تم الانتهاء من أعمال الحفر والأساسات، وجاري تنفيذ أعمال البنية التحتية

من المتوقع اكتمال البرج بحلول عام 2027

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت داماك العقارية، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري الفاخر في الشرق الأوسط، أن أعمال البناء لأحد أبرز مشاريعها الفاخرة في دبي "صفا تو دي جريسوغونو" تسير بخطى متسارعة، حيث من المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2027.

وكانت داماك قد أطلقت برج "صفا تو دي جريسوغونو" في منتصف عام 2022، بُعيد الإعلان عن البرج الآخر "صفا ون دي جريسوغونو" المجاور له والذي يقع عند حديقة الصفا، حيث يحمل كلاهما توقيع دار المجوهرات السويسرية الراقية "دي جريسوغونو".

تسعى داماك من خلال هذين البرجين إلى تقديم أسلوب معيشة فاخرة يوفر للسكان مزيجاً من الفخامة والرفاهية في قلب دبي، حيث يتميز المشروع بموقعه الحيوي على شارع الشيخ وبجوار مشروع داماك الأيقوني "أيكون سيتي".

تعليقاً على ذلك، قال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك العقارية: "منذ الإعلان عن برج صفا تو دي جريسوغونو، أظهرنا التزاماً كاملاً تجاه عملائنا لتسليم المشروع وفق الجدول الزمني وضمن أفضل المعايير العالمية، مع ضمان تطبيق أفضل الممارسات في البناء والتطوير وتبني أفضل حلول التكنولوجيا ودمجها في عملية البناء. أنا فخور للغاية بالتقدم الذي نحرزه في عملية بناء البرج، وأتطلع قدماً إلى الترحيب بالسكان في برج صفا تو دي جريسوغونو بعد سنواتٍ قليلة".

بناءً على النجاح الذي حققه مشروع "صفا ون"، المستوحى في تصميمه من جمال الطبيعة، سيوفر برج "صفا تو"، الذي يتألف من برجين توأمين، المساحات الخضراء في مختلف جنباته، لتمتد من المنازل السكنية الفاخرة إلى المرافق الترفيهية المتنوعة التي يضمها البرج. سيتألق البرجان التوأمان المكونان من 80 طابقاً بالتصاميم المذهلة التي يغلب عليها اللون القرمزي مع لمسات أنيقة تعكس فخامة دي جريسوغونو.

ستشمل المرافق الترفيهية في صفا تو "غابة ضباب" فريدة من نوعها ستتزين بعروض الأضواء الليزرية التي ستغطي المناظر الطبيعية المحيطة بها، بالإضافة إلى وجود منافذ للأطعمة والمشروبات، ومنصة مراقبة توفر إطلالات ساحرة على أفق مدينة دبي.

بالإضافة إلى ذلك، سيضم البرج حوض سباحة شاطئي في منطقة البوديوم، وسيكون محاطاً بأشجار النخيل التي تقع في الغابة الاستوائية، فضلاً عن وجود حوض سباحة زجاجي، يوفر للسكان فرصة الاسترخاء وقضاء أوقات هادئة.

بناء إرث عالمي

منذ تأسيسها عام 2002، نجحت شركة داماك في إرساء أفضل المعايير العالمية في قطاع التطوير العقاري في دبي ومختلف أنحاء المنطقة والعالم. حرصت الشركة منذ اليوم الأول على التركيز على الابتكار والتفرد في مختلف مشاريعها، كما دخلت في شراكات مع أشهر العلامات التجارية في مجال الأزياء والمنتجات الفاخرة، لبناء أنماط معيشة فاخرة والارتقاء بتجارب السكان إلى مستوياتٍ جديدة من الفخامة.

تفخر داماك اليوم ببناء برج "داماك تاور ناين إلمز"، وهو أول برج سكني في أوروبا يحمل توقيع علامة "فيرساتشي" العالمية، ويعد إضافة بارزة إلى محفظتها العقارية الغنية التي تضم مشاريع رائدة مثل: كافالي كوتور، وداماك باي وداماك باي 2 من كافالي، وكانال هايتس 1 وكانال هايتس 2، وداماك كورال ريف، داماك كازا، وبرج فولتا، حيث تقع معظم هذه المشاريع في أبرز المناطق الحيوية في دبي. ومؤخراً، أطلقت داماك مجموعة حصرية من الفلل الفاخرة "يوتوبيا" والتي تضم 27 فيلا، وذلك في مجتمعها الرئيسي داماك هيلز.

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نبذة عن داماك

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 46,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.