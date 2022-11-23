هوني ديلامي الشريك التنفيذي في شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي ولي ويليامسون، المدير العام في شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي خلال معرض سيتي سكيب في دبي

دبي: كرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي كل من هوني ديلامي الشريك التنفيذي ولي ويليامسون، المدير العام في شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي مؤخرًا كأفضل وسطاء عقاريين خلال معرض سيتي سكيب الذي يقام في دبي.

وقد تم تكريم الوسيطين تقديرًا لمساهمتهما في قطاع العقارات المتنامي والمزدهر في دبي. وتمكنت ديلامي، التي تتمتع بخبرة تزيد عن 17 عامًا، من إبرام 51 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم إماراتي في العام 2021، ومن إغلاق صفقات بقيمة 2.5 مليار درهم خلال العام الجاري. بدورها، تمكنت ويليامسون، التي تملك أكثر من 16 عامًا من الخبرة في مجال العقارات، من إغلاق العديد من المبيعات القياسية في دبي ضمن فئة العقارات التي تتراوح الأسعار فيها بين 600 و700 مليون درهم، بقيمة إجمالية تخطت 8 مليارات درهم في دبي حتى الآن.

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لمحة عن لوكسبيتات سوثبيز إنترناشونال ريالتي

يقع مقر شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي العقارية في دبي، وتركز على بيع وتأجير العقارات السكنية والتجارية الفاخرة، وإدارة العقارات الفخمة، والاستثمارات المؤسسية، وتطوير المشاريع الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. تعتبر الشركة أكبر وأقوى منصة تسويق وبيع للعقارات الفاخرة في دبي، مما يجعلها أول شركة وساطة عقارية فاخرة في السوق اليوم.

نركز على البحث عن أفضل العقارات عالية الجودة في المناطق السكنية المتميزة مثل تلال الإمارات ونخلة جميرا والبراري وجزيرة جميرا باي ووسط مدينة دبي ودبي مارينا وجميرا ومدينة محمد بن راشد، بالإضافة إلى أفضل الشقق والبنتهاوس في المباني الراقية مثل "فور سيزونز ريزدنسز جميرا"

و"مستر سي ريزدنسز" و"برج إندكس"، وسلسلة فنادق The Address، و"وان أند أونلي" وجميرا 1"، و"دبليو ريزيدنس" وَغيرها الكثير في إمارة دبي.

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