افتتاح مركز جديد لإسعاد العملاء في "داماك هيلز 2"

إدخال نظام خدمات الردود واستحداث روبوتات المحادثة لضمان راحة العملاء

تفعيل نشاط حملة "داماك كيرز" عبر محفظة الشركة في دبي وقطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحرص داماك العقارية، بصفتها إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري في المنطقة، على تعزيز علاقاتها مع عملائها باعتبارهم أولوية قصوى، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الجديدة.

في هذا الصدد، تعمل الشركة على توفير أفضل الخدمات لعملائها وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والمبادرات، وعلى نحوٍ يضمن الاستجابة الفورية والفعالة لحل مختلف المشاكل التي يواجهونها.

ومن هذا المنطلق، أطلقت الشركة "مركز سعادة العملاء" الجديد في "داماك هيلز 2" الذي يهدف إلى تعزيز التواصل مع العملاء والاهتمام بعقاراتهم وكافة الخدمات المرتبطة بها، بما فيها رسوم الخدمة والرد على الاستفسارات ضمن نظام إدارة علاقات العملاء. كما أضافت الشركة خدمةً متكاملة عبر الهاتف المحمول لتحديد المواعيد وتقديم جميع الخدمات الأخرى، حيث يمكن للعملاء من خلالها إكمال إجراءات التسليم الرسمية ودفع رسوم الخدمات واستلام المفتاح، ويتم كل ذلك براحة تامة بعيداً عن الإجراءات الروتينية.

وعلاوةً على ذلك، أطلقت الشركة مبادرة تحت عنوان "صوت العميل" لاستقبال ملاحظات العملاء والاستماع إلى المشاكل التي تواجههم، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستفادة من الآراء الإيجابية وردود الأفعال البناءة.

وفي طريقة أخرى لقياس وتقييم تجارب العملاء، أطلقت داماك حملة تسوق "العميل السري" للمساعدة في فهم رحلة العميل، بدءاً من أول تفاعل له عبر الوسائط الرقمية المختلفة، وحتى لقاء ممثلي داماك في مراكز التسوق، والانتقال لاحقاً إلى منازلهم الجديدة كخطوة أخيرة.

تعليقاً على ذلك، قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك: "من منطلق حرصنا على الالتزام بأهدافنا المتمثلة في تحقيق رضا العملاء وإسعادهم باستمرار، عملنا جاهدين على تسريع الجهود من خلال مجموعة من الأنشطة والخدمات عبر محفظتنا في مختلف مناطق عملياتنا، سواء في دبي أو في الدول الأخرى. إن فريقنا في إدارة علاقات العملاء يعمل عن كثب مع السكان والمالكين، وأسهم ذلك في تحديد وتبسيط جميع متطلبات العملاء، ومعالجتها بطريقة سريعة ومريحة، في إطار العمليات التي نمارسها باستمرار".

نظام رقمي داعم

ضمن مساعيها المستمرة لضمان إسعاد العملاء، أعلنت شركة التطوير العقاري مؤخراً عن إجراء تحديثات متعددة على تطبيقها المخصص للسكان "داماك ليفينغ".

ولمواصلة تقدمها التكنولوجي، أدخلت داماك المزيد من التحسينات المهمة على التطبيق، لتتيح للعملاء والمقيمين فرصة تصفح سلسلة واسعة من الخدمات براحة تامة من منازلهم. ويعتبر دمج روبوتات المحادثة (الدردشة) في برنامج إدارة علاقات العملاء قفزة كبيرة في هذا الصدد.

وبات بمقدور العملاء الآن تقديم مختلف أنواع الطلبات بسهولة، مثل سداد المدفوعات والانتقال من المباني والتقدم بطلب لإجراء الصيانة، إضافة إلى حجز المرافق وإدارة شؤون الزوار، وتوجيه الاستفسارات العامة بطريقة سريعة وفعالة. وتهدف هذه الميزة الجديدة إلى زيادة سهولة الحصول على كافة الخدمات، وضمان توفير خدمة العملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأطلقت داماك نظام خدمات الردود لزيادة كفاءة وفعالية التعامل مع معاملات العميل. ويتم من خلال هذا النظام تسجيل كل تفاعل فردي مع العميل كطلب خدمة في النظام، مع تزويده بإشعار تلقائي لتقديم رحلة متكاملة للعملاء.

وقال ماكلوغلين مُعقباً على ذلك: "ضمن نهجنا الذي يتخذ من العملاء ركيزة له، قدم فريق إدارة علاقات العملاء خدمة مخصصة عبر تقنية الاتصال المرئي لتعزيز العلاقة مع العملاء. ويمكن لفريقنا الآن لقاء العملاء غير القادرين على زيارتنا شخصياً عبر قنوات الاتصال الافتراضية. ومن شأن هذه الحلول أن تتيح لفرقنا التواصل والاستماع إلى ملاحظات عملائنا مباشرة من أي مكان وفي أي وقت".

بالإضافة إلى ذلك، أدخلت الشركة أيضاً عملية التسليم باستخدام الحلول الرقمية، حيث يمكن للعملاء مشاهدة منازلهم، وإنهاء جميع الإجراءات عن بُعد.

ويعتبر قيام فريق إدارة علاقات العملاء بإنتاج سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية أفضل مساعدة تقدمها الشركة لعملائها الحاليين والمحتملين خلال الرحلة بطريقة سلسة. ويتم من خلال هذه الأعمال تقديم الإرشادات الضرورية لهم حول المجموعة المتنوعة من الميزات الموجودة في تطبيق "داماك ليفينغ"، مثل التسليم الرقمي وتقديم إثبات الدفع، ونظام إدارة الزوار وحجز الخدمات المنزلية والمزيد غيرها. وتوجد أيضاً خدمة جديدة ورائعة للعملاء الذين يمتلكون عقارات باستثمارات لا تقل عن مليوني درهم، للتقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية في الدولة، من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

ولتوسعة نطاق الخدمات التي تقدمها الشركة في أسواقها الرئيسية، تم مؤخراً إطلاق النسخة العربية من تطبيق "داماك ليفينغ".

استمرار "داماك كيرز"

تواصل داماك العقارية أيضاً حملتها "داماك كيرز" التي تهدف إلى الاستماع إلى العملاء، وتطبيق نهج استباقي لإدارة

علاقات العملاء وإيجاد الحلول المثلى لمشكلاتهم. وعن طريق قسم إدارة علاقات العملاء، نجحت الحملة التي أطلقت نسختها الأولى خلال أغسطس من العام الماضي في تنفيذ ثلاث حملات ناجحة حتى الآن لمعالجة مشكلات العملاء، وتوعيتهم حول المزايا التي يوفرها لهم تطبيق "داماك ليفينغ"، ومجموعة الخدمات المتاحة عبر الإنترنت والحصول عليها براحة تامة وهم في منازلهم.

ونظم فريق "داماك كيرز" هذا العام عرضاً متنقلاً في قطر، وكان الأول له خارج دبي. والتقى الفريق خلال الحدث عدداً من العملاء والمقيمين.

ونظم فريق إدارة علاقات العملاء بالتعاون مع "لومز" ذراع إدارة المرافق في داماك، حدثين، حيث كان الأول في حديقة "داماك هيلز ماليبو باي"، والثاني في حديقة "داماك هيلز 2 كوميونيتي بارك".

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