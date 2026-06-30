بموجب مذكرة التفاهم، سيستكشف كل من شركة ليلي ودائرة الصحة – أبوظبي فرص إنشاء مركز تميز عالمي لمرض ألزهايمر، بهدف تسريع الكشف المبكر، وتعزيز التشخيص القائم على المؤشرات الحيوية، وتوسيع الوصول إلى أحدث العلاجات المعدلة لمسار المرض.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة وشركة إيلي ليلي (Eli Lilly Drugstore LLC)، عن توقيع مذكرة تفاهم خلال المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026 الذي يُقام في سان دييغو بالولايات المتحدة، بهدف تعزيز علاجات السمنة ومرض الزهايمر باعتبارهما اثنين من أكثر التحديات الصحية إلحاحاً في المنطقة.

من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، سيعمل الطرفان على دراسة تأسيس نموذج رعاية صحية لعلاج السمنة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب مركز تميز عالمي المستوى لمرض الزهايمر في أبوظبي. ويجمع هذا التعاون بين الخبرة العلاجية الكبيرة لشركة "ليلي" وريادتها في الأدوية التحويلية، وبين البيانات السكانية الدقيقة والبنية الصحية المتقدمة في أبوظبي، بما يدعم رؤية الإمارة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لعلوم الحياة والابتكار.

وقالت الدكتورة أسماء إبراهيم المنّاعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: "نجحت أبوظبي في بناء واحد من أكثر النظم الصحية تقدماً في العالم في مجال الطب الدقيق، مستندة إلى برامج جينومية واسعة النطاق على مستوى السكان، وبيانات صحية متقدمة، وتميز سريري راسخ. ويعزز هذا التعاون مع شركة ليلي قدرتنا على توظيف هذه الإمكانات لتطوير أساليب أكثر تخصيصاً في التعامل مع السمنة ومرض ألزهايمر، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى في مختلف أنحاء الإمارة وخارجها".

وفي هذا السياق، قالت لينا عزيز، المدير الأول للشؤون المؤسسية والحكومية لدى "ليلي" الخليج: "يشرّفنا في شركة 'ليلي' إبرام هذه الشراكة مع دائرة الصحة – أبوظبي في مبادرات تعكس انسجاماً عميقاً بين رؤية أبوظبي لمنظومة علوم الحياة الذكية ورسالة 'ليلي' في الجمع بين الرعاية الإنسانية والبحث العلمي لتحسين حياة الناس. معاً، نُطوِّر نموذج رعاية يجمع بين الذكاء الاصطناعي ومعطيات الصحة السكانية والرعاية السريرية المتقدمة والإنجازات العلمية الرائدة، للتصدي لاثنين من أكثر التحديات الصحية إلحاحاً في المنطقة: السمنة ومرض الزهايمر. وبوصفها شريكاً موثوقاً في مسيرة الرعاية الصحية بالإمارات، تلتزم 'ليلي' بدعم طموحات الدولة لبناء منظومة صحية أكثر قدرة على التنبؤ والتخصيص والابتكار، والتركيز الدؤوب على تحقيق أثر ملموس في حياة المرضى والمجتمعات."

وسيركز التعاون على مسارين استراتيجيين رئيسيين. ويتمثل الأول في سعي شركة ليلي ودائرة الصحة – أبوظبي إلى إنشاء فريق عمل مشترك لتصميم وتطوير نموذج رعاية للسمنة والأمراض القلبية الأيضية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومصمم بما يتناسب مع احتياجات سكان أبوظبي. ومن المتوقع أن تستفيد هذه المبادرة من البيانات الصحية السكانية التي تمتلكها أبوظبي، إلى جانب الخبرات العلاجية التي تتمتع بها شركة ليلي في مجال الأمراض الأيضية، بما يدعم تطوير نماذج متقدمة لتصنيف المخاطر وتقديم التدخلات الشخصية الملائمة.

