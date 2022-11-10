• يتميز البرج الجديد بموقعه الحيوي في وسط مدينة دبي ويوفر إطلالات مذهلة على أفق المدينة

• يحمل "إليغانس تاور" توقيع مصمم الأزياء العالمي في أول تعاون له مع شركة داماك

• الأبواب السرية تضفي مزيداً من الخصوصية والفرادة على الشقق الفاخرة في إليغانس تاور

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة داماك العقارية عن إطلاق "إليغانس تاور"، البرج السكني الفاخر المكون من 25 طابقاً والذي يقع في منطقة وسط مدينة دبي "داون تاون دبي" ويحمل توقيع المصمم العالمي زهير مراد.

يتميز البرج بموقعه الحيوي وسط مدينة دبي وعلى بعد خطوات قليلة من "دبي مول"، ويوفر إطلالات ساحرة على أبرز المعالم العمرانية فيها، بما في ذلك أفق منطقة زعبيل وقناة دبي المائية وبرج خليفة.

بهذه المناسبة، قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك العقارية: "نواصل تقديم مشاريع عقارية فاخرة بعناية ومسؤولية إلى السوق، في ظل الطلب الهائل وارتفاع اهتمام العملاء بالعقارات الفاخرة، لاسيما عملاء داماك الذين لديهم ولاء للعلامة التجارية، نتيجة معرفتهم الكبيرة بتصاميمنا الأنيقة ومشاريعنا الفاخرة التي ميزتنا على مدار السنوات الماضية. واليوم، نقدم إليغانس تاور بتصميمه المذهل ومزاياه المتعددة وموقعه الحيوي في قلب دبي".

هذا ويضم البرج شقق بغرفة نوم واحدة تصل مساحة الشقة منها إلى 827.21 قدم مربع، وأخرى مؤلفة من غرفتي نوم بمساحة تصل إلى 1,379.61 قدم مربع.

وفضلاً عن التصاميم العصرية والمزايا المتنوعة التي يوفرها البرج، تمتاز الوحدات في إليغانس تاور بوجود "الباب السري"، والذي يأخذ شكل رف مزخرف في غرفة المعيشة، ويمكن من خلاله الوصول مباشرةً إلى غرفة النوم الرئيسية، وهو ما يمنح المنازل مزيداً من الخصوصية والفرادة.

أما التصاميم الداخلية للشقق فهي تحمل توقيع المصمم الشهير زهير مراد وتجسد الأناقة التي لطالما ميزت تصاميمه في عالم الأزياء، وهو أول تعاون بينه وبين شركة داماك العقارية، التي تمتلك سجلاً حافلاً في الدخول في شراكات مع أبرز العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك فندي وفيرساتشي وكافالي وباراماونت ودي جريسوغونو.

تتميز التصاميم الداخلية للشقق بلمسة مَلَكية أنيقة باللونين الأبيض والذهبي، في حين تتميز ردهة الاستقبال بالخطوط السوداء والذهبية المتجانسة والتي ترسم لوحةً جدارية غاية في الجمال، وتزدان بالثريات المتلألئة والمتدلية من السقف، لتجسد المعنى الحقيقي لكلمة "إليغانس" التي ترمز إلى الأناقة والرقي.

كما يضم البرج مجموعة من المرافق الخدمية والترفيهية لعل أبرزها: حوض سباحة مع بار يوفر إطلالات خلابة على وسط مدينة دبي، ومنطقة للاسترخاء تحت أشعة الشمس ومنطقة أخرى مخصصة لألعاب الأطفال، فضلاً عن صالة حديثة للياقة البدنية.

واختتم ماكلوغلين قائلاً: "لقد كان عاماً حافلاً بالنجاح، شهدنا فيه إطلاق عدد من المشاريع الرائدة أبرزها أبراج "صفا ون" و"صفا تو" بتوقيع من دار المجوهرات السويسرية دي جريسوغونو، وبرج "شيك تاور" في الخليج التجاري، فضلاً عن إطلاق مجموعة جديدة من المجمعات السكنية ضمن مجتمع داماك هيلز، بالإضافة إلى مجتمع داماك

لاجونز الذي أطلقناه العام الماضي. لذا نحن سعداء للغاية بإطلاق هذه المشاريع في دبي، وأن نكون جزءاً من التنمية العمرانية والحضرية التي تشهدها المدينة، لاسيما في ظل النمو الهائل للسوق العقاري فيها".

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