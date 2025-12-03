دبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دار الدواء العربية"، إحدى شركات مجموعة غباش التي تتمتع بخبرة تمتد لـ48 عاماً في تعزيز قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، وشركة "أكورد هيلث كير"، إحدى أسرع شركات الأدوية نموًا في أوروبا، وتتخذ من المملكة المتحدة مقرًا رئيسيًا لها، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز توافر وإمكانية الحصول على علاجات السرطان الأساسية وعلاجات الأورام الحيوية للمرضى في جميع أنحاء الإمارات.

تعزيز الوصول إلى العلاجات عالية الجودة والمنقذة للحياة

تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز وصول المرضى إلى العلاجات عالية الجودة في دولة الإمارات. تواصل دار الدواء العربية من خلال دورها الراسخ في سلسلة توريد الرعاية الصحية في دولة الإمارات، دعم المستشفيات والعيادات والصيدليات في القطاعين العام والخاص عبر ضمان وصول ثابت إلى أبرز العلامات الدوائية والطبية والصحية المعتمدة. وتتماشى هذه الشراكة مع رؤية دار الدواء العربية للنمو، والتي تستهدف توسيع نطاق توافر العلاجات الأساسية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز حضورها كشريك صحي موثوق في الإمارات.

التزام بتحسين رعاية المرضى والتميز في الخدمة

قالت إبرو يافوز، المدير العام لدار الدواء العربية" :تعكس هذه الشراكة التزامنا بتوسيع نطاق الوصول إلى العلاجات الأساسية ورفع معايير الخدمة باستمرار في جميع أنحاء دولة الإمارات. لقد دعمت دار الدواء العربية منذ فترة طويلة مقدمي الرعاية الصحية على مستوى الدولة، والعمل مع أكورد هيلث كير يعزز قدرتنا على تلبية احتياجات المرضى، خاصة في المجالات الحيوية مثل الأورام."

توسيع نطاق الوصول إلى محفظة أكورد المتميزة في علاجات الأورام

تجمع هذه الشراكة بين الحضور الإقليمي القوي لدار الدواء العربية في دولة الإمارات وقدراتها على الوصول إلى الأسواق، وبين محفظة أكورد هيلث كير العالمية الواسعة وخبرتها التصنيعية المثبتة، خصوصًا في مجال الأورام الذي تتمتع فيه تاريخًا راسخًا.

تشمل محفظة أكورد 37 علاجًا متعلقًا بالأورام، بما فيها منتجات العلاج الكيميائي الأساسية التي تدعم علاج أنواع الأورام الشائعة مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، بالإضافة إلى الاضطرابات الدموية وعلاجات دعم مرضى الأورام.

تقديم ابتكارات جديدة إلى دولة الإمارات

تمكّن هذه الشراكة من تقديم المنتجات القادمة من سلسلة توريد أكورد العالمية، مثل البدائل الحيوية والعلاجات المبتكرة . ويدعم هذا الخط الإبداعي الاستثمارات المستمرة للشركة، بما في ذلك "أكورد بيوفارما" في لندن، وهو مركز بحث وتطوير متخصص في المستحضرات البيولوجية واللقاحات.

مهمة مشتركة لتحسين نتائج المرضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وقال هاني مشعل، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أكورد هيلث كير: "يسعدنا التعاون مع دار الدواء العربية في توسيع نطاق توافر العلاجات الحيوية والأساسية لعلاج مرضى السرطان في دولة الإمارات. تدعم هذه الشراكة مهمتنا لضمان استفادة المرضى من خبرة أكورد العالمية في الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية وعلاجات الأورام، وتوفير حلول فعالة تلبي احتياجات قطاع الرعاية الصحية المتطورة."

شراكة طويلة الأمد لدعم مقدمي الرعاية الصحية

تمثل هذه الشراكة نقطة انطلاق لمبادرة أوسع من كلا الشركتين لتوسيع نطاق الوصول إلى العلاجات ودعم مقدمي الرعاية الصحية من خلال حلول موثوقة وعالية الجودة. وتساهم الشراكة في ترسيخ التزام الطرفين بتحسين نتائج المرضى في دولة الإمارات.

نبذة عن "دار الدواء العربية"

تأسست "دار الدواء العربية " في عام 1977، وهي شركة رائدة في توزيع الأدوية والرعاية الصحية في الإمارات، وهي إحدى شركات مجموعة غباش. تركز الشركة على الأدوية، والصحة الاستهلاكية، ورعاية الحيوانات. تساعد الشركة الشركاء العالميين على التنقل في السوق الإماراتي من خلال الخبرة التنظيمية، والعلاقات القوية بين القطاعين العام والخاص، وفهمها العميق للأسواق الإقليمية. مع محفظة تشمل مجالات علاجية عالية التأثير مثل السرطان والسكري، تلتزم "دار الدواء العربية " بتحسين الوصول إلى المرضى وتعزيز نتائج الرعاية الصحية في المنطقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://arabianethicals.ae/:

أو الكتابة إلى info@arabianethicals.ae :

يمكنكم أيضاً متابعة "دار الدواء العربية " على LinkedIn

نبذة عن شركة "أكورد هيلث كير"

يقع المقر الرئيسي لشركة أكورد هيلث كير في المملكة المتحدة، وهي واحدة من أسرع شركات الأدوية نموًا في أوروبا. وتمتلك أكورد واحدة من أكبر بصمات السوق بين شركات الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية في أوروبا، حيث تبيع الأدوية الجنيسة في أكثر من 80 دولة حول العالم. ويُمكّن هذا الانتشار العالمي شركة أكورد من توفير أدوية أساسية وفعّالة من حيث التكلفة لأنظمة الرعاية الصحية الوطنية، مما يدعم المتخصصين في الرعاية الصحية في تحسين حياة المرضى حول العالم. وتلتزم الشركة بالاستثمار في قدراتها التصنيعية، كما تعمل على تطوير منشأة جديدة للبحث والتطوير في المملكة المتحدة تركز على المنتجات البيولوجية واللقاحات.

