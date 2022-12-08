دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة داماك العقارية عن إطلاق مشروع كافالي كوتور، أحدث تجربة معيشية فاخرة للغاية من داماك، والذي يتميز بتصميمه المعماري الفريد، ويضم مبنى منخفض الارتفاع مكون من 14 طابقاً، ويوفر إطلالات مذهلة على حديقة الصفا وقناة دبي المائية.

يتألف مشروع كافالي كوتور من 70 وحدة بمساحات مختلفة، تتوزع ما بين فلل سكاي ومنازل بنتهاوس دوبلكس تضم ثلاث وأربع وخمس غرف نوم، مهع وجود حوض سباحة إنفينيتي خاص بكل واحدةٍ منها، وحديقة تراس مطلة على قناة دبي المائية، مع إطلالة خلابة على كل من أفق دبي وبرج خليفة من جانبٍ واحد، وعلى حديقة الصفا من الجانب الآخر، فضلاً عن إطلالات مباشرة على برج العرب أيضاً.

وستحمل التصاميم الداخلية، المستوحاة من سحر غابات الأمازون، توقيع علامة دار الأزياء الإيطالية الشهيرة روبرتو كافالي، التي تعاونت معها داماك مسبقاً لتصميم مشروعي كافالي تاور، ناطحة السحاب المكونة من 70 طابقاً في دبي مارينا والمطلة على نخلة جميرا، والتي تم إطلاقها عام 2021، ومجموعة جيمس إستايتس، أول مجموعة فلل فائقة الفخامة في مجتمع داماك هيلز والتي تم إطلاقها هذا العام.

وبهذه المناسبة، قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك العقارية: "باتت المساكن التي تحمل توقيع العلامات التجارية الفاخرة تحقق نمواً هائلاً وطلباً مرتفعاً في السوق العقاري. لذا، قطعت داماك شوطاً كبيراً في هذا الجانب من خلال التعاون مع أشهر العلامات الفاخرة في العالم، وهو ما عزز من مكانتها الرائدة في سوق العقارات الفاخرة. بصفتنا أحد أبرز المطورين العقاريين الذين ساهموا في رسم ملامح أفق دبي منذ عام 2002، فقد اكتسبنا خبرةً واسعة مكنتنا من تقديم مشاريع رائدة ومتفردة، وهو ما ساعدنا على تحقيق النجاح وترسيخ قيمنا وعلاقاتنا الوثيقة مع عملائنا".

وأضاف: "إن العمل مع علامات تجارية مرموقة مثل كافالي لا يضيف الجودة والفخامة إلى مشاريعنا فحسب، بل يمنحنا أيضاً الثقة، كمطور عقاري، في تقديم منتجات بمواصفات فريدة ترفع من مستوى سعادة العملاء وتضمن لهم أفضل الخدمات وأكثرها تميزاً، وهو ما سيجده العملاء في مشروع كافالي كوتور".

الجدير بالذكر أن منازل البنتهاوس ستتيح للسكان الوصول المباشر إلى الدور العلوي، الذي سيضم حدائق خاصة مستوحاة من سحر طبيعة الأمازون، ومساحة للحفلات مع أحواض سباحة إنفينيتي. كما يضم المشروع طيف متنوع من وسائل الراحة والمرافق الترفيهية بما في ذلك صالة للياقة البدنية وسبا وردهة سيجار وغرف كلوب وبار عائم وكبائن فاخرة وحدائق استوائية، فضلاً عن ردهة فخمة تحمل علامة كافالي.

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