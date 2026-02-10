مسقط، سلطنة عمان: كشفت "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، عن مشروعها الجديد المرتقب "فنادق ومنتجعات نيكلوديون" ضمن مشروعها "عايدة" في سلطنة عُمان. يمثل هذا المشروع الرائد، الذي يعد جزءاً أساسياً من مشروع "عايدة" الكبير، إضافة نوعية إلى مفهوم السفر العائلي الفاخر، فضلاً عن توفير فرصة استثمارية واعدة في قطاع السياحة العُماني سريع النمو. ويأتي تعاون "دار جلوبال" مع "فنادق ومنتجعات نيكلوديون" ليوفر أجواءً مفعمة بالمتعة، تلتقي فيها أرقى مستويات الضيافة العالمية بالترفيه التفاعلي الذي يحمل طابعاً خاصاً.

يقع هذا المنتجع الفريد على ارتفاع 130 متراً فوق سطح البحر ضمن مجمع "عايدة" النابض بالحياة على قمم التلال، ويقدم مزيجاً لا مثيل له من الفخامة والمغامرة المرحة. يضم المنتجع أجنحة فاخرة مفروشة بالكامل ذات طابع خاص، وغرفاً عائلية مميزة، تتراوح من وحدات بغرفة نوم واحدة إلى شقق بثلاث غرف نوم، يحمل كل منها طابعاً خاصاً جريئاً وتفاصيل مرحة. سيضم فندق "نيكلوديون" 120 غرفة. وسيستمتع الضيوف والمالكون بمنتزه "أكوا نك" المائي الذي يضم منزلقات ومناطق ألعاب مائية مذهلة، ومطاعم ذات طابع خاص، و"كلوب نك" (النادي المخصص للأطفال فقط في الفندق)، وعروضاً ترفيهية متواصلة تشمل عروض ألعاب، وسلايم، وعروضاً لشخصيات كرتونية.

بالنسبة للمستثمرين، يتيح هذا العرض الجاذب الملكية الكاملة لأحد معالم الجذب العائلية والمجتمعية التي تحمل علامة تجارية فريدة من نوعها، ما يضمن ارتفاع الطلب والعوائد القوية.

يعد مشروع "عايدة" مشروعاً مشتركاً مع مجموعة عمران، الشركة الرائدة في مجال التنمية السياحية في سلطنة عُمان، ويمزج بسلاسة بين تجارب الجولف والسكن والضيافة الفاخرة على مساحة 3.5 مليون متر مربع. ويضم قصوراً فخمة وفللاً حصرية وشققاً راقية، مما يعزز المكانة العالمية للسلطنة كوجهة رائدة للسياحة والعيش والاستثمار.

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "يُعد مشروع ’عايدة‘ مشروعاً بارزاً يهدف إلى الارتقاء بقطاع العقارات الفاخرة في سلطنة عُمان ودفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل كبير. ويؤكد الكشف عن ’فنادق ومنتجعات نيكلوديون عُمان‘ ضمن مشروع ’عايدة‘ التزامنا بتقديم تجارب فريدة وفق المستويات العالمية وفرص استثمارية واعدة في سوق السياحة العُماني المزدهر".

من جانبها، قالت ماري ماركس، نائب الرئيس الأول للتجارب العالمية في باراماونت: "من المتوقع أن تصبح ’فنادق ومنتجعات نيكلوديون عُمان‘ إحدى وجهات السفر التي لا تُنسى ضمن محفظة وجهاتنا الحائزة على جوائز. ويسعدنا أن نقدم للضيوف والمقيمين طريقة جديدة ومميزة للتعبير عن إعجابهم وصنع ذكريات لا تُنسى، من خلال الجمع بسلاسة بين الترفيه العالمي وخيارات الإقامة العصرية للعائلات وعشاق ’نيكلوديون‘ على حد سواء".

يتماشى هذا الاستثمار الاستراتيجي مع رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة في البلاد بشكل كبير والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومع اكتمال المرحلة الأولى من مشروع "عايدة"، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية، بحلول عام 2027، سيستفيد المستثمرون من الدخول المبكر إلى إحدى الوجهات الفاخرة التي تشهد نمواً سريعاً. وتضمن خبرة "دار جلوبال" الراسخة في توفير مساكن فاخرة تحمل علامات تجارية مرموقة، إتاحة مشروع آمن ومربح للراغبين في تنويع محفظة استثماراتهم من خلال الاستثمار في أحد الأصول الفريدة في موقع عالمي متميز.

نبذة عن "دار جلوبال"

تُعد دار جلوبال ش.ع.م مطوراً عقارياً عالمياً متخصصاً في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة في أبرز المدن العالمية وأكثرها جذباً.

وتلبي "دار جلوبال" تطلعات المواطنين العالميين الباحثين عن استثمارات عقارية متميزة، أو منازل ثانية، أو أسلوب حياة فاخر، حيث تحوّل العقارات إلى أدوات تحفيز اقتصادي، وتفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين والدول التي تعمل فيها.

وقد تعاونت "دار جلوبال" مع أكثر من 10 علامات تجارية فاخرة من الطراز العالمي، من ضمنها "منظمة ترامب"، و"أستون مارتن"، و"أوتوموبيلي لامبورغيني"، و"فندي"، و"إيلي صعب"، و"ماريوت ريزيدنسز"، و"ميسوني"، و"معوّض"، و"باغاني أوتوموبيلي"، و"فنادق دبليو". وتوفر هذه الشراكات فرصاً استثمارية فريدة في مدن عالمية، ما يعزز من نمو الثروة وحمايتها في آنٍ واحد.

لا يقتصر دور "دار جلوبال" المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، على تطوير المشاريع العقارية فحسب، بل تقود تحولات اقتصادية حقيقية عبر جذب العملاء العالميين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال ضخ رؤوس الأموال وتوفير الثقة والخبرة العالية المتخصصة، تساهم "دار جلوبال" في تطوير البنية التحتية المحلية وتعزيز الجاذبية العالمية لكل وجهة.

وتتواجد "دار جلوبال" في 14 مدينة عالمية ضمن 9 دول، وتغطي محفظتها الاستثمارية، التي تضم 4200 وحدة سكنية ما بين مكتملة وقيد الإنشاء، المملكة المتحدة، وإسبانيا، واليونان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر. كما تتوسّع الشركة في قطاع الضيافة الفاخرة من خلال تطوير فنادق مميزة في دبي، وجزر المالديف، وسلطنة عُمان.

ولدعم عملائها الدوليين، أنشأت "دار جلوبال" مكاتب للمبيعات وخدمة العملاء في نيويورك، ولندن، وماربيا، وأثينا، ودبي، وجدّة، والرياض، ومسقط، والدوحة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk .

نبذة عن باراماونت، إحدى شركات سكاي دانس

تعد باراماونت، إحدى شركات "سكاي دانس" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: PSKY)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الإعلام والترفيه، وتتألف من ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: الإنتاج السينمائي، والتسويق المباشر للمستهلك، والإعلام التلفزيوني. تضم محفظة الشركة علامات تجارية مرموقة، تشمل باراماونت بيكتشرز، وباراماونت تيليفيجن، وسي بي إس - الشبكة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في أمريكا، وسي بي إس نيوز، وسي بي إس سبورتس، ونيكلوديون، وإم تي في، وبي إي تي، وكوميدي سنترال، وشوتايم، وباراماونت بلس، وبلوتو تي في، بالإضافة إلى أقسام الرسوم المتحركة، والأفلام، والتلفزيون، والألعاب التفاعلية، والرياضة التابعة لشركة سكاي دانس. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.paramount.com .

