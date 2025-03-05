دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة داماك العقارية، المطور الرائد للعقارات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، إبرامها اتفاقية تعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف الإسلامي الرائد في الدولة، لتقديم حلول تمويل سكني لجميع عملائها للمشاريع قيد الإنشاء التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 35%، لتكون داماك العقارية بذلك أول مطور عقاري يتيح هذا النوع من الحلول للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي ذلك ضمن جهودها الرامية لتسهيل تملُّك المنازل بالنسبة للمقيمين في الدولة،

ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية ليرسّخ التزام داماك العقارية ومصرف أبوظبي الإسلامي بتوفير حلول مالية تلبي احتياجات العملاء وتسهّل لهم عملية الاستثمار في العقارات الفاخرة. وفي الوقت الذي تشهد فيه ديناميكيات السوق تطوراً ملحوظاً، تمثل هذه الخطة التمويلية قفزةً نوعية في هذا المجال، إذ تُمكِّن المقيمين والمستثمرين من الحصول على عقارات مميزة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تقلبات الأسعار.

وبهذه المناسبة، قالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في داماك العقارية: "تمثل اتفاقية التعاون هذه محطةً جديدة في رحلة إنجازات الشركة، ولحظةً فارقةً للمقيمين والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعكس تعاوننا مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بإبرام الاتفاقية المذكورة، التزامنا العميق بتقديم حلول تمويلية لتسهيل تملُّك المنازل لشريحة أوسع من المقيمين في الدولة، ونحن فخورون لكوننا أول مطور عقاري يتيح هذه الخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز من سهولة الارتقاء بنمط العيش إلى آفاق جديدة من الفخامة والرقي، وإرساء معايير جديدة كلياً فيما يختص بالمرونة المالية في الاستثمار العقاري في الدولة".

ومن جهته، أعرب إيلي حايك، رئيس قسم التمويل العقاري في مصرف أبوظبي الإسلامي، عن سعادته بإبرام اتفاقية التعاون بالقول: "نحن في مصرف أبوظبي الإسلامي ملتزمون دوماً بابتكار حلول فاعلة في مجال التمويل السكني، لتمكين المستثمرين من تحقيق أقصى فائدة ممكنة والمساهمة في نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يتجسد في تعاوننا مع شركة داماك العقارية، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه الخطة الحصرية. كما تؤكد هذه الاتفاقية الإستراتيجية رؤيتنا المشتركة في مساعدة المقيمين فيما يتعلق بالتملك والاستثمار في القطاع العقاري".

نقلة نوعية في مجال التمويل السكني

هذا وتعكف داماك العقارية على إيجاد حلول أكثر مرونة لعملية التمويل السكني التي تتناسب مع احتياجات المستثمرين وظروف السوق المتغيرة. وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع النمو المتواصل الذي تشهده السوق العقارية، بالتوازي مع بلوغ ثقة المشترين مستوياتٍ قياسية.

وفي الوقت الذي تشهد فيه أسعار العقارات نمواً مضطرداً، إلى جانب التطور الكبير في ديناميكيات السوق، تعمل هذه المبادرة على تسهيل الاستثمار في العقارات الفاخرة لطيفٍ أوسع من المستثمرين المؤهلين. وتواصل داماك العقارية من خلال هذه الخطوة ترسيخ التزامها العميق بتوفير حلول تعزز من قدرة المستثمرين على تحقيق أقصى فائدة ممكنة من استثماراتهم وإرساء معايير جديدة في مجال التمويل العقاري.

مصرف أبوظبي الإسلامي - المعلومات الواردة هنا هي لأغراض تسويقية وترويجية فقط. لا يُعتبر هذا عرضاً للبيع أو للتمويل. يخضع بيع وتمويل العقارات فقط للعملاء المؤهلين. أسعار العقارات تخضع لعوامل السوق والظروف الاقتصادية التي لا يمكن التحكم بها، وقد تؤثر على قيمتها. يتعين على المشترين والممولين إجراء التقييم اللازم والحصول على استشارة مهنية مستقلة قبل اتخاذ أي قرارات.

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