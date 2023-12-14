دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت داماك العقارية، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري الفاخر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق المزيد من التقدم في حزمة الأعمال الرئيسية لتطوير مجمعي ميكونوس ومونت كارلو ضمن مجتمع داماك لاجونز الرئيسي.

يتمتع هذان المجمعان بميزات وخصائص فريدة، تمنح السكان أسلوب معيشة راقي يوفر لهم أقصى درجات الراحة والهدوء، بدءاً من البحيرات الزرقاء الصافية ومسارات الإنزلاق الممتعة ووسائل الراحة، وصولاً إلى أماكن الجذب السياحي والمنتزهات المائية، فضلاً عن المزايا الحصرية الأخرى مثل: حديقة الطاحونة في ميكونوس، ودار الأوبرا العائمة في مونت كارلو.

بهذه المناسبة، قال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك العقارية: "إن سير العمل في داماك لاجونز يخطو بوتيرة متسارعة، ونسعى من خلال منح حزمة الأعمال الرئيسية إلى شركة الإنشاءات الصينية إلى تحقيق المزيد من التقدم في أعمال البناء ضمن هذا المشروع الرائد، لنعزز من ثقة عملائنا في مشاريعنا، عبر تقديم أفضل أنماط الحياة الفاخرة".

وحتى الآن، منحت شركة داماك العقارية عقود بناء وتطوير مجتمع داماك لاجونز بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 7 مليارات درهم. تم تخصيص أكثر من مليار درهم لمشاريع البنية التحتية، وما يزيد عن 5.6 مليار درهم لبناء الفلل. وفي النصف الأول من هذا العام وحده، منحت داماك عقود بقيمة 2.4 مليار درهم، مما يؤكد على الزخم القوي والمتسارع لتطوير المشروع.

يأتي ذلك في الوقت الذي حصل فيه مشروع داماك لاجونز على شهادة LEED البلاتينية، ليصبح بذلك أول مجتمع سكني رئيسي ينال هذه الجائزة في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن نظام تصنيف المدن والمجتمعات.

سيضم المجتمع المستوحى من البيئة المتوسطية، والذي يعد ثالث مجتمع سكني رئيسي للشركة في دبي ويقع بجوار مجتمع داماك هيلز، أكثر من 8000 فيلا ومنزل مستقل تتوزع على 11 مجمع سكني مستوحاة من فن الهندسة المعمارية المتوسطية وهي: فينيسيا، والمغرب، وسانتوريني، وكوستا برافا، ونيس، ومالطا، وإبيزا، وماربيا وبورتوفينو، بالإضافة إلى ميكونوس ومونت كارلو.

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نبذة عن داماك

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 46,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.