الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "دار الود للإنشاءات" (DAW)، الشركة الرائدة في تقديم حلول البنية التحتية المبتكرة، عن مساهمتها المستمرة في تنفيذ الأعمال التحتية لمشروع "نوماد" الذي أطلقته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق). يعزز هذا الإنجاز مكانة "دار الود للإنشاءات" كشريك موثوق في تنفيذ المشاريع التحويلية التي تدعم رؤية الشارقة للسياحة المستدامة والتنمية الاقتصادية.

يُعد مشروع "نوماد" أول مبادرة للسياحة البيئية من نوعها في المنطقة، حيث يقدم مقطورات "إيرستريم" متنقلة ومجهزة بالكامل لتوفير تجربة سياحية فريدة عبر المناظر الطبيعية المتنوعة لإمارة الشارقة. ومن صحراء مليحة إلى شواطئ الحمرية وجبال كلباء، يعيد المشروع تعريف كيفية استكشاف المسافرين للطبيعة والتواصل معها.

صرّح طارق مصباح عبد الرحمن، المدير العام لشركة "دار الود للإنشاءات"، قائلاً: “إن مساهمتنا في مشروع "نوماد"، الذي يعكس رؤية "شروق" الرائدة، هو شهادة على خبرة "دار الود للإنشاءات" في تقديم حلول بنية تحتية مبتكرة ومستدامة. يؤكد دورنا في هذا المشروع التحويلي التزامنا بدعم تحول الشارقة إلى وجهة عالمية للسياحة البيئية. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من تحويل هذا المشروع إلى حقيقة واقعة".

شمل مساهمات "دار الود للإنشاءات" في مشروع "نوماد" تطوير بنية تحتية أساسية مثل شبكات الطرق، وأنظمة المرافق، والتركيبات الصديقة للبيئة التي تندمج بسلاسة مع البيئة الطبيعية للشارقة. تم تصميم هذه الأعمال لدعم حركة مقطورات “نوماد” عبر تضاريس الإمارة المتنوعة مع الحفاظ على سلامة المواقع البيئية.

من خلال تقديم حلول مبتكرة تقلل من التأثير البيئي، تلتزم "دار الود للإنشاءات" برسالة "شروق" الهادفة إلى تقديم عروض سياحية مستدامة ومسؤولة تعزز جاذبية الشارقة عالمياً.

بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشاريع بارزة، تواصل "دار الود للإنشاءات" وضع معايير جديدة في قطاع البنية التحتية. يمثل مشروع "نوماد"، الذي يضم 20 مقطورة فاخرة ومن المقرر استكماله بحلول الربع الثاني من عام 2025، دليلاً على قدرة "دار الود للإنشاءات" على تقديم بنية تحتية متطورة تدعم مستقبل التنمية الحضرية والسياحية في الإمارات العربية المتحدة.

عن دار الود للإنشاءات:

تُعد شركة دار الود للإنشاءات (DAW) إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات البنية التحتية والبناء بدولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست في إمارة الشارقة عام 2007، وحصلت الشركة على تصنيف Unlimited A Contractor، وتتميز بالتزامها بأعلى معايير الجودة والابتكار والاستدامة، مما يجعلها شريكاً موثوقاً في تشكيل مستقبل التنمية العمرانية في المنطقة.

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