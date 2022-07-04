استثمار بقيمة 500 مليون ريال في أضخم مشروع عقاري في تاريخ البوسنة

الرياض، المملكة العربية السعودية: تواصل "دار الأركان"، الشركة العقارية الرائدة في المملكة العربية السعودية، خططها الطموحة لتطوير "سيدرا"، مشروع منازل العطلات والسكن الحصري في البوسنة. وباعتباره أول المشاريع السكنية الفاخرة في أوروبا ضمن محفظة "دار الأركان"، يقدم "سيدرا" للملاك فرصة قيّمة لامتلاك منزلهم الثاني في وجهة خلابة مفعمة بالهدوء والسكينة، ضمن دولة متصاعدة الأهمية وباتت اليوم من أبرز وجهات الاستثمار والعطلات، وتتمتع بموقع حيوي في قلب القارة الأوروبية.

وتسير "دار الأركان" بخطط تطوير المشروع على قدم وساق، حيث أرست مؤخراً عقداً على المورد المحلي في البوسنة، CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla، لتنفيذ كافة أعمال البنية التحتية ضمن موقع المشروع بالكامل. ومن المتوقع استكمال هذه الأعمال في غضون 18 شهراً، لتمهد الطريق لانطلاق المراحل التالية من تنفيذ هذا المشروع العقاري الطموح.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دار الأركان للتطوير العقاري: "تحرص ’دار الأركان‘ على المضي قدماً في تنفيذ مشروع ’سيدرا‘ في البوسنة وفق الجدول الزمني المحدد. وتسعدنا الثقة التي وضعتها وزارة الأشغال العامة في شركتنا لتشييد مشروع فاخر وفق أرقى المعايير، وبالتعاون مع شركاء محليين يمتلكون خبرة واسعة في هذا المجال. وباعتبارنا شركة سعودية، نحرص على إقامة علاقات وثيقة مع قطاعي العقارات والبناء في البوسنة، ودعم فرص الاستثمار المحلية والدولية لتكون محركات للنمو الاقتصادي في البلاد".

بفضل سماتها الفريدة التي تجمع بين الشرق والغرب، تتمتع البوسنة بقدرات متميزة لتعزيز زخم نموها الاقتصادي، لاسيما في ضوء الإصلاحات التي تعمل على تنفيذها باستمرار لاستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى العديد من القطاعات الحيوية. وسيقود مشروع ’دار الأركان‘ الحصري إلى ترسيخ مكانة البلاد كوجهة جذابة للاستثمار، وذلك عبر استعراض امتثالها التام لأفضل المعايير العالمية وأرقى ممارسات القطاع، وسعيها الدؤوب لتطوير مشاريع متميزة تكون محط أنظار العالم.

ويغطي مشروع "سيدرا" مساحة قدرها 500 ألف متر مربع، تجعله أكبر مشروع عقاري في البوسنة. وتحيط به نحو 20 ألف شجرة أصلية في المنطقة، وسيحتضن المشروع مجتمعاً مسوراً يضم فللاً بمواصفات عالية ومساحات سكنية مصممة لتقدم أفضل مستويات المعيشة العصرية، ضمن منطقة تتمتع بأفضل معايير الصحة والنظافة في دول البلقان.

وإضافة إلى وفرة الخيارات السكنية، سيضم مشروع "سيدرا" مرافق عالمية المستوى، ومطاعم، ومقاهي، ومتاجر السوبر ماركت والتسوق، ومسجد، ونادي وفندق من فئة خمس نجوم. كما يتمتع المشروع بموقع استراتيجي على مقربة من مجموعة واسعة من الوجهات الجذابة على غرار الكهوف الطبيعية، والأنهار، والمحميات الطبيعية، والمنتزهات بما يجعله خياراً مثالياً لامتلاك منزل ثانٍ لقضاء أجمل العطلات.

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حول دار الأركان العقارية دار الأركان العقارية هي ذراع التطوير العقاري لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وهي شركة مساهمة عمرها 26 عاماً مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، تتخذ من العاصمة الرياض مقراً لها وتعتبر أكبر المطورين العقاريين في المملكة. ترتكز دار الأركان العقارية على تطوير مساكن مصممة بأناقة تديرها بطريقة متميزة، ومراكز تجارية في مواقع استراتيجية في المملكة. وهي تمتلك سجل حافل يتضمن تطوير وتسليم 15,000 وحدة سكنية وما يناهز 500,000 متر مربع من المساحات التجارية، وهي تعكف حالياً على توسيع نطاق أعمالها في جميع أنحاء المملكة وتوسيع وجودها عالمياً في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة والبوسنة. www.daralarkan.com