· يجري إنجاز الأعمال التمكينية في حين تم الانتهاء من أعمال التدعيم

· تم إنجاز 85٪ من أعمال الأساسات والحفر

· تم تعيين شركة كيو للاستشارات الهندسية (KEO) كمستشار إشراف

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة داماك العقارية أنها بصدد طرح مناقصة حزمة الأعمال الرئيسية لبرج كافالي، ناطحة السحاب الفخمة المكونة من 71 طابقاً، التي أطلقت في سبتمبر 2021، وتتمتع بإطلالة ساحرة مواجهة للشاطئ في دبي مارينا ومطلة على جزيرة نخلة جميرا، مع تصاميم داخلية فائقة الفخامة من علامة روبرتو كافالي الإيطالية، حيث ستبدأ المناقصة فور الانتهاء من أعمال التمكين.

وتسير أعمال التمكين، التي كُلفت فيها شركة المقاولات الوطنية للأساسات (NPC)، في مسارها الصحيح، والتي أكملت معظم أعمال التدعيم، حيث إنه قد تم إنجاز 85٪ من أعمال الأساسات والحفر، ومن المتوقع أن تنتهي خلال أكتوبر 2022. في حين تم تعيين شركة كيو للاستشارات الهندسية (KEO) كمستشار إشراف، وتم بدء العمل على تشييد مكاتب الموقع قبل تعيين المقاول الرئيسي.

وبهذه المناسبة، قال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك العقارية: "تتمتع شركة كيو للاستشارات الهندسية بخبرة واسعة في تقديم مشاريع فخمة مماثلة سواءً على مستوى دبي أو على مستوى المنطقة، ويسعدنا في داماك العمل معها مجدداً لتحقيق رؤية هذا المشروع الفائق الفخامة." وأضاف: "نُطلِع عملائنا بانتظام على التقدم الذي يتم إنجازه في أعمال البناء وهم بغاية السعادة والرضا عن الوتيرة التي نتحرك فيها. حيث سيكون برج كافالي من بين ناطحات السحاب الأكثر شهرة التي شهدتها دبي على الإطلاق، الأمر الذي يجعلني أشعر بالحماس لرؤية المنتج النهائي للمشروع."

ويعد برج كافالي، الذي تبلغ قيمته التطويرية حوالي 545 مليون دولار، مشروع فريد من نوعه يهدف إلى تحديد أعلى مستويات الفخامة بعروض العقارات الفاخرة في دبي، حيث تتماشى فخامة دار الأزياء الإيطالية الشهيرة روبرتو كافالي، مع معايير داماك لتقديم المنازل الفاخرة وتجارب أسلوب الحياة.

ويحمل البرج، المكون من 436 وحدة وينقسم إلى ثلاثة أقسام، تصميم المهندس المعماري الحائز على جوائز شون كيلا والذي تولى تصميم متحف دبي للمستقبل الفريد، حيث تتدرج مستويات الفخامة في البرج ضمن ثلاث فئات: فئة اعتيادية من الفخامة في الطوابق الأولى من البرج، وفئة الفخامة المتقدمة بالطوابق الوسطى من البرج، والفئة فائقة الفخامة في الطوابق العليا.

وستتمتع فئة الفخامة المتقدمة بالطوابق الوسطى بإمكانية الوصول إلى المسبح المفتوح بالهواء الطلق وحدائق السماء، بينما تضم الفئة فائقة الفخامة في الطوابق العليا مسبحًا لا متناهيًا وصالة سيجار، وجناحًا خاصًا حيث يمكن للمقيمين استضافة حفلات العشاء الخاصة بهم. في حين سيحتوي كل منزل واقع بالفئة فائقة الفخامة في

الطوابق العليا إما على مسبح خاص أو جاكوزي خاص به، وجميع الوحدات سواء كانت شقة مكونة من غرفتين نوم أو دوبلكس من 5 غرف نوم، ستتمتع بشرفات وأسقف عالية تعزز مناظر البحر المذهلة.

ويتميز البرج بميزات أخرى فريدة مثل: ردهة بارتفاع أربعة طوابق تحمل علامة كافالي، ومسبح شاطئي يشبه خليج ماليبو في الحدائق، وخدمات على أعلى مستوى مثل خدمة الخادم الشخصي على مدار 24 ساعة وخدمة التدبير المنزلي الانتقائية وغير ذلك الكثير.

ويتزامن التقدم الذي يحرزه البرج بالفترة التي شهدت فيها الإمارات ازدياداً ملحوظاً بعدد السكان، في ظل استقرار عدد كبير من الأجانب في المدينة للعمل والمعيشة، لكثرة الحوافز الحكومية الناجحة في جذب أفضل المواهب، ووفقًا لمسح أجرته شركة سيجنا للتأمين الصحي (Cigna)، أظهرت خلاله أن الإمارات قد احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وكانت من بين أفضل 10 دول حول العالم ينتقل إليها الوافدون.

ومن الجدير بالذكر أن اتجاه داماك نحو تقديم عروض العقارات الفاخرة قد نجح بجذب المشترين من أصحاب الثروات العالية، ما يجعل برج كافالي يلقى اهتمامًا هائلاً وقد تم بيع جميع الوحدات تقريبًا.

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