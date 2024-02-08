المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن مشاركته في النسخة الثالثة من معرض التمويلات الإسكانية الذي سيقام في الفترة من 8 وحتى 17 فبراير 2024م، بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتعاون مع بنك الإسكان بمجمع سيتي سنتر البحرين.

سيقدم خليجي بنك عددًا من المزايا الحصرية وخيارات التمويل التنافسية خلال المعرض بهدف تمكين المواطنين على تحقيق طموحاتهم بامتلاك منزل أحلامهم، في حين سيتواجد فريق خليجي بنك في الجناح الخاص بالبنك طيلة الأيام العشرة للمعرض لتقديم الاستشارات والإجابة على أية استفسارات من الزوار وتوجيههم نحو أفضل الحلول التمويلية التي تتوافق مع تطلعاتهم.

هذا وأعلن خليجي بنك عن تقديمه لمزايا حصرية تشمل فترة سداد مرنة تصل إلى 30 عامًا وفترة سماح مدتها 12 شهرًا، إضافةً إلى عدم فرض أي رسوم إدارية أو رسوم التثمين أو رسوم التأمين ضد الحريق. كما سيقوم البنك بتغطية رسوم الموثق الخاص، مما يضمن تجربة سلسة ومريحة للعملاء وذلك بالإضافة إلى عرضه المميز لأول 25 طلب تمويل لجناح البنك في المعرض.

وفي ذات السياق، يقدم خليجي بنك مجموعة من المزايا الإضافية لجميع العملاء خلال المعرض، حيث ستتاح لهم فرصة المشاركة في سحوبات على جوائز نقدية قيمة. كما يمكن للعملاء فتح “حساب الراتب” المتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والذي يُقدم مزايا حصرية تشمل معدل ربح متوقع يصل إلى 4٪، إضافة إلى الدخول في سحوبات شهرية للفوز بإحدى 5 جوائز نقدية قيمتها 1,000 دينار بحريني شهرياً لكل فائز، وغيرها من المزايا الحصرية. علاوةً على ذلك، سيقدم البنك خصومات حصرية على العديد من المتاجر المعروفة للعملاء من مستخدمي بطاقاته الائتمانية، مما يتيح لهم الاستمتاع بتوفير إضافي على مشترياتهم.

وبهذه المناسبة، أعربت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، عن سعادتها بمُشاركة البنك للمرة الثالثة على التوالي في معرض التمويلات الإسكانية، منوهة بالجهود المثمرة التي تبذلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، مؤكدةً في الوقت ذاته على التزام خليجي بنك بتقديم أفضل خيارات التمويل للعملاء.

وقالت السيدة العباسي: "انطلاقًا من دوره البارز كإحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة على مستوى مملكة البحرين، يحرص خليجي بنك على تقديم حلول تمويلية مبتكرة وتنافسية للعملاء. نحن مسرورون بالمشاركة في معرض التمويلات الإسكانية كجزء من التزامنا المستمر بدعم العملاء لتحقيق طموحاتهم في تملك وحدة سكنية تلبي تطلعاتهم."

وتابعت السيدة العباسي بالقول: "من خلال العروض والمزايا الحصرية، مثل معدلات ربح تنافسية والإعفاء من الرسوم الإضافية، نهدف في خليجي بنك إلى جعل طموح امتلاك وحدة سكنية أكثر سهولة، وبأسعار معقولة تناسب جميع الفئات. تعكس مشاركتنا في مثل هذه المعارض حرصنا على تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مهمة متعلقة باحتياجاتهم السكنية. وسيواصل خليجي بنك في إعطاء الأولوية للتميز والابتكار في خدمة العملاء وعروض المنتجات لتوفير قيمة لا مثيل لها لعملائنا."

وأضافت: "وبهذه المناسبة، يسرني أن أوجه الدعوة لجميع العملاء لزيارة جناح خليجي بنك خلال فترة المعرض للحصول على العروض الحصرية لأول 25 طلب تمويل في المعرض بالإضافة إلى استشارة من مُوظفينا المُتميزين الذين هم على معرفة تامة بأفضل الخيارات المُتاحة والتي تتناسب مع مُختلف شرائح المُجتمع."

الجدير بالذكر إن خليجي بنك هو أحد البنوك الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق طموحات عملائه الكرام من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

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