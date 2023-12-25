شاركت شركة "كومفولت" الرائدة في حلول المرونة السيبرانية وحماية البيانات للمؤسسات ذات السحابة الهجينة، ضمن فعاليات جناح شركة "إن جي إن" البحرينية لأنظمة المعلومات المتكاملة في النسخة الثانية من القمة العربية الدولية للأمن السيبراني، أكبر حدث من نوعه على مستوى المنطقة، في إطار الشراكة القائمة بين الجانبين.

وقدمت "كومفولت" من خلال مشاركتها مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات والحلول والبرامج الرائدة التي تقدمها لعملائها من المؤسسات والشركات بهدف تعزيز الحماية السيبرانية، بما في ذلك برامج الحماية المؤسسية والتعافي الذاتي والمرونة السيبرانية التي تقدمها Commvault Cloud، وحلول Metallic AI التي تهدف إلى تعزيز استجابة المؤسسات للهجمات والاختراقات الإلكترونية الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى حلول النسخ الاحتياطي والاسترداد وامتثال البيانات والتخزين والدفاع السيبراني والتصدي لبرامج الفدية.

وقال السيد يعقوب العوضي الرئيس التنفيذي لشركة "إن جي إن": "نحرص من خلال مشاركتنا في القمة العربية الدولية للأمن السيبراني على استثمار المعارف والخبرات المشتركة مع شركائنا الاستراتيجيين في سبيل تطوير ونشر القدرات والحلول السيبرانية وتسريع وتيرة الابتكار في مجال الأمن السيبراني وخدمات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وتوفير منصة موحدة من خلال جناحنا لإبراز واستعراض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الأمن السيبراني وحماية الانظمة الرقمية، وذلك بما يبرز مكانتنا كواحدة من أبرز شركات الأمن السيبراني في المنطقة".

من جانبه قال السيد يحيى كساب المدير الأول ومدير عام الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان: "من خلال التزامنا بالابتكار والتعاون وتبادل المعرفة، نفخر بتوحيد جهودنا وتعزيز شراكتنا مع "إن جي إن" باعتبارها شريك حلول النسخ الاحتياطي والاسترداد في النسخة الثانية من القمة العربية الدولية للأمن السيبراني. إن هذا الحدث يعد بمثابة منصة مثالية لقادة الصناعة للالتقاء وتبادل الأفكار والتعامل بشكل جماعي مع التحديات التي تحدد مشهد الأمن الرقمي لدينا".

وأضاف: "في عالمنا الرقمي اليوم، وصلت الحاجة الملحة إلى المرونة السيبرانية الحديثة إلى مستويات غير مسبوقة، فالقدرة على التعافي بسرعة من الهجمات السيبرانية ليست مجرد ميزة استراتيجية؛ بل هي عامل حاسم يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على سمعة العلامة التجارية وولاء العملاء، لذا يجب على المؤسسات تحصين دفاعاتها بحلول وأدوات تمكنها من التعافي السريع في غضون ساعات، مثل Commvault Cloud، المدعومة بـ Metallic AI والتي تعد أداة فعّالة ضد برامج الفدية والهجمات الإلكترونية الخبيثة. ويتجاوز Commvault Cloud المعايير التقليدية لتمكين المستخدمين بالشكل الأمثل، حيث يسمح للمؤسسات بالتنبؤ بالتهديدات بشكل أسرع، وتحقيق عمليات استرداد فعالة وتسريع أوقات الاستجابة للتهديدات".

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