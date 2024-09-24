لندن، المملكة المتحدة: دخلت "دار جلوبال"، شركة التطوير العقاري العالمية المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية؛ في شراكة بارزة مع دار المجوهرات الراقية "معوّض" لإطلاق مشروع سكني فريد من نوعه بقيمة 880 مليون ريال سعودي (180 مليون جنيه إسترليني)، بالقرب من معرض إكسبو 2030 العالمي في شمال الرياض. ويعتبر هذا التعاون الأول من نوعه لـ "دار جلوبال" في السوق السعودية، وإنجازاً مهماً في استراتيجية التوسع الدولية للشركة. كما يجسد المشروع الانتقال المنشود لدار "معوّض" إلى القطاع السكني الفاخر، حيث ترسخ مكانتها كشركة رائدة بمجال البراعة الحرفية المتقنة للارتقاء بعملياتها نحو آفاق جديدة.

مقرر تسليمه في الربع الرابع من عام 2026، سيصبح مشروع الفلل السكنية الفاخرة الذي يتكون من 200 فيلا سكنية إحدى أبرز الوجهات المرموقة في الرياض، حيث يجمع بين خبرة "دار جلوبال"، المعروفة بنهجها المبتكر بمجال العقارات الراقية، وإرث "معوّض" الحافل بالإبداع والبراعة الفنية. ومن خلال الجمع بين التصميم المعاصر والأناقة العصرية والاهتمام بأدق التفاصيل، ستجسد كل من فلل المشروع التزام العلامتين التجاريتين بالجودة والفخامة، مما يوفر مزيجاً فريداً من العناصر الجمالية الأنيقة والأسلوب المعروف للمشترين الأكثر تميزاً.

يحق لمالكي العقارات السكنية التي تزيد قيمتها عن 4 ملايين ريال سعودي الحصول على إقامة مالك عقار ضمن برنامج الإقامة المميزة في السعودية. وقد ساهم هذا البرنامج، إلى جانب العروض العقارية الفاخرة ذات العلامات التجارية المشتركة، في زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين الدوليين، إلى جانب تعزيز مكانة الرياض وجهة عالمية صاعدة لأنماط الحياة الفاخرة.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "تفخر ’دار جلوبال‘ بتحقيق هذا الإنجاز المهم، حيث توفر خبرتها الدولية ومعايير الحياة الراقية في السوق السعودية. ولا شك أن شراكتنا الجديدة مع دار ’معوّض‘، هذا الاسم الرديف لعالم الألماس والفخامة والبراعة الحرفية، ما هي إلا تجسيد لرؤيتنا المشتركة الرامية لتقديم تجربة معيشة فريدة من نوعها ومستوحاة من الطراز العالمي، في مدينة الرياض. ونسعى من خلال هذا المشروع إلى إرساء معيار جديد للفخامة والأناقة، على غرار مشروع ’بولغاري ريزيدنسز‘ الشهير؛ مما يؤكد التزامنا بتعزيز العروض العقارية المتاحة في المملكة من خلال مشاريع تتقاطع مع الحداثة والأناقة والتصميم العصري".

من جانبه قال باسكال معوّض، الشريك المؤتمن من الجيل الرابع لعائلة "معوّض": "لأكثر من قرن من الزمن، ظلت ’معوض‘ علامة مميزة وعنواناً للفخامة والأناقة الدائمة. ويسهم تعاوننا مع ’دار جلوبال‘ في تمكيننا من تعزيز إرثنا العريق ليشمل مجال المساكن التي تحمل علامات تجارية، وغرس هويتنا الفريدة في مشاريع مرموقة حول العالم. وباعتقادنا أن هذا الإنجاز من شأنه أن يرسي معياراً جديداً للحياة الفاخرة في سوق العقارات".

وتعد انطلاقة "دار جلوبال" في السوق السعودية جزءاً من استراتيجيتها الأشمل لإرساء معاييرها الدولية للفخامة في قطاع العقارات المتنامي بالمملكة العربية السعودية. وبفضل سجلها الحافل والممتد إلى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، تستعد "دار جلوبال" لتحقيق مستوى تطور غير مسبوق في سوق تستقطب بشكل متزايد المشترين المميزين أينما كانوا حول العالم.

نبذة عن "دار جلوبال"

دار جلوبال ش.ع.م هي شركة دولية رفيعة المستوى للتطوير العقاري تركز بشكل أساسي على إنشاء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة عبر أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك وسط مدينة دبي، والعاصمة العمانية مسقط، ومنطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

وتم إدراج دار جلوبال في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بتاريخ 28 فبراير 2023. يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk

نبذة عن دار "معوّض"

دار معوّض هي علامة عالمية تُعرف بصياغة المجوهرات الفاخرة وبراعتها الاستثنائية. لفترة تفوق القرن من الزمن، رسّخت دار معوّض مكانتها في عالم المجوهرات والساعات بفضل تميّزها الفني، وخبرتها الواسعة، وعلاقاتها المتينة، وشغفها الكبير لابتكار الروائع، وتراثها الغني. من إبداعاتها الرائعة من الألماس إلى أرقامها القياسية العالمية الشهيرة، تواصل دار معوّض جذب الأفراد المميزين في جميع أنحاء العالم، مجسدة قمة الفخامة والفن.

وعلى مرّ العقود، ما برحت ابتكارات دار معوّض تأسر قلوب أفراد الأسر المالكة والطبقة المخملية والمشاهير، فاكتسبت الشركة بذلك مكانتها العريقة والراقية واستطاعت أن تنمو لتطال أصقاع الأرض كلها. والآن، باتت هذه الشركة العائلية في جيلها الرابع والخامس، ويديرها المؤتمنون على الدار، السادة فراد وآلان وباسكال معوّض، وهم ثلاثة أخوة يعمل كل واحد منهم جاهداً للمحافظة على تاريخ التميز والعراقة ونفح الشغف كلّ في مجاله نشاطه.

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