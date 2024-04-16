المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن إطلاق منصة الكترونية وتطبيق جديد للهاتف النقال خاص لعملائه من الشركات، الأمر الذي يساهم في تعزيز تجربة العملاء المصرفية على نطاق أوسع. وتُعد "حفيز" من المنصات المصرفية الأكثر تطوراً في مملكة البحرين في ظل التزام البنك بتوفير العديد من الخدمات والمنتجات المبتكرة، إذ تُجسد المنصة الجديدة المساعي الدؤوبة لخليجي بنك لريادة مجال التحول الرقمي في الخدمات المصرفية على مستوى مملكة البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

هذا وتُقدم هذه المنصة مميزات فريدة، أبرزها سهولة التسجيل لرواد الأعمال، سواء لملاك الشركات الفردية أو متعددة الشركاء، فيما حرص خليجي بنك على تطوير صفحة الدخول في المنصة لتضمن سلاسة الوصول للحساب مع إضافة خيارات للتسجيل واستعادة كلمة المرور، فضلاً عن واجهة شاملة تمنح المُستخدم مُلخص شامل عن الحساب البنكي وتحليل مالي له بما يُوفر للعملاء نظرة عامة حول المعاملات التي تم إجراؤها وحركة الحساب. كما وتتضمن خيارات مُتعددة لتحويل الأموال إلكترونياً، ويشمل ذلك التحويل المحلي والدولي والدفع بالجملة، علاوةً على سهولة تحويل الرواتب الشهرية مع خدمة تحميلها مُسبقاً وهي مدعومة بتقنيات أمنية جديدة قبل السماح بإتمام العملية ومرتبطة بنظام حماية الأجور.

علاوةً على ذلك، تأتي التحديثات الجديدة مع خيار توفير عرض تفصيلي لأرصدة الحسابات وتاريخ المعاملات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة. وقد قام خليجي بنك كذلك بتزويد المنصة الجديدة بسجلات محسّنة للتدقيق والمعاملات.

وفي هذا السياق، صرح السيد أسامة علي نصر، رئيس تقنية المعلومات في خليجي بنك، بالقول: "يسرنا الإعلان عن إطلاق "حفيز" لعملائنا من الشركات، والذي تم تصميمها لتحسين الخدمات المميزة التي يقدمها البنك لهذه الفئة من العملاء. ومن خلال دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفر هذه المنصة كفاءة وراحة قصوى للمستخدمين من الشركات، وذلك عبر تبسيط العمليات وتوفير رؤى قيمة حول معاملاتهم البنكية، مما تساهم في تحسين تجربة المستخدم وتعزز أيضًا من مكانة البنك الرائدة في مجال الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي على مستوى مملكة البحرين والمنطقة وهنالك المزيد من الميزات التي سيتم إضافتها خلال الأشهر المقبلة، نحن على ثقة تامة من أن هذه المنصة الجديدة ستعمل على تعزيز علاقاتنا مع العملاء من الشركات وتمهد الطريق لهم لتحقيق المزيد من النمو والنجاح."

من جهته، دعا السيد أحمد محمد بوراشد، مدير إدارة الخدمات المصرفية للشركات وأسواق رأس المال المدين، عملاء خليجي بنك من الشركات بالمبادرة بالتسجيل في هذه المنصة وتحميل التطبيق للاستفادة من هذه المجموعة المتكاملة من الخدمات التي ستكون لها دور مهم في توفير العديد من المميزات. وأشار إلى أن إطلاق المنصة يأتي استجابةً لاحتياجات العملاء من هذه الفئة وتلبية لتطلعاتهم للحصول على تجربة مصرفية متميزة ومريحة.

وأضاف السيد بوراشد في هذا الصدد: "نحن مسرورون بأن نقدم منصتنا المتطورة للخدمات المصرفية للشركات، والتي تجسد التزامنا بمواصلة تحسين وتوسيع خدماتنا لتوفير أفضل تجربة مستخدم لعملائنا الكرام. تمثل "حفيز" نقطة تحول في كيفية إدارة الشركات لشؤونها المالية، مما توفر تجربة مصرفية سلسة مع ميزات متقدمة مصممة لتلبية احتياجاتها الخاصة، لنؤكد بذلك على التزام خليجي بنك المستمر بتجاوز توقعات العملاء من خلال التحسين المستمر للعروض والابتكارات المقدمة لهم."

الجدير بالذكر إن خليجي بنك هو أحد البنوك الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

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