أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت دار التأمين، الشركة الرائدة في تزويد حلول التأمين الشاملة، عن إطلاق خطة السداد المُيسَّرة المصمَّمة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من التأمين الصحي الجماعي.

يوفِّر هذا العرض للشركات الصغيرة والمتوسطة حلاً مريحاً ومرناً ومجزياً اقتصادياً حتى تتمكن من توفير تغطية صحية شاملة لموظفيها.

وأكد محمد القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين، على التزام الشركة بإعطاء الأولوية لمصالح عملائها، لا سيما أنَّها تدرك العقبات التمويلية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة عند شراء التأمين الصحي الجماعي، قائلاً: "تعتبر دار التأمين رضا العملاء أولويتها القصوى وتهدف، من خلال خطة السداد المُيسَّرة، إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحها بديلاً معقولاً عن التكلفة السنوية التي تتسبَّب في إثقال تدفقها النقدي بأعباء غير ضرورية. لدينا أفضل وثيقة تأمين صحي جماعي في فئتها، ونعتقد أن عرض خطة السداد المُيسَّرة يعطي للشركات الصغيرة والمتوسطة راحة ومرونة مالية لا مثيل لها".

تقوم دار التأمين بتقديم هذا العرض الحصري، المدعوم من مجموعة دار التمويل، لفترة محدودة حيث يُتيح للعملاء السداد دون فوائد. ويقول وسام إبراهيم، نائب الرئيس للتأمين الصحي في دار التأمين: "نبعد بهذا العرض المخاطر المالية عن الشركات لأنها لن تدفع فوائد ما سيمكِّنها من منح موظفيها تغطية تأمينية شاملة دون تحمل أية تكاليف إضافية. وبفضل مرونة توزيع سداد الأقساط على فترة قد تصل إلى 10 أشهر والدفعة أولى بنسبة 20% فقط من قيمة التأمين، نضمن للعملاء توافق أقساط التأمين مع التدفق النقدي لشركاتهم".

ويعكس تقديم خطة السداد المُيسَّرة للتأمين الصحي الجماعي استمرار دار التأمين في تفانيها لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير حلول سهلة وميسورة تُمكِّن الشركات من توفير تأمين صحي لموظفيها. تتضمن خطة السداد المُيسَّرة للتأمين الصحي الجماعي الميزات الرئيسية التالية:

1- إعفاء من الفوائد: تعفي الخطة العملاء من دفع الفوائد وتعفيهم من أية تكاليف إضافية.

2- أقساط حتى 10 أشهر: يتمتَّع العملاء بمرونة توزيع دفع الأقساط على فترة تصل إلى 10 أشهر حتى يتمكنوا من تخصيص مواردهم المالية بشكل استراتيجي ومواءمة المدفوعات الخاصة بهم.

3- دفعة أولى منخفضة: تتيح الخطة خيار دفع 20% فقط من قيمة وثيقة التأمين حتى تستطيع الشركات الحفاظ على استقرارها المالي والحصول على تغطية تأمينية شاملة.

4- تسهيلات ائتمانية مرنة: المنتج متاح لتمويل ما يصل إلى 500,000 درهم من أقساط التأمين.

إلى ذلك، أضاف إبراهيم: "تلتزم دار التأمين بتقديم خدمة متميزة وقيمة لعملائها. من خلال توفير حلول مبتكرة مثل خطة السداد المُيسَّرة للتأمين الصحي الجماعي، لا نزال الشريك الموثوق لدى الشركات التي تسعى إلى الحصول على تغطية تأمينية شاملة وبأسعار معقولة".

يمكنك تجربة خطة السداد المُيسَّرة للتأمين الصحي الجماعي المرنة والمناسبة لدى دار التأمين، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول هذا العرض، يرجى زيارة www.insurancehouse.ae أو الاتصال 600511112.

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عن دار التأمين:

دار التأمين مقرها أبوظبي، برأس مال مدفوع وقدره 118,780,500 درهم، تقدم دار التأمين منتجات وخدمات تأمينية على أعلى مستويات الجودة بأسعار معقولة، تفي بالمعايير الدولية وتتناسب مع الاحتياجات المحلية التي تتراوح بين فئات التأمين الأساسية إضافة إلى التأمينات المتخصصة. دار التأمين مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز IH.