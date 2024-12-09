المملكة العربية السعودية: أعلنت دار جلوبال، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، عن إطلاق مشروعين بارزين في الرياض. بالشراكة مع منظمة ترامب، يمثل هذا الاتفاق الجديد التعاون الرابع والخامس بين الجانبين، ويأتي استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققه مشروع "ترامب إنترناشونال عُمان" في تطوير "عايدة" الفاخر.

يستهدف المشروعان السوق السعودية الفاخرة والمستثمرين الدوليين، مما يعزز استراتيجية النمو لدى دار جلوبال التي تسعى إلى استغلال الفرص الواعدة في المدن الرئيسية بالمملكة. وباعتبارها الذراع الدولية لشركة دار الأركان السعودية العملاقة، تؤكد هذه المشاريع مكانة دار جلوبال كشركة رائدة في تقديم العقارات الفاخرة محليًا وعالمياً. تُقدر قيمة المشاريع الحالية لدى دار جلوبال بـ7.5 مليار دولار أمريكي موزعة في ست دول تشمل الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والمملكة العربية السعودية.

يأتي هذا الإعلان أيضًا قبيل حدث بارز سيُقام هذا الأسبوع، حيث ستُطلق دار جلوبال رسميًا مشروع "برج ترامب جدة"، وهو ثالث مشروع يجمعها مع منظمة ترامب. يعكس هذا المشروع الشراكة الاستراتيجية الناجحة الممتدة لأكثر من عقد بين منظمة ترامب وزياد الشعار من دار جلوبال، ويعكس رؤيتهم المشتركة لتقديم مشاريع أيقونية تعيد تعريف مفهوم الفخامة.

وعلّق زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لدار جلوبال، قائلاً: "نفخر بتوسيع تعاوننا مع منظمة ترامب لإطلاق مشاريع جديدة بارزة في الرياض، مستندين إلى النجاح الذي حققه مشروع ترامب إنترناشونال عُمان. هذه المشاريع ستعيد تعريف أسلوب الحياة الفاخرة في عاصمة المملكة، وستعزز حضورنا في هذا السوق السريع النمو. معًا، نضع معايير جديدة للجودة والتميز".

وأضاف إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب: "بعد النجاح الاستثنائي الذي حققناه في مشروع ترامب إنترناشونال عُمان، وكذلك مشاريعنا الأخيرة في دبي وجدة، نحن متحمسون للإعلان عن مشروعين إضافيين في الرياض. سترسّخ هذه المشاريع معايير جديدة للفخامة لسنوات قادمة، ونسعد بمواصلة شراكتنا الممتدة لعقدٍ من الزمن مع زياد الشعار ودار جلوبال لتقديم تجربة سكنية وحياتية لا مثيل لهما في هذه الأسواق الحيوية".

مع هذه المشاريع الجديدة، تواصل دار جلوبال ومنظمة ترامب ترسيخ إرثهما في تقديم عقارات استثنائية تلبي تطلعات المشترين والمستثمرين المميزين في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن "دار جلوبال"

دار جلوبال ش.ع.م هي شركة دولية رفيعة المستوى للتطوير العقاري تركز بشكل أساسي على إنشاء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة عبر أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك وسط مدينة دبي، والعاصمة العمانية مسقط، ومنطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

تم تأسيس دار جلوبال في الأصل لإنشاء وتطوير الأصول الدولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري ش.م.ع الرائدة في المملكة العربية السعودية. ونجحت دار الأركان، المدرجة في السوق المالية السعودية منذ عام 2007، بتسليم أكثر من 15000 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار.

تخطط المجموعة أيضاً لتوسيع نطاق تركيزها ليشمل أصول الضيافة بهدف شراء أو بناء المنشآت الفندقية وبيعها بعد فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات من بدء التشغيل بمجرد استقرار تدفقات إيراداتها. وتشمل الأسواق المستهدفة إسبانيا ودبي وجزر المالديف وأثينا ولندن. وتم إدراج دار جلوبال في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بتاريخ 28 فبراير 2023.

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