة إلى مركز التسوق الخاص بالمجمع "فينتورا مول"، حيث توجد جميعها على مقربة من منازل السكان، لتوفير الراحة التامة لهم وتأمين احتياجاتهم اليومية داخل المجتمع بسهولة ويسر.

وإضافة إلى ذلك، توفر "لومز" ذراع إدارة المرافق التابعة لداماك العقارية، العشرات من الأنشطة والفعاليات على مدار العام، ليتسنى للسكان الالتقاء بجيرانهم، وخلق أجواء اجتماعية تنشر السعادة بين جميع السكان.

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البريد الإلكتروني: corporatecommunications@damacgroup.com

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تامر أبو دياب

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taboudiab@quillmena.com



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