استعرضت داماك أحدث مشاريعها الجديدة ضمن المرحلة الثالثة من مشروع "لاجون فيوز"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظّمت شركة داماك العقارية احتفالاً مميزاً أعلنت فيه عن توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف تعزيز دور الوسطاء العقاريين الإماراتيين في السوق العقاري، وذلك ضمن "برنامج دبي للوسيط العقاري" الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك هذا العام، والذي يندرج ضمن "أجندة دبي الاجتماعية D33".

شهد الحفل الذي أقيم في الخامس والعشرين من شهر يوليو الحالي حضور نحو 300 وسيط عقاري إماراتي، حيث استعرضت فيه داماك أحدث مشاريعها "البرج 13" ضمن مشروع "لاجون فيوز"، الذي يتميز بتصاميمه الراقية ومرافقه العصرية، التي توفر للسكان أسلوب معيشة هادئ ضمن مجتمعٍ سكني نابض بالحياة.

في هذه المناسبة، قالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في داماك العقارية: "نحن سعداء لهذا التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك، والذي نهدف من خلاله إلى دعم الكوادر الوطنية وتمكينها، لا سيّما الوسطاء العقاريين الذين أثبتوا حضورهم القوي في السوق. بالتزامن مع ذلك، يسعدنا إطلاق مشروعنا الجديد البرج 13 ضمن مشروع لاجون فيوز، والذي خصصنا بيعه بالكامل من قبل الوسطاء العقاريين الإماراتيين، في خطوة نؤكد من خلالها على تقديم كامل الدعم لهم وتوفير أفضل المشاريع لعملائنا، في الوقت ذاته".

شهد الحفل أيضاً تقديم عرض تفصيلي عن المشروع الجديد، وتوزيع جوائز قيمة على الوسطاء العقاريين الإماراتيين الذي حققوا أفضل أداء من حيث المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، حظي الحضور بجلسات حوارية ثنائية، تم خلالها تبادل الأفكار، والتطرق إلى آخر مستجدات السوق العقاري في دبي.

على مدى السنوات الماضية، عززت داماك دورها في دعم وتمكين الموظفين، من خلال استقطاب أفضل الكفاءات من مختلف الجنسيات، وتعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف الأقسام. كما تكثف الشركة جهودها في التدريب، من خلال توفير برنامج تدريب خاص بالموظفين، لمنحهم الفرص لتعزيز قدراتهم المهنية وتنمية مهاراتهم الأساسية.

اليوم، تضم داماك موظفين من أكثر من 100 جنسية مختلفة، توفر لهم بيئة عمل مثالية بما يتماشى مع تحقيق أهداف حكومة دولة الإمارات في رفع مستوى سوق العمل، وتمكين المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص.

نبذة عن داماك العقارية

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 47,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

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