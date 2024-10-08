الرياض، المملكة العربية السعودية: أطلقت دابر هيربل، العلامة الرائدة في مجال العناية بالفم، حملة "نداء الفضاء" والتي تهدف إلى تحفيز فضول الأجيال الجديدة في السعودي من جيل ألفا حول استكشاف عالم الفضاء. وتأتي هذه الحملة بعد نجاحها الباهر في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتيح الفرصة أمام الشباب السعودي لاستكشاف آفاق علم الفلك والفضاء الشيقة.

تعتبر حملة "نداء الفضاء" مبادرة من دابر هيربل تهدف إلى توجيه اهتمام النشء نحو العلوم وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم الكبيرة. إلى جانب تركيبة المعجون الفريدة التي تعمل على مكافحة التهابات اللثة والأسنان وتسوسها، تسعى العلامة التجارية إلى تحفيز الجيل الجديد على وضع أهداف أكبر والسعي لتحقيقها.

تتضمن الحملة عروضاً جذابة تشمل منتجات معروضة بشكل مبتكر على شكل صواريخ فضائية ضمن المتاجر الكبرى مثل لولو والعثيم وبنده. كما تساهم هذه العروض المميزة في جذب انتباه النشء وإثارة شغفهم بمجال الفضاء.

وفي تعليق على هذه المبادرة، قال المتحدث باسم شركة دابر: "لطالما ارتبط اسم علامتنا التجارية بالقوة، ونحن نطمح إلى غرس روح الطموح لدى الأجيال الجديدة منذ الصغر. حيث تتيح هذه الحملة البسيطة والسهلة المشاركة للجميع، حيث يتطلب الأمر من الآباء زيارة منافذ البيع المخصصة ومسح رمز الاستجابة السريعة وتعبئة البيانات المطلوبة. سيتم الإعلان عن خمسة فائزين في نهاية الحملة، حيث ستتاح لهم الفرصة لاستكشاف مركز الفضاء الأمريكي في فلوريدا. وتسعى هذه الحملة إلى إثارة الشغف باستكشاف الفضاء وتشجيع الأطفال على اكتساب المعرفة العلمية المتقدمة."

انطلقت حملة "نداء الفضاء" في 23 أغسطس الماضي وقد شهدت إقبالاً كبيراً، حيث تلقت أكثر من 2000 مشاركة من جميع أنحاء المملكة.

وأضاف المتحدث باسم شركة دابر: "يمثل الفضاء والنجوم رمزاً للطموحات التي لا حدود لها، ونحن نريد أن نغرس هذا الشغف بالمعرفة والطموح اللامحدود لدى الأجيال الجديدة. تهدف هذه الحملة إلى تقريب النشء من مجالات علوم الفضائية ونأمل أن تستمر في إلهامهم لتحقيق أحلامهم الكبيرة."

مع دابر هيربل، يمكن للصغار الآن الحصول على أسنان أقوى وطموحات أكبر!

نبذة عن شركة دابور العالمية

تُعدّ شركة دابور العالمية، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة دابور الهند، رائدةً في مجال منتجات العناية الشخصية الطبيعية. إذ تفخر دابور، ذات التاريخ العريق الذي يمتد لأكثر من 136 عاماً، بكونها الشركة الأكبر من نوعها على مستوى العالم. حيث تعمل على تحسين نوعية حياة أكثر من مليار شخص يومياً حول العالم من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة التي تشمل العناية بالشعر والفم وإزالة الشعر الزائد وتصفيف الشعر للرجال والاعتناء بالبشرة وتنظيفها. ومن بين علاماتنا التجارية الرائدة دابر أملا، وفاتيكا، ومعجون أسنان دابر هيربل، ودابر مِسوَاك ، وفيم، وديرموفيفا.

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