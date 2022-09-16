الرياض: وقعت شركة ليفينج باكيتس الفرنسية اليوم مذكرة تفاهم مع شركة التميز السعودية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات اللوجستية والشحن في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال أعمال القمة العالمية الذكاء الاصطناعي التي تنظمها "سدايا" في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وسوف يسهم هذا التعاون في تعزيز التعاون بين الشركتين في تطوير الخدمات اللوجستية في الشحن وتسهيل التداول وتبسيط المعاملات المالية والتأمين حيث تمنع التقنية التي تقدمها شركة ليفينج باكيتس المشكلات قبل حدوثها فهي تقنية حماية ووقاية قابلة للتخصيص فيما تقوم شركة التميز بتبني هذا النهج الوقائي للدخول في شراكات مع شركات ذات صلة متقدمة تقنياً، ومتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية والشحن في المملكة العربية السعودية.

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