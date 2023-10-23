المرحلة الأولى من تشييد الفلل انطلقت قبل شهر من الموعد المُحدّد

بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 2.3 مليون متر مربع، سيضم المُجمَّع السكني أكثر من 9000 فيلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة داماك العقارية، الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التقدّم الملحوظ في مشروعها الرائد "داماك لاجونز"، ثالث مجتمع رئيسي للشركة، والذي سيعيد تعريف معنى الحياة الحضرية في دبي.

سيسهم المجتمع الذي يمتد على مساحة 4.5 مليون متر مربع، والمستوحى من المياه، في جلب نمط الحياة المتوسطية إلى وسطة مدينة دبي.

وأوضحت داماك أن نسبة إنجاز أعمال البناء وصلت إلى 20%، مع استمرار الأعمال لإنجاز 6,459 فيلا موزعة على 13 مجمّع. إضافةً إلى ذلك، يجري الآن وضع اللمسات النهائية على تعيين مقاول رئيسي لبناء 1,432 فيلا ضمن مجمّعين سكنيين، فضلاً عن 1,025 فيلا ضمن مجمّعين في المراحل النهائية من التصميم، في حين أن مرحلة إنشاء أكثر من 2,300 فيلا وصلت إلى الطابق الأرضي أو الطوابق العلوية.

ومنذ إطلاق المشروع في نوفمبر عام 2021، حققت داماك تقدماً ملحوظاً في سير العمل، إذ يجري العمل حالياً على بناء أكثر 6,500 فيلا في أقل من عامين. ويعمل في المشروع بشكل يومي، أكثر من 14,000 عامل، يدعمهم أكثر من 100 حفارة وأكثر من 850 مركبة تدخل الموقع يومياً.

ومن الجدير بالذكر أن مجمّع داماك لاجونز تمكن من إنجاز أكثر من 13.6 مليون ساعة عمل آمنة دون أي حوادث مُهْدرة للوقت، ما يعكس التزام الشركة الراسخ بضمان سلامة القوى العاملة لديها.

ويقع المشروع المتميز بجوار مجتمع داماك هيلز، مشروعها الرائد في دبي، ويوفر مزيجاً مثالياً من الهدوء وسهولة الوصول إلى أبرز المناطق الحيوية في مدينة دبي.

سيضم المجتمع أكثر من 9,000 فيلا، بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 2.3 مليون متر مربع، حيث تم حتى الآن بيع أكثر 98% من الوحدات التي اكتملت حتى الآن.

يركز المجتمع بشكل أساسي على العديد من المزايا المستوحاة من المياه، وسيضم 176,650 متراً مربعاً من المسطحات المائية، ما يعادل أكثر من 141 حوض سباحة أولمبي. وعند اكتمال المشروع، من المتوقع أن يستوعب المُجتمع السكني أكثر من 39,400 شخص.

وقد منح المشروع حتى الآن عقوداً بقيمة تزيد عن مليار درهم إماراتي لمشاريع البنية التحتية، كما مُنحت عقود بقيمة تزيد عن 5.6 مليار درهم إماراتي لبناء فلل.

سيوفر مشروع "داماك لاجونز" مجموعة من وسائل الراحة والرفاهية، والتي تتمثل في نادٍ حصري، ومروج خضراء مورقة، ومحلات بيع بالتجزئة، ومدرج عائم، ومراكز للياقة البدنية، وبحيرات كريستالية، ومناطق لعب للأطفال، وشاطئ أبيض داخلي، وسينما مائية عائمة، وحوض سباحة بأمواج اصطناعية، وملاهي مائية وشلال المياه المهيب.

وانطلاقاً من التزام شركة داماك بالاستدامة، من المقرر أن يصبح المجتمع واحداً من أوائل المشاريع الحاصلة على “شهادة LEED الذهبية"، ومن المستهدف أن يصبح أول مجتمع رئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يحصل على هذا التصنيف المرموق بموجب نظام تصنيف المدن والمجتمعات LEED. ويسعى المشروع إلى تحقيق التكامل بين ميزات خضراء ومستدامة في كل مرحلة، بدءاً من التصميم الأولي وحتى البناء والتشغيل المستقبلي.

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