"أربن أوايسس" من "ميسوني" يقدم أنماط الحياة الممهورة بطابع "ميسوني " وأجواء ميامي الساحرة ويتألف من 34 طابق

يتوج البرج استثماراً بقيمة 800 مليون درهم في قلب دبي على قناتها المائية

الرياض، المملكة العربية السعودية: تحتفل "دار الأركان"، الشركة العقارية الرائدة في المملكة العربية السعودية، بإنجاز رئيسي يتمثل في استكمال الهيكل الخارجي لبرجها السكني "أربن أوايسس" المؤلف من 34 طابق، بالشراكة مع بيت الموضة الفاخرة الإيطالي "ميسوني هوم". وشارك في الاحتفال بهذا الإنجاز رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ يوسف بن عبدالله الشلاش، حيث قام بجولة ميدانية في موقع المشروع.

وباستثمار إجمالي يبلغ 800 مليون درهم، تم بيع 80% من وحدات مشروع "أربن أوايسس" لمجموعة متنوعة من الملاك والمستثمرين من شتى أرجاء العالم، ويمثلون 45 جنسية. ويعتبر هذا البرج المشروع الأول لشركة "دار الأركان" في دولة الإمارات، ويؤسس أول مساحات معيشية في المنطقة مصممة حسب الطلب ومستوحاة من خطوط الموضة لعلامة "ميسوني هوم" وتنفرد بديكوراتها الداخلية الأنيقة ومفروشاتها الفاخرة.

ويتربع مشروع "أربن أوايسس" في قلب مدينة دبي على قناتها المائية، بالقرب من أبرز المعالم العمرانية في وسط مدينة دبي على غرار برج خليفة ودبي مول، والعديد من وجهات أنماط الحياة الفاخرة في المدينة. وتقدم منازل البرج الفاخرة إطلالات خلابة ومفتوحة على قناة دبي المائية، بما يجعل منه واحة عصرية في قلب المدينة النابض بالحيوية.

ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل قبل نهاية العام 2023.

ويعتبر مشروع "أربن أوايسس" ثمرة التعاون بين "دار الأركان" و"ميسوني"، ويجسد أيقونة عمرانية عالمية رائدة تعبر عن رقي الموضة الإيطالية والتصاميم العصرية والتميز. ويحتضن شققاً راقية من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم ومنازل البنتهاوس المؤلفة من أربع غرف نوم، تزدان جميعها بتصاميم داخلية فاخرة ممهورة بإبداع "ميسوني هوم".

وتأتي منازل البنتهاوس الفريدة التي يمكن الوصول إليها عبر مصعد خاص، مزودة بالكامل بعناصر الديكور الراقية من علامة "ميسوني". أما الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث غرف نوم، فتأتي مصممة بأسلوب فريد من نوعه وبأحجام مختلفة لتقدم أرقى مستويات المعيشة من فئة خمس نجوم، وإطلالات آسرة على الواجهة المائية، علاوة على مطبخ مغلق لراحة السكان.

ويحظى سكان البرج السكني بوصول سهل إلى الخدمات والمرافق الفاخرة، حيث يحتضن مسبحاً ومنطقة للعب للأطفال، ومواقف، ونادٍ رياضي مزود بأحدث المعدات، وخدمة كونسيرج على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وخدمة الأمن.

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حول دار الأركان العقارية

دار الأركان العقارية هي ذراع التطوير العقاري لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وهي شركة مساهمة عمرها 26 عاماً مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، تتخذ من العاصمة الرياض مقراً لها وتعتبر أكبر المطورين العقاريين في المملكة. ترتكز دار الأركان العقارية على تطوير مساكن مصممة بأناقة تديرها بطريقة متميزة، ومراكز تجارية في مواقع استراتيجية في المملكة. وهي تمتلك سجل حافل يتضمن تطوير وتسليم 15,000 وحدة سكنية وما يناهز 500,000 متر مربع من المساحات التجارية، وهي تعكف حالياً على توسيع نطاق أعمالها في جميع أنحاء المملكة وتوسيع وجودها عالمياً في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة والبوسنة. www.daralarkan.com

حول شركة "ميسوني”

تعد "ميسوني" واحدة من أبرز العلامات التجارية الإيطالية في مجال الموضة والتصاميم العالمية، منذ 1953، وهو العام الذي بدأ فيه كل من الزوجين Ottavio و Rosita Missoni ابتكار أزياء knitwear الثوري، ويقع مقر المجموعة اليوم في سوميراغو بمقاطعة فاريزي في إيطاليا، وهي مملوكة بنسبة 58.8٪ لعائلة ميسوني، و 41.2٪ لصندوق FSI.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة. www.missoni.it