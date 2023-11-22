يشمل جوائز نقدية وعروض حصرية لمشروع ‘البساتين’ ،’كنال فيو’ و’نسايم عراد’

المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، عن توقيعه عقد شراكة مع شركة نسيج، الشركة البحرينية الرائدة في مجال التطوير العقاري، سيتم بموجبه توفير عروض خاصة للمواطنين الراغبين بشراء وحدات سكنية في أحد المشاريع التي طورتها الشركة مؤخراً وهي "بساتين" في منطقة البسيتين، و"كنال فيو" في جزيرة دلمونيا، و"نسايم عراد" في منطقة عراد. وفي ضوء هذا العقد، سيستفيد عملاء البنك من مزايا حصرية عند شرائهم لوحدة سكنية في أحد هذه المشاريع الثلاثة، لا سيما الحصول على تمويل يصل إلى 25 سنة مع فترة سماح تمتد لغاية 6 أشهر، بالإضافة إلى جوائز نقدية تصل إلى 1000 دينار بحريني وعروض حصرية من مجموعة مختارة من المحلات التجارية. علاوةً على ذلك، سيستفيد العملاء من الاشتراك في حساب "الراتب" الذي يوفر مزايا فريدة، لا سيما الحصول على معدل ربح متوقع يصل إلى 4٪ من قيمة الراتب دون حدٍ أدنى للرصيد، إضافة إلى الدخول في سحوبات شهرية على 5 جوائز تبلغ قيمة كل منها 1,000 دينار بحريني والكثير غيرها.

ويعتبر "بساتين" من المشاريع الرائدة على مستوى محافظة المحرق في تقديم مفهوم متطور للفلل السكنية من حيث الجودة العالية والذوق الراقي والتصميم المميز. ويطرح المشروع نماذج سكنية نموذجية في التصميم والبناء والتشطيب والديكورات، لتكون الفلل الخيار المثالي للعائلات التي تبحث عن مساكن فاخرة مع مجموعة متنوعة من المزايا ووسائل الراحة التي تلبي احتياجات كل منزل وأسرة. يتكون مشروع "بساتين" من 23 فيلا مبنية على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 5000 متر مربع. تتراوح أحجام قطع الأراضي الفردية من 180 متر مربع إلى 457 متر مربع، مع مساحات مبنية تتراوح من 245 متر مربع إلى 340 متر مربع على شكل منازل مكوّنة من 3 و 4 غرف نوم.

من جهة أخرى، يُوفر مشروع "كنال فيو" 246 شقة فاخرة متاحة للبيع أو الإيجار بالملكية الكاملة. تشمل الشقق المتاحة للبيع مجموعة متنوعة من الوحدات بما في ذلك شقق استديو وشقق بغرفة نوم واحدة أو اثنتين وثلاث وأربع غرف نوم، وتتميز بإطلالاتها على مدى واسع من القناة والنافورة الرئيسية في جزيرة دلمونيا، حيث يُعَدُّ مشروع "كنال فيو" خيارًا مثاليًا للعائلات الباحثة عن شراء عقار في بيئة هادئة وآمنة على جزيرة خاصة، بما يتيح لهم نمط حياة عصريًا للغاية مع توفير وسائل الراحة التي تلبي احتياجاتهم اليومية.

وأما "نسايم عراد"، فهو يتميز بموقعه الاستراتيجي المميز المطل على خليج عراد، ويضم 136 قسيمة سكنية، إضافة إلى 98 فيلا سكنية. وتتراوح أحجام قسائم الأراضي بين 301 و544 مترًا مربعًا، ويطل قسم كبير من هذه الأراضي على الواجهة البحرية المحاذية لقلعة عراد وخليج عراد. كما يبعد مجمع السيف - المحرق مسافة بسيطة مشيًا على الأقدام، إلى جانب متاجر ومطاعم أخرى.

وفي هذا الصدد، قالت السيدة أميرة أحمد العباسي مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد:"يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع شركة نسيج، الشركة البحرينية الرائدة في مجال التطوير العقاري. نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تقديم عروض حصرية للمواطنين الراغبين في شراء منازل أحلامهم في مشاريع نسيج التي تم تطويرها مؤخرًا، بما في ذلك بساتين، وكنال فيو ونسايم عراد. سيستفيد عملائنا المُتقدمين لهذا العرض من الحصول على مزايا فريدة واستثنائية تضمن لهم سهولة تملك وحدة سكنية راقية في أحد المشاريع المرموقة التي طورتها شركة نسيج."

وتابعت: "أوجه هذه الدعوة لعملائنا الكرام وللمواطنين للمبادرة بالاستفادة من هذه العروض التي خصصناها لتكون هي الخيار الأمثل للحصول على وحدات سكنية راقية مع ضمان الحصول على تجربة استثنائية خلال جميع مراحل التقدم بالطلب بفضل فريق عملنا المؤهل."

من جهته، قال السيد محمد الشيخ رئيس الإستثمارات من شركة نسيج: "نحن فخورون بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المملكة لتقديم حلول تمويلية فريدة للمواطنين الراغبين في التملك في أحد مشاريعنا التي تتضمن فلل وشقق وقسائم سكنية لتوفر حلول سكنية فريدة من نوعها تلبي احتياجات المواطنين في مملكة البحرين. تتميز المشاريع الثلاثة التي طورتها الشركة وهي بساتين، وكنال فيو، ونسايم عراد بمواقعها الاستراتيجية والمواصفات ذات المعايير العالية في الجودة، سواء من حيث الهيكل الخاص بالوحدات أو بتصاميمها الاستثنائية."

وتابع: "ستوفر هذه الحلول المالية من خليجي بنك خيار مثالي للتملك في واحد من مشاريعنا المرموقة التي باتت تستقطب أعداد متزايدة من الزبائن بفضل ما تقدمه من مميزات استثنائية."

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