المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن إطلاق منصة ترويجية متميزة في مجمع سيتي سنتر البحرين، حيث ستقام الفعالية من 25 إلى 30 نوفمبر 2024، ويعتبر هذا الحدث فرصة استثنائية للترويج لجوائز حساب "الوافر" الكبرى المتبقية لعام 2024، والتي تصل قيمتها الإجمالية لاكثر من 2 مليون دينار بحريني، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الهدايا والمزايا الحصرية للعملاء الكرام.

وتعد هذه الحملة التفاعلية من ضمن مجموعة واسعة من الحملات الترويجية الشيقة من خليجي بنك هذا العام، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز حساب "الوافر" والترويج للعروض المميزة لحملة بطاقات البنك الائتمانية، مما يوفر للعملاء فرصًا فريدة للفوز بجوائز مذهلة في شهر ديسمبر تشمل جائزة كبرى بقيمة مليون دينار بحريني، و4 جوائز بقيمة 250,000 دينار بحريني. تفضلوا بزيارة منصة خليجي للحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية يومية تصل الى 1,000 دينار بحريني.

إضافة إلى ذلك، ستوفر المنصة للزوار عرضًا توضيحيًا لمجموعة من العروض الخاصة ببطاقات خليجي الائتمانية، والتي تشمل فترة سماح مجانية تصل لستة أشهر، ونسبة استرداد نقدي تصل إلى 3% عند تحويل رصيد بطاقتهم الائتمانية إلى خليجي بنك، و المزيد من المزايا الأخرى، بما في ذلك صلاحية الدخول إلى أكثر من 1,100 قاعة كبار الشخصيات بالمطارات حول العالم وإمكانية السحب النقدي يصل إلى 35% من الحد الأقصى لبطاقتهم، وتأمين سفر مجاني، علاوة على الحصول على أميال سفر على الناقلة الوطنية طيران الخليج والكثير من العروض الحصرية مع أكثر من 100 محل تجاري.

وفي هذا السياق، أعربت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، عن سعادتها بإطلاق هذه المبادرة، مؤكدة بأن هذه المنصة الترويجية تمثل فرصة لتعزيز التواصل المباشر مع العملاء من خلال تسليط الضوء على المزايا المتعددة لحساب "الوافر" وبطاقات خليجي الائتمانية.

وقالت السيدة العباسي بهذه المناسبة " إن إطلاق منصة خليجي الترويجية الثانية لهذا العام في مجمع السيتي سنتر يعكس التزامنا بأن نكون أقرب إلى عملائنا، من خلال تقديم خدمات متميزة تعزز تجربتهم المصرفية وتدعم تحقيق طموحاتهم المالية."

وأضافت في هذا الصدد "نتطلع لمشاركة العملاء في هذه المنصة الترويجية في مجمع سيتي سنتر البحرين، للحصول على معلومات حصرية وفرص مجزية للفوز بجوائز فورية تصل إلى 1,000 دينار بحريني. أود أن أنوه بهذه المناسبة أن جوائز شهر ديسمبر تشمل 5 جوائز كبرى تبلغ قيمتها 2 مليون دينار بحريني لخمس فائزين محظوظين من عملاء حساب الوافر مما يجعل هذه الحملة واحدة من أبرز الفعاليات لعام 2024. نرحب بالجميع في المنصة في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر 2024. والجديد مع خليجي في هذه الفعالية، إمكانية الحصول على فرصة الفوز من خلال الاتصال المرئي عن طريق تطبيق الواتساب الخاص للبنك على رقم 17540054. "

تعكس هذه الفعالية الجهود المتواصلة التي يبذلها خليجي بنك لتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تساهم في تحقيق تطلعات عملائه، حيث يسعى البنك من خلال توفير معلومات شاملة حول خدماته وخلق قنوات التواصل المباشر مع العملاء لتعزيز العلاقة معهم والتعريف بعروضه المبتكرة والجذابة. كما يحرص خليجي بنك على تأكيد التزامه بالتفاعل مع المجتمع وتقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها، مما يجعله الخيار الأول للعملاء الذين يبحثون عن حلول مالية تلبي طموحاتهم بشكل مرن ومستدام.

خليجي بنك هو أحد البنوك الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق طموحات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

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