المشروع المكون من برجين يضم عناصر تصميم من دار المجوهرات السويسرية الشهيرة "دي غريسوغونو".

من أهم مرافق المشروع المسبح العائم فوق شارع الشيخ زايد، وغابة الضباب، والمنحدر الزجاجي والممشى على حافة المبنى.

دبي - الإمارات العربية المتحدة - بعد الإطلاق الناجح لمشروعها "صفا ون دي غريسوغونو"، أعلنت داماك العقارية عن إطلاق أحدث مشاريعها "صفا تو" بالتعاون مع دار "دي غريسوغونو"، المكون من برجين توأمين هائلين بارتفاع يزيد على 80 طابقاً. ويقع المشروع الجديد مقابل "صفا ون"، ويتمتع بإطلالات رائعة على قناة دبي وبرج العرب وجزيرة النخلة.

ومن أهم ما يتميز به "صفا تو" التصاميم الرائعة المستمدة من براعة الخطوط الفريدة التي أبدعتها دار "دي غريسوغونو"، مع توظيف اللون القرمزي كعنصر أساسي في مختلف جنبات المشروع. ويحاكي "صفا تو" بهندسته المعمارية الفريدة جوهرة مميزة من المجموعة التي ابتكرها مؤسس الدار فواز غروزي، وهي خاتم جميل للغاية من الياقوت الطبيعي يبلغ وزنه 45.39 قيراطاً، ويحمل اسم "فيرجن سكارليت".

وقال نيال ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك: "يعتبر "صفا تو" مشروعاً حصرياً في كافة جوانبه. وبدءاً من تصميمه الفريد وحتى ميزاته الرائعة العديدة، يرتقي هذا المشروع الجديد بخصائص المعيشة الفاخرة ويصل بها إلى مستوى جديد. ويتم استخدام اللون القرمزي للتعبير عن المغامرة والإثارة كمواصفات تتجلى في جميع أرجائه، لتجذب الباحثين عن فرص العيش في مجمع سكني فاخر ومعاصر ومجهز بالكامل لتلبية تطلعاتهم".

ويلتقي البرجان معاً في القاعدة والوسط والتاج عبر إضفاء خصائص استثنائية، بما في ذلك "القلب الياقوتي" الذي يقع في المركز، وعند الوصول إلى الطابق 60، يوجد مسبح عائم يوفر إطلالات خلابة على أفق دبي.

وستتم إضاءة المبنى باللون الأحمر عند اكتماله، وسيحتوي على طوابق فاخرة وأخرى فائقة الفخامة في الأدوار العليا. واستناداً إلى النجاح الذي حققه "صفا ون" الذي يجمع بين الطبيعة النقية والحياة الفاخرة، يتميز "صفا تو" بالمساحات الخضراء الواسعة الممتدة عبر وحدات المعيشة والأماكن العامة. يضاف إلى ذلك وجود غابة الضباب الفريدة من نوعها على قمة البرج، والمحاطة بعروض الليزر الفريدة، والعديد من المطاعم والمقاهي. ومن بين عوامل الجذب الرائعة الموجودة في غابة الضباب مرتفع يحاكي شكل الجبل، ليوفر للمقيمين والزوار شعوراً بعبور تضاريس غير مألوفة في هذه المنطقة. وسيكون هناك أيضاً مسبح بشاطئ اصطناعي في طابق المنصة 1، وستحيط به أشجار النخيل والأجواء الاستوائية.

وتم التخطيط لإنشاء منحدر زجاجي لإضفاء روح المغامرة على المشروع، بينما ستحتوي الشقق أيضاً على حمامات السباحة الزجاجية التي تضيف عنصراً إضافياً من التشويق إلى أماكن المعيشة. وتم التخطيط لإدخال شاشة لعرض الوسائط تتيح للمقيمين فرصة الاستمتاع بالترفيه على الشاشة الكبيرة.

وسيضم المشروع مساراً طويلاً للجري بأرضية حمراء يحمل اسم SkyRun، وسيجذب إليه عشاق اللياقة البدنية. ويوجد المسار في تاج المشروع الذي يمتد عبر البرجين، وصمم لدعم أنماط الحياة الصحية، مع إدخال عنصر التشويق والإبهار، من خلال إتاحة المجال للتنزه أمام الباحثين عن المغامرة من الضيوف والمقيمين.

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