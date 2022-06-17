· الشركة تعتزم عرض أربعة عقارات من محفظتها العالمية

· داماك تكشف عن عروض مميزة ستكون متاحة في هذا المعرض

[الدوحة - قطر] – أعلنت داماك العقارية الرائدة عن عزمها المشاركة في معرض سيتي سكيب قطر بنسخته السنوية التاسعة والذي سيعقد هذا العام في الفترة من 20 إلى 22 يونيو. وستعرض الشركة مجموعة من مشاريعها الرئيسية ضمن محفظتها العقارية العالمية.

وسيتم تنظيم المعرض الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس وزراء دولة قطر، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، الواقع في الخليج الغربي للعاصمة الدوحة، وسيجمع طيفاً واسعاً من كبرى الشركات ووكالات الاستشارات العقارية.

وستعرض داماك في هذا المعرض مجموعة من مشاريعها المميزة أمام الزوار والمستثمرين المحتملين، بما في ذلك برج داماك ناين إلمز لندن، وبرج كافالي في دبي، و "داماك لاجونز"، إضافة إلى برج داماك سي فيوز في قطر.

وقال نيال ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك: “يسعدنا الحضور إلى الدوحة للمشاركة في معرض سيتي سكيب قطر. يعتبر هذا العام مهماً للغاية بالنسبة لهذه الدولة مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر في شهر نوفمبر المقبل. لقد حقق قطاع البناء انتعاشاً سريعاً خلال السنوات القليلة الماضية، بالرغم من الركود البطيء خلال جائحة "كوفيد – 19"، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال البنية التحتية الرائعة التي أنجزتها هذه المدينة في الوقت المناسب في إطار استعداداتها للترحيب بالعالم مع تنظيم هذا الحدث".

وأضاف: "تشير التقارير إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق العقارات السكنية بمعدل نمو سنوي مركب يناهز 12%، وبذلك، نحن على ثقة تامة بأننا سنشهد عاماً آخر مزدهراً هنا في الدوحة لاستقبال المستثمرين والمهتمين بشراء العقارات وتأمين منازل لهم في هذه المدينة النابضة بالحياة. ونتطلع أيضاً إلى مقابلة الوكلاء والوسطاء، باعتبارهم شركاء مهمين وفاعلين في قطاع العقارات".

مزايا مشاريعنا

يقع برج داماك سي فيوز في مدينة لوسيل، وهو عبارة عن مشروع سكني تم تصميمه بمساحات معيشية بعناية فائقة، لتلائم أعلى معايير الفخامة. ويتكون البرج من 24 طابقاً، ويضم وحدات سكنية متنوعة تتراوح من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، ويعد أحدث إضافة إلى محفظة داماك العقارية في قطر، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التسليم في يوليو المقبل.

ويعد داماك لاجونز مشروعاً رئيسياً في دبي مستوحى من أسلوب الحياة في البحر الأبيض المتوسط، ويهدف إلى توفير أجواء تحاكي نمط حياة الإجازات ضمن الحياة اليومية لسكانه. وحال اكتماله وتحوله إلى مجمع جاهز لاستقبال قاطنيه، سيتألف من ثماني مدن مستوحاة من وجهات مثالية رائعة، بما في ذلك سانتوريني وكوستا برافا ونيس ومالطا وبورتوفينو.

ويقع كافالي تاور الفاخر في دبي مارينا، ويعد ثمرة علاقة التعاون القائمة مع شركة الأزياء الإيطالية الشهيرة "روبيرتو كافالي". ويتألف المشروع من ناطحة سحاب مواجهة للشاطئ مكونة من 70 طابقاً، من تصميم المهندس المعماري شون كيلا الحائز على العديد من الجوائز، والذي نال شهرة واسعة لتصميمه متحف دبي للمستقبل.

أما المشروع الرابع الذي تشارك به داماك في هذا المعرض، فهو داماك تاور ناين إلمز لندن، وهو عبارة عن ناطحة سحاب مؤلفة من 50 طابقاً في قلب المدينة، ويوفر 360 شقة، مع تصاميم داخلية من تصميم دوناتيلا فيرساتشي. ويعتبر هذا المشروع أول تعاون بين شركة "فيرساتشي هوم" ومشروع عقاري في لندن.

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