أبوظبي: وقعت دار التمويل، المؤسسة المالية الرائدة المتخصصة في التمويل، وجمعية الإمارات لريادة الأعمال، مذكرة تفاهم لتعزيز نمو وتطوير قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الدولة.

ووقّع الاتفاقية في أبوظبي كلاً من السيد محمد عبد الله جمعة القبيسي، مؤسس دار التمويل، والسيد سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال، ممثلين عن مؤسساتهما.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لكلٍ من دار التمويل وجمعية الإمارات لريادة الأعمال، وجهودهما المتفانية في تطوير قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن خبراتهما في تقديم الخدمات المالية المتنوعة.

بموجب هذه الاتفاقية، ستُقدِّم دار التمويل، الشركة التابعة لمجموعة دار التمويل، مجموعة من التسهيلات المالية لأعضاء جمعية الإمارات لريادة الأعمال، فضلاً عن توفير معدلات إيداع تنافسية، وتنظيم جلسات توعوية حول تمويل الأعمال.

تعكس مذكرة التفاهم التزام دار التمويل الراسخ بدعم ورعاية ريادة الأعمال في جميع أنحاء الدولة، إيماناً منها بالمساهمة الكبيرة لقطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال السيد محمد عبدالله جمعة القبيسي، بهذه المناسبة: "يسعدنا الشروع في هذا التعاون مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال، نظراً لأنَّه يعكس إخلاصنا لتعزيز المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. تُجدِّد دار التمويل التزامها بدعم رواد الأعمال ودفع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قدماً من خلال مذكرة التفاهم".

وأضاف السيد القبيسي: "من خلال الاستفادة من خبراتنا ومواردنا، نعتزم ابتكار حلول مالية لتمكين الشركات ودفع النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير. وبالتعاون مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال، سنؤسس نظاماً بيئياً مزدهراً لتعزيز ريادة الأعمال ودفع عجلة التقدم في الدولة".

بدورها، ستقوم جمعية الإمارات لريادة الأعمال بتعريف دار التمويل على شركاء الجمعية الذين يساهمون في تطوير قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما سيخلق فرصاً لاستكشاف حلول مالية مُخصَّصة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقال السيد سند المقبالي، رئيس جمعية الإمارات لريادة الأعمال: "يسعدنا توقيع هذه الشراكة مع دار التمويل التي تعتبر نقطة تحول كبيرة. تعكس مذكرة التفاهم التزامنا الراسخ بتمكين رواد الأعمال ودعم نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. من خلال تضافر الجهود مع دار التمويل، سنستفيد من خبراتها ومواردها لإطلاق العنان لإمكانات قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الهائلة، ما سيُسهم في الازدهار الاقتصادي لدولتنا. سنعمل سوياً على تأسيس بيئة تدعم الابتكار، وتُشجِّع ريادة الأعمال، وتدفع الإمارات العربية المتحدة إلى آفاق جديدة من النجاحات. لاحظنا أنَّ بعض الحلول التمويلية التقليدية في السوق لا تلبي تحديات رواد الأعمال ولا تتوافق مع طبيعة بعض تلك الأعمال، ولهذا نعتقد أن الحلول التمويلية المُعدّة بحسب الحاجة، عبر شراكتنا مع دار التمويل، ستدفع قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الأمام. هذا هو المنتج المناسب الذي سيحل الكثير من تحديات رواد الأعمال".

هذا، وتتطلع دار التمويل بشغف إلى الفرص والتأثير الذي ستُحدثه مذكرة التفاهم في قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

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