أما المسار الثاني، فسيركز على دراسة تأسيس مركز تميز لمرض الزهايمر، استناداً إلى التعاون القائم بين دائرة الصحة – أبوظبي وشركة "ليلي" في مجال الأمراض التنكسية العصبية. ويهدف هذا المسار إلى تعزيز الكشف المبكر عن المرض، وتوسيع نطاق الفحص المعرفي الرقمي المتكامل، وتطوير مسارات الرعاية على امتداد الطيف الكامل لمرض الزهايمر.

وتُجسِّد مذكرة التفاهم هذه بُعداً آخر للعلاقة التي تجمع بين "ليلي" ودائرة الصحة – أبوظبي، بهدف بناء منظومة صحية تشغيلية تُحدث أثراً مباشراً في حياة المرضى. وتنسجم هذه الشراكة مع رسالة "ليلي" في مواجهة أبرز التحديات الصحية في المنطقة، من خلال أحدث الأبحاث العلمية والتحالفات الاستراتيجية والتركيز الدؤوب على نتائج المرضى.

نبذة عن شركة ليلي

"ليلي" هي شركة أدوية تحرص على إطلاق قدرة الشفاء من المرض الكامنة في العلوم لتحسين حياة الناس حول العالم. ونعمل على تحقيق اكتشافات نوعية تغيّر من حياة المرضى منذ نحو 150 عاماً، وتساعد أدويتنا اليوم أكثر من 51 مليون شخص حول العالم. وعبر تسخير قدرات التقنيات الحيوية، والكيمياء، والطب الجيني، يعمل علماؤنا على التوصّل لاكتشافات جديدة سريعاً تضع حلولاً فعّالة لمجموعة من أكثر تحديات الصحة إلحاحاً حول العالم، وترسم ملامح جديدة لمعايير رعاية السكري، وعلاج السمنة، مع الحد من تداعيات هذه الأمراض على المدى الطويل، في حين نواصل حرصنا على معالجة صعوبات مرض الزهايمر، ونقدم حلولاً صحية لمجموعة من أكثر الاضطرابات المناعية صعوبة، ونغيّر سبل التعامل مع أنواع السرطان التي تتسم بصعوبة العلاج وتحويلها لأمراض من الممكن إدارتها. نسير نحو عالم أكثر صحة مدفوعين بمبدأ واحد: تحسين سبل حياة الملايين من سكان العالم. ويشمل ذلك إجراء التجارب السريرية المبتكرة التي تعكس تنوع العالم ونعمل على ضمان توافر أدويتنا لكل من يحتاجها بتكلفة يسيرة.

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عن دائرة الصحة – أبوظبي:

تُعد دائرة الصحة – أبوظبي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وتلتزم بضمان التميز في الخدمات الصحية من خلال متابعة المؤشرات الصحية للمجتمع، ووضع الأطر التنظيمية التي تنظم عمل المنظومة الصحية. ويشمل ذلك الرقابة على الالتزام بالتشريعات، وتطبيق المعايير، وتعزيز تبني أفضل الممارسات العالمية ومستهدفات الأداء من قبل جميع مقدمي الرعاية الصحية في الإمارة.

وتواصل أبوظبي التزامها برسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية عبر بناء منظومة ذكية ومستدامة تضع صحة الإنسان وطول العمر وجودة الحياة في صميم أولوياتها. ومن خلال توظيف بنية تحتية متطورة وإمكانات متقدمة، تواصل دائرة الصحة تطوير وتنفيذ المبادرات والبرامج بما ينسجم مع أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في: مجتمع يتمتع بصحة أفضل، ورعاية صحية عالمية المستوى، والمرونة والابتكار. وتعكس هذه الجهود التزام الدائرة الراسخ بتطوير نموذج صحي يقوم على التنبؤ والوقاية وتخصيص الرعاية لكل فرد.

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مريم المرزوقي

msalmarzooqi@doh.gov.ae

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