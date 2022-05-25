المجمعان الجديدان يتميزان بالتصاميم المنزلية الأنيقة والمرافق العصرية المتاحة لجميع الأعمار المجتمع المستوحى من مياه البحر الأبيض المتوسط يوفر للسكان أجواء العطلات ضمن نمط معيشة فاخر داماك تواصل تحقيق أعلى المعايير المرتبطة بأسلوب الحياة المجتمعية دبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت داماك العقارية عن إطلاق مجمعين آخرين إلى مشروعها الرئيسي الثالث في دبي "داماك لاجونز" الذي تم إطلاقه في أواخر العام الماضي. يوفر هذا المجتمع المستوحى من مياه البحر الأبيض المتوسط والذي يقع بجوار مشروع "داماك هيلز" المتميز، للسكان أسلوب معيشة فاخر يمنحهم الإحساس بالعطلة كل يوم. يضم "داماك لاجونز" ثماني مدن راقية مستوحاة من جمال مدن البحر الأبيض المتوسط، حيث يأتي إطلاق المجمعين فينيسيا ومالطا في أعقاب النجاح الذي حققته مجمعات "سانتوريني" و"كوستا برافا" و"نيس" و"بورتوفينو". سيتم بناء الفلل والمنازل بتصميم جمالي أخاذ حول البحيرات المائية المتلألئة المحاطة بالشواطئ الرملية البيضاء، ويتسم كل مجمع من هذين المجمعين بخصائصه الفريدة، مع مجموعة متنوعة من المرافق العصرية التي توفر أعلى درجات الرفاهية للسكان. وسيكون مجمع مالطا الذي تم إطلاقه مؤخراً، مصدر سعادة للأطفال من جميع الأعمار بفضل المرافق الترفيهية التي يضمها والتي تشجعهم على التعلم في أجواءٍ مليئة بالفرح، بما في ذلك "جناح بناء المكعبات"، حيث يمكن للأطفال بناء منازلهم بطريقة مسلية، إضافة إلى وجود حديقة الواقع الافتراضي، والربط بين الطبيعة وأنشطة اللعب الخيالية. كما توفر رموز الاستجابة السريعة المدمجة وتجارب الواقع الافتراضي والشاشات الرقمية الكثير من المعلومات الحيوية التي تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع. ولا يقتصر الأمر على هذه الألعاب والمرافق، بل يوجد "سوق الزهور العائم" الذي يضم العشرات من القوارب الملونة المصطفة في الماء، الذي يحمل كل واحدٍ منها أنواعاً فريدة ومتنوعة من الأزهار. ومن خلال مسح رموز الاستجابة السريعة، يمكن معرفة حقائق مثيرة حول طرق الاهتمام بالأزهار والعناية بها. من جانبه يتيح مجمع فينيسيا للمقيمين والزوار جولات رومانسية على متن قوارب التجديف التي تعبر تحت الجسور المقوسة التي تعلو القنوات المائية والمقاهي الراقية المطلة على هذه القنوات، وهو ما يوفر للسكان أجواءً مثالية للاستمتاع بالمناظر الآسرة. وعند زيارة المكان ليلاً، تتغير الأجواء بالكامل بفضل الأضواء المتلألئة فوق سطح الماء، لتوفر أجواءً رومانسية لا نظير لها. وأخيراً، يعتبر النادي "كلوب هاوس" من أبرز المعالم في هذا المجمع، حيث يضم منتجع صحي فاخر ومطعم وحانة. هذا ويتميز مشروع داماك لاجونز بموقعه الحيوي، لاسيما مع وجود طيف واسع من المرافق الخدمية والمدارس والمستشفيات ومراكز التسوق والوجهات الرياضية والترفيهية التي تقع على مقربة منه. بالإضافة إلى أنه تم تصميم هذا المشروع ليوفر للسكان كافة احتياجاتهم ويلبي متطلباتهم على مقربةٍ من منازلهم. في هذا المناسبة، قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول لدى داماك العقارية: "لقد تمكنت داماك من الارتقاء بأسلوب الحياة المجتمعية في دبي، كما نجح مشروعها داماك لاجونز في تعزيز مفهوم المجتمعات السكنية المتكاملة، إلى درجة تجعل جميع المقيمين يشعرون أنهم في عطلةٍ دائمة". وأضاف: "بالإضافة إلى توفير المرافق الترفيهية والخدمية الرئيسية مثل أحواض السباحة والمرافق الرياضية ومتاجر التجزئة، أتحنا للسكان تجربة فريدة تجمع بين التعلم والتكنولوجيا والاسترخاء والمغامرات وغيرها من التجارب المثيرة الأخرى". الجدير بالذكر أن داماك تمتلك محفظة واسعة ومتنوعة من المشاريع السكنية والتجارية والترفيهية الحائزة على الكثير من الجوائز المرموقة. هذا وتعمل الشركة على التوسع في مختلف الأسواق العالمية، بما في ذلك مشروعها الرائد في أوروبا "داماك تاورز ناين إلمز" الذي يقع في واحدة من أرقى المناطق في العاصمة البريطانية لندن والذي يتميز بتصاميم داخلية أنيقة تحمل توقيع علامة فيرساتشي الفاخرة. كما أعلنت الشركة أيضاً عن عزمها تطوير مشروعها الأول في الولايات المتحدة، وتحديداً بمنطقة سيرفسايد الراقية في ميامي. بالإضافة إلى ذلك، أنجزت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها مشاريعها في كندا وجزر المالديف، ودول أخرى في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. #بياناتحكومية - انتهى -