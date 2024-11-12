المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن إطلاق خدماته المصرفية المفتوحة المعززة، والتي توفر للعملاء مرونة غير مسبوقة ورؤية شاملة لحساباتهم وبطاقاتهم ومواردهم المالية؛ وتعزز الخدمات المصرفية الجديدة ريادة البنك في مجال الابتكار الرقمي للخدمات المصرفية.

وتتيح الخدمات المصرفية المفتوحة الجديدة عدة مميزات لمستخدمي تطبيق "خليجي بنك" من خلال سهولة الاتصال وإدارة الحسابات من بنوك متعددة ضمن منصة واحدة سهلة الاستخدام؛ كما توفر تجربة الخدمات الجديدة على تطبيق "خليجي بنك" للعملاء عدة مميزات أبرزها: إدارة الحسابات الموحد عبر ربط الحسابات المصرفية من البنوك الأخرى في مملكة البحرين وإدارتها جميعاً من خلال تطبيق خليجي بنك.

كما يؤمن تطبيق "خليجي بنك" للمستخدمين سهولة تحويلات الأموال بين الحسابات المرتبطة بسهولة، بالإضافة إلى التحكم في المصروفات من خلال تتبع ومراقبة الإنفاق عبر جميع الحسابات المرتبطة، والحصول على فهم واضح للمصروفات المالية. ويُمكن التطبيق بتحديثاته الجديدة المستخدمين في إدارة ميزانياتهم في إنشاء فئات مخصصة للميزانية وتخصيص الأموال، مما يساعد العملاء على التحكم والسيطرة على نفقاتهم.

كما تتيح التحديثات الجديدة للمستخدمين تتبع التدفقات النقدية،بشكل فعال، وإعطاء نظرة عامة شاملة على الشؤون المالية، والتخطيط لرؤية مالية شاملة، عبر الحصول على رؤية موحدة بزاوية 360 درجة لجميع الحسابات المصرفية المرتبطة بالعميل ومساعدته على تكوين خطة مالية متكاملة.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك: "يفتخر البنك بكونه من أوائل البنوك في مملكة البحرين في تبني الخدمات المصرفية المفتوحة ودعم مسيرة التحول الرقمي وابتكار خدمات مصرفية جديدة تعزز مكانة مملكة البحرين كرائد إقليمي في مجال الابتكار المالي".

وأوضحت العباسي: "أنه مع تفعيل هذه التحسينات، سيواصل خليجي بنك ريادته في مجال الابتكار الرقمي، وتوفير تجربة مصرفية مفتوحة متكاملة مدعمة بالتحكم المالي والشفافية والتي ستكون متاحة في أي وقت وفي متناول أيدي العملاء".

ولفتت العباسي: "أن الخدمات المصرفية المفتوحة المعززة تتيح للعملاء سهولة الوصول إلى بياناتهم المالية بكل يسر وشفافية، وتمكنهم من اتخاذ قرارات مالية واعية ومدروسة بشكل جيد، والوصول إلى منتجات مالية أفضل تراعي متطلباتهم واحتياجاتهم".

من جهته، قال السيد أسامة علي نصر، رئيس تقنية المعلومات في خليجي بنك: "تُجسد حزمة التحديثات الجديدة التزام البنك بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتزايدة، وتعزز من قدرتهم على إدارة مواردهم المالية بفعالية أكبر. نحن نهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتوفير الأدوات التي تساعدهم في تحقيق أهدافهم المالية مما سينعكس على تجربتهم المصرفية مع خليجي بنك."

تابع: "نحن واثقون إن هذه التحديثات سيكون لها بصمة مهمة في استخدام عملائنا الأعزاء للتطبيق وإدارة محفظتهم المالية بفضل المميزات الجديدة التي تم إضافتها فيه. أدعوا العملاء لتحديث التطبيق والاستفادة مما يتيحه من خدمات."

ويعتبر خليجي بنك أحد المصارف الإسلامية الرائدة في تبني نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً إستثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

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