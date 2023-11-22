شاركت داماك في الجلسات الحوارية الرئيسية التي سلطت الضوء على أبرز ممارسات وسياسات الاستدامة

عرضت الشركة مجتمع "داماك لاجونز" ومشروع "صفا ون" اللذان يتماشيان مع حلول البناء المستدام ومفهوم المباني الخضراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم "معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية"، مؤخراً، دورته الخامسة والعشرين بنجاح في مركز دبي التجاري العالمي. وشهد المعرض، الذي امتد على مدار ثلاثة أيام، حضوراً لافتاً لأبرز الخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة، والمياه، والاستدامة، والتقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، والمركبات الكهربائية، والمدن المستدامة، وغيرها من القطاعات الحيوية، الذين استعرضوا أحدث التقنيات والابتكارات والحلول المستدامة.

وباعتبارها الراعي الماسي لهذا الحدث العالمي، استعرضت شركة داماك أحدث مشاريعها العقارية المستدامة، مؤكدةً التزامها في بناء مجتمعات سكنية صديقة للبيئة، وبما يتماشى مع مسؤولياتها الاجتماعية.

تعتمد داماك في مشاريعها على أنظمة إعادة التدوير، وأنظمة الري المستدامة، وأنظمة التهوية الحديثة لاستعادة الطاقة الحرارية، وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. كما عرضت الشركة نموذجاً عن أعمالها المستدامة وهو مجتمع "داماك لاجونز"، الذي من المتوقع أن يحصل على شهادة (LEED) الذهبية، ليصبح أول مجتمع سكني رئيسي في دولة الإمارات ينال هذه الشهادة المرموقة، ضمن مؤشر تصنيف المجتمعات السكنية والمدن.

حرصت داماك من خلال هذا المشروع على تبني أفضل الحلول المستدامة خلال مختلف مراحل تطوير المشروع، بدءاً من التصميم وصولاً إلى التشغيل ومروراً بمرحلة البناء. كما قدمت داماك مشروعها الآخر "صفا ون من دي جريسوغونو"، المستوحى في تصميمه من الطبيعة الخضراء.

وتتزامن دورة هذا العام من معرض "ويتيكس"، مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف (COP 28) في مدينة إكسبو دبي، والتي تهدف من خلاله إلى بناء مستقبلٍ أكثر إشراقاً واستدامة.

في هذه المناسبة، قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك: "نحن فخورون بكوننا جزءاً من هذا الحدث العالمي، وبمساهمتنا الفعالة في النقاشات المتعلقة بالتطوير العقاري المستدام. إن التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات المستدامة، يشكل جزءاً رئيسياً من خططنا واستراتيجيتنا المستقبلية. وباعتبارنا كيان مستقل ولاعب رئيسي في قطاع التطوير العقاري، فإننا نتفهم الحاجة إلى تبني أفضل الممارسات المرتبطة بحوكمة الشركات و الاستدامة والبناء المستدام في مختلف مشاريعنا الحالية والمستقبلية. في ضوء ذلك، سنواصل جهودنا الحثيثة لتحقيق أهدافنا في الاستدامة، وذلك من خلال التعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء والجهات المتخصصة في هذا الجانب، حيث نتطلع قدماً إلى بناء مستقبلٍ أخضرٍ ومستدام".

ضمن فعاليات معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، شارك مسؤولون من مختلف القطاعات في جلساتٍ حوارية لتسليط الضوء على الحاجة إلى الاستدامة في البيئة الحضرية اليوم. شهدت هذه الحوارات مشاركة فاعلة لشركة داماك العقارية، ركزت فيها على التطوير العقاري المستدام بما يتماشى مع معايير وأهداف حكومة دولة الإمارات.

في هذا الصدد، سلط فرانسيس أرول، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في داماك، الضوء على التحول التكنولوجي الذي يشهده القطاع العقاري ودوره في إعادة رسم ملامح البيئة الحضرية وقطاع التطوير العقاري المستدام، بما يعزز من مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر.

من جانبه، تناول أنس مصطفى، نائب رئيس أول لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية في داماك، مستقبل الاستدامة في البناء والتصميم والعمليات، وقدم رؤى مهمة حول خطط داماك المستقبلية في هذا الجانب.

خطط داماك في الاستدامة

تعمل داماك على تسريع جهودها لتحقيق "أهدافها الخضراء"، بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي وصافي انبعاثات كربونية، ولتعزز من مكانتها كإحدى أبرز الشركات التي تطبق أفضل الممارسات المستدامة في القطاع العقاري.

في هذا السياق، أبرمت داماك اتفاقية شراكة مع "اتصالات من e&" لتوفير حلول شحن السيارات الكهربائية لمجتمعات داماك من خلال (Charge&Go)، المنظومة المتكاملة لشحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي توفر الوصول إلى حلول شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارات السبع عبر منصة رقمية واحدة.

بموجب هذا التعاون، سيتم تركيب محطات شحن في مجتمعي "داماك هيلز" و"داماك هيلز 2"، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت داماك على تصنيف ممميز على مؤشر "ساستيناليتيكس" العالمي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بواقع 18.3 نقطة.

يشير هذا التصنيف إلى انخفاض مستوى المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، بشكلٍ عام، في شركة داماك، ويؤكد مجدداً التزام الشركة بإدارة وتخفيف المخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل فعالٍ. تقوم شركة "ساستيناليتيكس" بتقييم الشركات على مقياس يتراوح من 0 إلى 100، حيث تشير الدرجات المنخفضة إلى مستوى أقل من المخاطر.

وأقرت "ساستيناليتيكس"، في تقييمها، على وجه التحديد بالممارسات القوية لإدارة المخاطر التي تتبعها داماك في المجالات الحيوية، بما في ذلك حوكمة المنتجات، والرشوة والفساد، والصحة والسلامة المهنية. في سياقٍ متصل، حققت الشركة تصنيفاً متميزاً على مستوى المخاطر التي لا تذكر (من صفر إلى عشرة، أدنى مستوى من المخاطر) في العديد من المعايير الحاسمة، بما في ذلك الانبعاثات والنفايات السائلة والصلبة، وإدارة المنتجات، والرشوة والفساد، والعلاقات المجتمعية، والصحة والسلامة المهنية.

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نبذة عن داماك

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 46,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.