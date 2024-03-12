المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، مؤخرًا عن عقد شراكة استراتيجية جديدة مع بنك الإسكان بهدف توفير حلول تمويل إسكانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للمواطنين.

وفي إطار تعزيز هذه الشراكة، يعمل خليجي بنك على إتمام جميع الخيارات التمويلية المتاحة مع بنك الإسكان، مما يعكس التزامه الراسخ بتقديم أفضل الحلول المالية التي تلبي احتياجات وتطلعات عملائه."

وبموجب هذه الإتفاقية، سيشارك خليجي بنك مع بنك الإسكان في برنامج الضمان المشترك لتقديم خدمات التمويل لعملائه، حيث سيشترك الإسكان وخليجي في تمويل المواطن بضمان نفس العقار على أساس حصة كل منهما في العقار، بما يتيح لعملاء خليجي بنك الاستفادة من منتجاته التمويلية إلى جانب الخدمات التمويلية الإسكانية المؤهلين بالانتفاع بها أو التى انتفعوا بها من بنك الإسكان بما يعزز قدراتهم ويوسع خيارات وحلول التمويل الإسكاني في إطار أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغرّاء.

هذا ويجسد هذا التعاون أهداف خليجي بنك الرامية لتقديم حزمة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي كافة احتياجات وتطلعات عملائه. عبر التعاون مع بنك الإسكان بما يحقق الأهداف المشتركة على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي ودفع التنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة أميرة أحمد العباسي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، على أهمية هذه الشراكة مع بنك الإسكان، معلقة بالقول: "نحن سعداء بالإعلان عن هذا التعاون مع بنك الإسكان، والذي يعكس حرصنا على تقديم خدمات وحلول مصرفية متكاملة ومبتكرة. كما تجسد هذه الشراكة التزامنا الثابت بتقديم منتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات وطموحات العملاء من المواطنين."

وتابعت العباسي قائلة: "تجسد هذه الشراكة التزامنا بدعم المبادرات الحكومية مما يساهم في تحقيق رؤية البحرين الإقتصادية 2030 ومواصلة دعم استراتيجيات التنمية المستدامة لمملكة البحرين مؤكدين بذلك دورنا الرائد في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية."

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبدالله، المدير العام في بنك الإسكان، بالقول: "نحن مسرورون بالإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع خليجي بنك لتقديم حلول تمويل الإسكان المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمواطنين، والتي تتسق مع جهودنا في بنك الإسكان لتوسيع شراكاتنا المثمرة وتقديم خدمات استثنائية لعملائنا."

وأضاف قائلًا: "سنعمل من خلال توحيد الجهود مع خليجي بنك على الاستفادة من خبراتنا ومواردنا لدعم المواطنين المنتفعين من خدمات التمويلات الإسكانية والمساهمة في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية ونحن على ثقة تامة من أن هذا التعاون سيحقق نتائج إيجابية ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع خليجي بنك لتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين."

الجدير بالذكر إن خليجي بنك هو أحد البنوك الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

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