دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة "دار جلوبال"، المطور العقاري الرائد في مجال العقارات الفاخرة، عن شراكتها الرائدة مع العلامة التجارية الفاخرة المشهورة عالمياً، "دولتشي آند غابانا" في أول ظهور لها في قطاعي الضيافة والعقارات، وذلك من خلال إطلاق مشروع للضيافة مصمم حسب الطلب يدمج بسلاسة بين الأسلوب الفريد والذوق الرفيع لـ"دولتشي آند غابانا" واهتمام "دار غلوبال" الذي لا مثيل له بالتفاصيل والمعايير العالمية. يقع هذا المشروع في جزر المالديف، التي تعد واحدة من أكثر الوجهات الفاخرة طلباً عليها في العالم، وسيسهم في إعادة تعريف جوهر المعيشة الفاخرة من خلال توفير تجربة لا تُنسى تجسد أفضل ما في العلامتين التجاريتين.

لطالما ارتبطت جزر المالديف بالرفاهية التي لا مثيل لها من خلال العديد من المنتجعات ووجهات الضيافة ذات المستوى العالمي التي تلبي احتياجات المسافرين المميزين. وسيجسد المشروع القيم الأساسية للعلامتين التجاريتين وأعلى معايير الضيافة العالمية من خلال اختيار جزر المالديف كموقع لمشروعهما الأول للضيافة.

وتؤكد "دار غلوبال" من خلال هذه الشراكة التزامها بتزويد عملائها المميزين بتجارب معيشية استثنائية وفرص استثمارية لا مثيل لها عبر مواقع مركزية عالمية. وباعتبارها واحدة من الشركات الرائدة لتطوير العقارات الفاخرة في العالم، تتمتع "دار غلوبال" بمكانة فريدة تؤهلها لتحقيق هذه الرؤية في الحياة وتقديم تجربة عصرية شاملة تعكس بشكل فريد روح "دولتشي آند غابانا" الإيطالية.

وتعليقاً على مشروع الضيافة الجديد، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار غلوبال": "سعداء بدخول سفير العلامة التجارية العالمية التي تحمل شعار ’ صُنع في إيطاليا‘، ’ دولتشي آند غابانا ‘إلى عالم العقارات والضيافة. تمثل شراكتنا تجسيداً فريداً للروح الإيطالية للعلامة التجارية وتعزز التزامنا بتقديم تجارب معيشية استثنائية وفرص استثمارية لعملائنا. ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستحقق نجاحاً كبيراً، ونتطلع إلى العمل مع ’ دولتشي آند غابانا “لتحقيق رؤيتهم في الحياة".

ومن المقرر أن يسهم المشروع الأول لهذه الشراكة في إحداث تغيير جذري في قطاع الضيافة الفاخرة، إذ يجمع بين إحساس "دولتشي آند غابانا" الذي لا مثيل له بالأناقة واهتمام "دار غلوبال" الفريد بالتفاصيل والالتزام بالتميز. وتستعد الشراكة من خلال هذا المشروع الرائد لإحداث ثورة في مفهوم المعيشة الفاخرة، بما يرسي معياراً جديداً لهذا القطاع ويعزز مكانتها كشراكة رائدة في مجال العقارات والضيافة.

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نبذة عن "دار غلوبال"

"دار غلوبال" هي ذراع التطوير العقاري الدولية لشركة "دار الأركان"، وهي شركة مساهمة عمرها 28 عاماً وتعمل عبر كامل سلسلة القيمة في القطاع العقاري. وتركز "دار غلوبال" على تطوير مساكن مصممة بأناقة لتلبي احتياجات عملائها العالميين المتميزين في أكثر المواقع المرغوبة حول العالم، وذلك بالاستفادة من الخبرة الواسعة وفهم أولويات المسافرين العالميين في جميع أنحاء العالم. تتبنى "دار غلوبال" الابتكار والتكنولوجيا في صميم سياستها لتقديم أفضل العقارات في فئتها. تقوم الشركة بتنمية محفظة أعمالها بسرعة في جميع أنحاء العالم من خلال مشاريع استثنائية في الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والبوسنة والمملكة المتحدة وإسبانيا. تشمل بعض المشاريع البارزة برج Urban Oasis بالتعاون معMissoni ، وبرج Da Vinci بتصميمات داخلية منPagani ، ومساكن Les Vagues Residences by Elie Saab ، و .W Residences Dubai - Downtown تمتلك دار "غلوبال" أيضاً مكاتب في الإمارات العربية المتحدة والصين والمملكة المتحدة وإسبانيا لإدارة محفظة مشاريعها العالمية وخدمة عملائها الدوليين. www.DarGlobal.co.uk .