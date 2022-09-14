الرياض: شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة سيجنيفاي السعودية المتخصصة في الأغذية، للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء المزارع الذكية.

جاء ذلك خلال حضور معاليه أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وأوضح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبد الحميد العليوي، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتطوير كل ما من شأنه خدمة القطاع الزراعي في المملكة، وبما يتوافق مع إستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وأهداف رؤية المملكة 2030.

من جهته، أبان الرئيس التنفيذي لشركة سيجنيفاي السعودية المهندس عبد الرحمن خير الله، أن تركيز الشركة ينصب على توفير حلول إضاءة مبتكرة تساعد على تلبية الطلبات المحلية، مع زيادة الإنتاج في ثلاثة مجالات رئيسة، هي: مزارع ذكية مزودة بنظام إضاءة ديناميكي مستوحى من نظام الإضاءة الطبيعية، ليحقق نتائج محسّنة لرعاية الحيوانات وإنتاجها، ومزارع ذكية للاستزراع المائي مزودة بنظام تحكم في الإضاءة باستخدام ظروف إضاءة مصممة خاصةً لتحسين البيئة المائية؛ لتعزيز إنتاج الأسماك، وتحسين الرعاية والإنتاج، ومزارع البستنة الذكية مع نظام التحكم GrowWise المتطور تقنيًا، للحصول على جودة مستدامة يمكن التنبُّؤ بها، ومحاصيل منتجة محليًا.

#بياناتحكومية

- انتهى -