بقيمة تصل حتى 30,000 دينار بحريني:

المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، مؤخرًا توقيعه اتفاقية مع صندوق العمل "تمكين" لطرح برنامج تمويلي خاص يهدف لدعم الأطباء البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص الراغبين في استكمال دراستهم.

هذا وجرت مراسم التوقيع في مقر تمكين، حيث قامت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، بالتوقيع بالنيابة عن خليجي بنك، في حين قامت سعادة السيدة مها عبدالحميد مفيز بالتوقيع من جانب تمكين، وسط حضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

يهدف البرنامج إلى توفير الدعم المالي ومساعدة الأطباء في الحصول على التدريب اللازم في التخصصات التي تمكنهم من التطور في حياتهم المهنية في هذا القطاع الهام، وبما ينعكس كذلك على تطوير الكوادر الوطنية في القطاع الصحي للمملكة بشكل عام.

إضافة إلى ذلك، يتوافق برنامج التمويل التعليمي من خليجي بنك، الذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع تمكين، مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى تقديم الدعم المالي للمتقدمين المطابقين للاشتراطات من الأطباء البحرينيين، وذلك عبر برنامج تمويلي لمدة تصل إلى 114 شهرًا (9.5 سنة) وبقيمة تصل حتى 30,000 دينار بحريني.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد،من خليجي بنك بالقول: "تُجسد هذه الاتفاقية متانة شراكتنا مع تمكين، ونحن نعتز بتعاوننا الوثيق والمُثمر مع هذه المؤسسة الرائدة في مجالات متنوعة بما يصب في الدفع بالعجلة الاقتصادية وتوفير فرص وظيفية للمُواطنين بالمملكة وتطوير قدراتهم وإمكانياتهم."

وأضافت: "ولأننا في خليجي شركاء في الطموح فإننا نساند مثل هذه المبادرات ونسعى لتطويرها لتكون لها أثر مهم وملموس وبصمة واضحة في الدفع قُدماً في المجال الطبي والصحي في المملكة. ومن هنا نحفز الأطباء البحرينيين للإنضمام لهذا البرنامج للتطور والارتقاء بخبراتهم المعرفية والعملية عبر الحصول على حلول تمويلية حصرية تمهد لهم الطريق للانضمام لبرامج تعليمية سيكون لها انعكاس إيجابي على مستقبلهم الوظيفي وعلى الخدمات الطبية والصحية المُقدمة في المؤسسات الصحية بالمملكة."

من جانبها، صرحت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" قائلة: "تمثل هذه المبادرة جزءاً من التزام تمكين في تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما القطاع الصحي الواعد، والذي يسهم في جعل الكوادر الوطنية المتخصصة الخيار الأمثل للتوظيف. وقد أثمرت هذه المبادرات منذ إطلاقها مطلع شهر مارس العام الجاري عن توظيف 131طبيبًا بحرينيًا من الباحثين عن العمل في المنشآت الطبية بالقطاع الخاص، كما حصل 11 طبيباً من الموظفين حاليًا على الدعم لزيادة أجورهم. ومن هذا المنطلق، نحن مستمرون في تقديم الدعم اللازم للأطباء العاملين في المستشفيات والمؤسسات الصحية مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة ورفد سوق العمل بالمهارات والتخصصات اللازمة لتحقيق الأثر الإيجابي في الاقتصاد الوطني".

يعد خليجي بنك أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

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