الأداء المالي القوي خلال النصف الأول لعام 2023 يعقب الإدراج الناجح في بورصة لندن

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة، يوم 28سبتمبر 2023 عن نتائجها المالية نصف السنوية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وتعليقاً على النتائج، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "نفخر بكوننا الشركة السعودية الأولى التي تنجح بإدراج ذراعها الدولية في بورصة لندن في فبراير الماضي، الأمر الذي لعب دوراً بالغ الأهمية في تشكيل ملامح نجاحنا خلال النصف الأول من العام 2023 من جهة، وشكل خطوة مهمة لنا للمضي قدماً في دعم مسارنا الطموح للنمو في المستقبل".

وأضاف الشعار: "سعداء بالأداء القوي الذي قدمناه في النصف الأول من العام. وقد أطلقنا مشروعنا الأول Tierra Viva في القارة الأوروبية في يونيو بالتعاون مع شركة Automobili Lamborghini الشهيرة، بقيمة إجمالية تزيد عن 280 مليون يورو، ويضم 53 فيلا كبيرة مطلة على البحر الأبيض المتوسط، ما شكل علامة فارقة في مسيرة ’دار جلوبال‘. وقد شهدت المبيعات على المخطط في مشروع AIDA، وهو أكبر مشروع نشط لدينا، اهتماماً كبيراً لدى المستثمرين حيث تم التعاقد بالفعل على بيع 115 وحدة، ويتوقع المزيد من الطلب القوي مع إطلاق المراحل التالية من المشروع. علاوة على ذلك، أعلنا عن ظهورنا لأول مرة في قطاع الضيافة في جزر المالديف، حيث كشفنا عن شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع Dolce & Gabbana.

وتابع: "إلى جانب الشراكات التي أعلنها عنها مسبقاً مع عدد من أشهر المفاهيم والعلامات الفاخرة، والحضور العالمي عبر ثمانية مكاتب مبيعات تغطي الأسواق الرئيسية؛ فإن نجاح مشاريعنا التطويرية يشكل انعكاساً لنموذج الأعمال الدولي المتميز الذي نتبناه في ’دار جلوبال‘ ويخدم قاعدة من العملاء ذوي الملاءة المالية العالية الأقل تأثراً بظروف الاقتصاد الكلي السائدة. لقد شهد النصف الثاني من العام نتائج قوية، ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالتغلب على بعض التحديات التي تواجه القطاع من خلال قوة ميزانيتنا العمومية، وبناء الشراكات مع عدد من العلامات التجارية العالمية الفاخرة الأخرى، ومواصلة تعزيز مجموعة الفرص المتاحة لنا".

أبرز معالم النتائج المالية

الأرباح قبل حسم الضرائب لفترة النصف الأول من عام 2023 سجلت 20.8 مليون دولار أمريكي (النصف الأول 2022: 3.7 مليون دولار أمريكي)، حيث يمضي العمل قُدماً في كل من Urban Oasis Tower و DaVinci Tower by Pagani لتسليمهما.

بلغت إيرادات الفترة 108.4 مليون دولار (النصف الأول 2022: 27.5 مليون دولار) بإجمالي ربح قدره 45.7 مليون دولار (النصف الأول 2022: 12.4 مليون دولار) - مما أدى إلى هامش ربح إجمالي بنسبة 42%

زيادة محفظة القيمة الإجمالية لتطوير المشاريع إلى 5.0 مليارات دولار اعتباراً من 30 يونيو 2023 عبر 11 مشروعاً نشطاً في المملكة المتحدة وإسبانيا والإمارات وعُمان وقطر والبوسنة (31 ديسمبر 2022: 10 مشاريع نشطة بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليار دولار)، بما في ذلك مشاريع بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار دولار تم إطلاقها بحلول 30 يونيو 2023

ما زال طلب العملاء قوياً على المشاريع التي تم إطلاقها مؤخراً والحالية، مع ارتفاع مبيعات الوحدات المتعاقد عليها إلى 1,281 وحدة اعتباراً من 30 يونيو 2023، وهو ما يعادل إجمالي قيمة المبيعات 839 مليون دولار (حوالي 17% من إجمالي قيمة محفظة المشاريع البالغة 5.0 مليارات دولار وحوالي 38% من إجمالي قيمة المشاريع التي تم إطلاقها والبالغة 2.2 مليار دولار)

ميزانية عمومية قوية بوضع نقدي قدره 175.7 مليون دولار، يشمل نقداً حراً بقيمة 64.4 مليون دولار، وأموال ضمان مقيدة بقيمة 103.9 مليون دولار، ورصيد حفظ الضمان 7.4 مليون دولار

زيادة صافي قيمة الأصول بقيمة 400 مليون دولار في 30 يونيو 2023 مقابل 281 مليون دولار في 31 ديسمبر 2022، بنمو قدره 42%

إجمالي سيولة يصل إلى 290.2 مليون دولار (بما في ذلك تسهيلات الديون غير المسحوبة، ما يوفر منصة لمتابعة اغتنام فرص النمو المتاحة وتوسيع محفظة الأصول الحالية

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نبذة عن "دار جلوبال"

دار جلوبال ش.ع.م هي شركة دولية رفيعة المستوى للتطوير العقاري تركز بشكل أساسي على إنشاء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة عبر أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك وسط مدينة دبي، والعاصمة العمانية مسقط، ومنطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

تم تأسيس دار جلوبال في الأصل لإنشاء وتطوير الأصول الدولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري ش.م.ع الرائدة في المملكة العربية السعودية. ونجحت دار الأركان، المدرجة في السوق المالية السعودية منذ عام 2007، بتسليم أكثر من 15300 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 8.3 مليار دولار.

تخطط المجموعة أيضاً لتوسيع نطاق تركيزها ليشمل أصول الضيافة بهدف شراء أو بناء المنشآت الفندقية وبيعها بعد فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات من بدء التشغيل بمجرد استقرار تدفقات إيراداتها. وتشمل الأسواق المستهدفة إسبانيا ودبي وجزر المالديف وأثينا ولندن. وتم إدراج دار جلوبال في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بتاريخ 28 فبراير 2023. يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk

تتوفر نتائج الشركة للنصف الأول من العام 2023 في قسم علاقات المستثمرين (Investor Relations) ضمن الموقع الإلكتروني لدار جلوبال: https://darglobal.co.uk/investor/