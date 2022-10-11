دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت داماك العقارية عن منحها عقدًا لشركة دانواي للهندسة الكهربائية والميكانيكية لبناء محطات كهرباء فرعية في مجتمعها الفاخر داماك لاجونز.

تحت إشراف (Energoprojekt Entel Co)، شركة الاستشارات المعتمدة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سيتم بناء هذه المحطات الفرعية وفقاً لأعلى معايير الجودة والمواصفات لدى ديوا، ومن المنتظر أن تسرع من وتيرة العمل في داماك لاجونز، وتوفر إمدادات الكهرباء للمرحلة الأولى من تطوير المشروع.

تعليقاً على ذلك، قال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك العقارية: "انطلاقاً من التزام داماك المستمر بتسليم هذا المشروع في الوقت المحدد، تم منح مهمة بناء أول محطة كهرباء فرعية لشركة دانواي للهندسة الكهربائية والميكانيكية، نظراً لخبرتها الكبيرة وسجلها الناجح في تقديم مشاريع طاقة عالية الجودة في الوقت المحدد. وبصفتنا مطوراً عقارياً، فإننا نلتزم في تطوير المشروع وفق ما هو مخطط له، مع التأكيد على الالتزام بأعلى المعايير وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا".

بموجب العقد الموقع مع داماك، تلتزم دانواي ببناء المحطة الأولى، الواقعة على مقربة من شارع حصة، ويشمل ذلك أعمال التصميم والتوريد والبناء والتركيب، ومن المتوقع أن تصبح جاهزة في غضون 22 شهراً. وبمجرد تشغيلها ستولد 150 ميجا فولت أمبير. وبالتزامن مع ذلك، سيبدأ إنشاء المحطة الفرعية الأخرى بطاقة 132/11 كيلو فولت قريباً، والتي تهدف بالإضافة إلى إنجاز المشروع في مدة زمنية أقل، إلى تعزيز معايير الأمان ومنح أكبر قدر ممكن من المرونة في عملية البناء ضمن هذا المشروع.

ومنذ إطلاقه في شهر نوفمبر من العام الماضي، حقق مشروع داماك لاجونز نجاحاً لافتاً ولقي إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين، الباحثين عن ملاذٍ فاخر يوفر لهم أعلى درجات الرفاهية وفق مفهومٍ جديد، وهو ما يوفره مجتمع داماك لاجونز المستوحى من عجائب البحر الأبيض المتوسط. يمتد هذا المجتمع السكني المتكامل على مساحة تقدر بـ 45 مليون قدم مربعة، ويضم شواطئ رملية بيضاء وأجواء مشابهة للأجواء الاستوائية وغيرها من التجارب الترفيهية الأخرى، كما يضم فلل فاخرة ومنازل تاون هاوس فلل وتاون هاوس عصرية تمتد حول البحيرات الاصطناعية.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمزيد من المعلومات, يرجى التواصل مع

تامر أبو دياب

00971555505691

taboudiab@quillmena.com



​