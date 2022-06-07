تبدأ هذه الحملة في السابع من يونيو الحالي وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع في مختلف المواقع الرئيسية لشركة داماك

تهدف هذه الحملة المتجددة إلى اتباع نهج استباقي في الاستماع إلى آراء العملاء والتواصل معهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت داماك العقارية، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري الفاخر في المنطقة، عن إطلاق حملتها الثالثة من مبادرة "داماك كيرز"، وذلك في إطار التزامها الكامل وحرصها الدائم على إسعاد عملائها.

ستبدأ الحملة، التي ينظمها ويشرف عليها قسم إدارة علاقات العملاء في شركة داماك، في السابع من يونيو الحالي وتستمر لغاية السادس والعشرين منه، حيث سيتم وضع منصات ومنافذ للترحيب بالعملاء في مختلف المواقع التي تقع ضمن محفظة داماك العقارية على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة.

في هذا الإطار، ستتم دعوة كل من المستثمرين والمقيمين إلى المنصات المخصصة لهذه الحملة، بهدف التواصل معهم عن قرب، بالإضافة إلى الاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول تجربتهم مع داماك، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير وتحسين تجاربهم.

تعليقاً على ذلك، قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول لدى شركة داماك العقارية: "لطالما تمحورت أعمالنا في داماك حول رضا العملاء وسعادتهم، حيث يسعى قسم إدارة العملاء وإدارة المجتمعات السكنية في الشركة إلى تقديم أفضل الخدمات لهم والاستماع إليهم والأخذ بمقترحاتهم من خلال مجموعة من الحملات الرائدة بما فيها حملة ’داماك كيرز‘ التي نسعى من خلالها إلى حل جميع المشاكل التي تواجه العملاء".

كجزء من حملة هذا العام، ستنظم داماك بعض الأنشطة المخصصة للأطفال لإدخال المزيد من السرور والبهجة إلى نفوس العملاء وعائلاتهم، تشمل هذه الأنشطة عربات الآيس كريم وألعاب القفز في المنتزهات المجتمعية والساحات العامة الأخرى مثل شاطئ "ماليبو باي" في مجتمع داماك هيلز.

هذا وسيتمكن عملاء داماك الراغبين بزيارة منصات داماك كيرز من التعرف على الميزات المتاحة لهم ضمن هذه الحملة، من خلال زيارة تطبيق "داماك ليفينج".

نشر السعادة

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، أطلقت داماك برنامج "الصيانة الوقائية المخططة" لضمان حماية السكان من أي متاعب قد تنجم عن الأنظمة الداخلية للمباني، بما في ذلك أجهزة التكييف وتمديدات الصرف الصحي والمشاكل الكهربائية والتقنية الأخرى. وتقدم الشركة من خلال هذا البرنامج خدمة الصيانة المجانية، لاسيما وأنه صُمم لضمان تقديم معالجة فورية لأي خلل قد يصيب تلك الأنظمة، بالإضافة إلى منع وقوع الأعطال المستقبلية.

بالإضافة إلى البرامج المصممة لخدمة السكان وراحتهم، تتواصل داماك أيضاً بشكلٍ مستمر مع العملاء من خلال الأنشطة المجتمعية وأنشطة اللياقة البدنية والفعاليات العائلية التي تنظمها من حينٍ إلى آخر.

واختتم ماكلوغلين بالقول: "نحن نؤمن بأهمية هذه الحملات والمبادرات ونثق بأنها تعزز من تواصلنا مع عملائنا وتزيد من ثقتهم بنا، وذلك من خلال الاستماع لهم وإيجاد الحلول الفعالة لجميع المشاكل التي تواجههم بسرعة وشفافية".

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