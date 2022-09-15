الرياض: وقعت شركة نالا روبوتيكس الرائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة اليوم مذكرة تفاهم مع شركة التميز السعودية لجلب خدمات الروبوتات إلى السوق السعودي.

جاء ذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض في الفترة من 13 – 15 سبتمبر الجاري.

وستوفر نالا روبوتيكس بموجب مذكرة التفاهم معدات الروبوتات والبرمجيات اللازمة لتشغيلها بالذكاء الاصطناعي لمساعدة شركات الأطعمة السعودية على تحقيق مزيد من الكفاءة والسرعة في الإنتاج ومستويات أعلى من الجودة. كما ستبحث الشركة الأمركية إمكانية تأسيس مركز التدريب والتطوير لمنتجات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في المملكة لخدمة سوق المأكولات السعودية والعربية.

وقال الرئيس التقنية للذكاء الاصطناعي لدى شركة التميز السعودية عمر ميان" هذه الشراكة ستساعدنا على خدمة العملاء الدوليين والجدد في المملكة وشركتنا ملتزمة بمساعدة قطاع الغذاء السعودية على تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 المتمثل في تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بالنظر إلى أهمية موقع المملكة كمركز للتجارة العالمية يربط ما بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.

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