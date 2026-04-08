سعود بن سلطان القاسمي: نتطلع لبناء قدرات مؤسسية مستدامة تمكّن الجهات الحكومية من توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة خدمات متكاملة أكثر كفاءة وابتكاراً تعزز جودة الحياة.

الشارقة- في خطوة تعكس توجه إمارة الشارقة نحو تدشين مرحلة متقدمة من العمل الحكومي القائم على الذكاء الاصطناعي، وقّعت دائرة الشارقة الرقمية مذكرة تفاهم مع شركة "دل تكنولوجيز" لإطلاق برنامج متكامل لبناء القدرات المؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزية الجهات الحكومية لتبني التقنيات المتقدمة وتوظيفها في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة في الإمارة.

يأتي هذا التعاون ضمن جهود دائرة الشارقة الرقمية لترسيخ منظومة رقمية متكاملة تقود التحول نحو حكومة أكثر كفاءة واستباقية وتركيزاً على الإنسان، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز استخدام البيانات والتقنيات الذكية في دعم اتخاذ القرار وتطوير الأداء الحكومي.

وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ووليد يحيى، مدير عام شركة "دل تكنولوجيز في الخليج" بحضور كل من سعادة المهندسة لمياء عبيد الحصان الشامسي مدير دائرة الشارقة الرقمية، وسعادة ماجد المري مدير دائرة الموارد البشرية بالشارقة.

بناء قدرات مؤسسية للذكاء الاصطناعي

تنص مذكرة التفاهم الموقع بين الجانبين على تنفيذ برنامج متكامل لبناء القدرات المؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي يشمل التدريب التطبيقي، ونقل المعرفة، وتنظيم جلسات وورش عمل تستهدف القيادات التنفيذية والإدارية إلى جانب الكفاءات التقنية في مختلف القطاعات.

ويهدف البرنامج إلى تطوير نماذج عملية حول كيفية الاستخدام والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل، وتحويل هذه التقنيات من أدوات تجريبية إلى حلول تشغيلية تدعم اتخاذ القرار وتعزز الكفاءة وتسهم في تطوير خدمات حكومية أكثر ابتكاراً واستباقية وسلاسة.

كما تعزز هذه المبادرة جاهزية الكوادر الحكومية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وترسّخ توظيف الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في تصميم الخدمات المستقبلية، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين وجودة الحياة في الإمارة.

قيادة التحول الرقمي

وأكد سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار التحول الرقمي في الإمارة، وقال:

"نحن لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة تقنية فحسب، بل كمحرّك رئيسي لإعادة تصميم العمل الحكومي في الشارقة. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على بناء قدرات مؤسسية مستدامة تمكّن الجهات الحكومية من توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة خدمات متكاملة أكثر كفاءة وابتكاراً تعزز جودة الحياة".

وأضاف سعادته: "تأتي هذه المبادرة ضمن تنفيذ استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028، وتهدف إلى رفع جاهزية الجهات الحكومية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل بين الأنظمة والبيانات، بما يدعم تطوير منظومة حكومية ذكية ومترابطة."

وأشار سعادته إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تحقيق هذا التحول، من خلال نقل المعرفة والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية، وتسريع تبني الحلول الرقمية المتقدمة.

شراكة من أجل مستقبل أفضل

من جانبه، قال وليد يحيى، مدير عام شركة "دل تكنولوجيز في الخليج: "نحن سعداء بشراكتنا مع دائرة الشارقة الرقمية، ويسرّنا أن نكون جزءاً من مسيرة إمارة الشارقة نحو مستقبل قائم على تبني أحدث التقنيات الرقمية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى نقل خبراتنا العالمية وتمكين الجهات الحكومية من توظيف أحدث التقنيات لبناء نماذج عمل أكثر جودة وفاعلية."

منظومة رقمية متكاملة

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دور دائرة الشارقة الرقمية في قيادة التحول الرقمي على مستوى الإمارة، من خلال تطوير السياسات، وبناء القدرات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في بناء منظومة رقمية مستدامة ومترابطة، تدعم الاقتصاد الرقمي، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال، وتضع الإنسان في صميم عملية التطوير.

عن دائرة الشارقة الرقمية

تقود دائرة الشارقة الرقمية مسيرة التحول الرقمي في الإمارة من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وترسيخ حوكمة البيانات والأمن السيبراني، ودفع عجلة الابتكار، وذلك انطلاقاً من رؤية قائمة على "إبداع رقمي محوره الإنسان".

وتتمحور جهود الدائرة على الارتقاء بالخدمات المقدمة، وتحسين جودة حياة الأفراد بشكل مستدام، من خلال تصميم حلول استباقية تركز على الإنسان، بالاعتماد على التقنيات الحديثة والبيانات.

وتعمل الدائرة على تبسيط الإجراءات، وتحويل الخدمات إلى منصات رقمية متكاملة تضمن تجربة سلسة ومتميزة للمتعاملين، حيث رسخت، من خلال تطبيق الشارقة الرقمية، دورها كمحرك رئيسي للتحول الرقمي المتكامل في الإمارة.

-انتهى-

#بياناتحكومية