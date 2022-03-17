خطوة تتوج دخول "دار الأركان" إلى القطاع العقاري في قطر

مشروع LES VAGUES المستوحى من جمال البحر ومعيشة الجزر الفاخرة يجسد التصاميم الراقية للمصمم العالمي "إيلي صعب"

الرياض، المملكة العربية السعودية: كشفت "دار الأركان"، الشركة العقارية الرائدة في المملكة العربية السعودية، النقاب عن المشروع السكني LES VAGUES من تصميم "إيلي صعب"، وبالتعاون مع "قطيفان للمشاريع"، شركة تطوير العقارات القطرية الرائدة والمملوكة بالكامل لشركة كتارا للضيافة. وجاء ذلك خلال فعالية احتفالية حصرية انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة.

وينفرد المشروع السكني الحصري بتصاميمه المفعمة بالأناقة وتفاصيله الغنية بطابع المصمم العالمي "إيلي صعب" الشهير في عالم الأزياء وأنماط الحياة العصرية. كما يقدم المشروع معايير جديدة للمعيشة الفاخرة في قطر، ويستمد ألقه من نفحاته الجمالية الآسرة وهدوء الأجواء البحرية المحيطة، والشواطئ الخلابة، والآفاق الرحبة لجزيرة قطيفان الشمالية، وهو ما يبدو بوضوح في اسم المشروع LES VAGUES والذي يعني الأمواج بالفرنسية، إذ تم تصميمه بعناية فائقة ليكون امتداداً لحياة الجزر الفاخرة، بلمسات عصرية وأنيقة ومساحات خضراء وارفة تنتشر فيها أشجار النخيل والنباتات الاستوائية المختارة بعناية.

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دار الأركان للتطوير العقاري": "بعد نجاحنا بإطلاق مشروعنا في العاصمة السعودية الرياض بالتعاون مع رائد التصميم ’إيلي صعب‘، نتعاون اليوم للمرة الثانية لتشييد مشروع سكني راقٍ ضمن جزيرة قطيفان الشمالية التي تعتبر أحد أكثر الوجهات استقطاباً للاهتمام في المنطقة. وينفرد المشروع الجديد بتصاميمه المميزة وينسجم مع الخطط الاستراتيجية لشركة ’دار الأركان‘ لتوسيع حضور مشاريعها العقارية على المستويين الإقليمي والعالمي، وفق معايير متفوقة وعالية الجودة تلبي تطلعات العملاء التواقين للتميز من شتى أرجاء العالم".

من جانبه قال إيلي صعب جونيور، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلي صعب: "يسعدنا التعاون مع ’دار الأركان‘ و’قطيفان للمشاريع‘ لإنشاء هذا المشروع السكني الراقي والمستوحى من الجمال الطبيعي الآسر لجزيرة قطيفان الشمالية ومحيطه البحري المفعم بالهدوء. ولاشك أن مشروع LES VAGUES سيكون تعبيراً واضحاً عن تميز التصاميم العمرانية وأنماط الحياة الراقية التي تتميز بها علامتنا التجارية، وسيمثل امتداداً لرؤيتنا الرامية لتقديم تجارب استثنائية وعصرية عبر مشاريع عقارية فاخرة ومتفوقة على مستوى العالم".

وأضاف معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل ثاني العضو المنتدب لشركة "قطيفان للمشاريع": "تماشياً مع جهودنا الدؤوبة لترسيخ أفضل المعايير في السوق المحلي والعمل على تنشيط القطاعات الحيوية على غرار السياحة والضيافة والترفيه والنهوض بالقطاع العقاري، يسعدنا تقديم مشروع جديد ومبتكر في قطر، ونتطلع قدماً للتعاون مع ’دار الأركان‘ و’إيلي صعب‘، الرائد عالمياً في التصاميم الفاخرة، لإنشاء هذا المشروع الراقي الذي ينفرد بمقوماته المتفوقة على مستوى المنطقة. ولاشك أن منهجية تطوير جزيرة قطيفان الشمالية تسعى لتقديم أول وجهة ترفيهية وسياحية في قطر لترسيخ مكانة الدولة على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية، وبذلك فإن تشييد مشروع LES VAGUES سيمثل امتداداً لمنهجية التطوير الطموحة هذه".

ويضم مشروع LES VAGUES 70 شقة فاخرة على الواجهة المائية، بغرفة نوم واحدة، غرفتين أو ثلاث غرف نوم، وتضم جميع الشقق شرفات وتراسات واسعة، ونوافذ زجاجية كبيرة ممتدة من الأرض حتى السقف، لتمنح السكان إطلالات بانورامية مفتوحة على البحر.

وتجسد الديكورات الداخلية جمال تصاميم "إيلي صعب" وتقدم مظهراً مفعماً بالأناقة، حيث تتماهى الأشكال والألوان بتناغم تام. كما روعي في تصميم المشروع التشطيبات المميزة والبراعة المطلقة ومستويات الجودة الاستثنائية التي تعزز جاذبيته، بفضل إبداع "إيلي صعب".

وتم تصميم مرافق مشروع LES VAGUES ليلبي كافة احتياجات سكانه، حيث تضم خدمات الكونسيرج، ومركز لياقة بدنية متطور، ومسبح واسع، وساحة اجتماعية وحدائق خضراء وارفة مطلة على البحر، وردهة استقبال تعمل على مدار الساعة، وأثاث في المناطق العامة من تشكيلة "إيلي صعب ميزون" ومتاجر فاخرة للبيع بالتجزئة ومواقف لجميع الشقق.

ووقعت "دار الأركان" اتفاقية مع "قطيفان للمشاريع" لتطوير المشروع السكني الجديد الذي يوفر تجارب معيشية راقية وأنماط حياة متنوعة، في خطوة تتوج أول مشاريع "دار الأركان" في قطر وتهدف إلى دفع عجلة تطور القطاع العقاري الفاخر ودعم نموه في الدولة.

وسيبدأ العمل على المشروع في الربع الثاني من العام الجاري، ومن المتوقع لإجمالي المبيعات أن يصل إلى مليار ريال قطري.

يشار إلى أن جزيرة قطيفان الشمالية تعد وجهة جذابة ومزدهرة تنفرد بواجهتها المائية المميزة، وتقدم أنماط حياة جديدة وعصرية. وتستوحي الجزيرة تصميمها من الثقافة الغنية والطبيعة الخلابة في المنطقة، وستضم حديقة ألعاب مائية مميزة، وفندقاً فاخراً، ووحدات سكنية استثنائية، والعديد من متاجر التجزئة، ومرافق عالمية المستوى تجعلها مجمعاً جذاباً ونابضاً بالحيوية. وتجسد الجزيرة أيضاً أفضل تعبير ممكن عن مساعي تطوير وجهة خلابة ورائدة في دولة قطر تستقطب أنظار العالم.

#بياناتشركات

- انتهى -