· تمكين التحوّل الرقمي في دولة الإمارات بالاعتماد على منشآت مراكز بيانات عصرية في مواقع استراتيجية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "خزنة داتا سنتر"، أكبر شبكة لمراكز البيانات واسعة النطاق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن وضع حجر الأساس لمنشأتيّ مراكز بيانات جديدتين في دبي، لإتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية في زيادة الابتكار وتحسين الاتصال. وتسعى (خزنة) لتعزيز حضورها في دولة الإمارات من خلال هاتين المنشأتين اللتين يتم تطويرهما تحت اسم؛ DXB2 في حيّ دبي للتصميم، و DXB3 في منطقة ابن بطوطة، وهي توسعة لمنشأة قائمة استحوذت عليها (خزنة) بعد الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة (e&) وشركة "جي 42".

وستصل القدرة الإجمالية لحمل بيانات تكنولوجيا المعلومات في المنشأتين الجديدتين إلى 43 ميجاوات، وذلك بهدف تلبية الحاجة إلى بنية تحتية رقمية ملائمة للمستقبل، وتعزيز المرونة الرقمية لدى الشركات ودعم تجارب التحوّل الرقمي.

وتحرص "خزنة داتا سنتر" على تصميم مراكز البيانات ذات المستوى العالمي، وتطويرها وتشغيلها وفق أعلى المعايير الدولية، مع التزامها بالاستدامة وتوفير الطاقة، اعتمادًا على نهج إنشاء مراكز بيانات خالية من الهدر؛ حيث تم تصميم مركزي البيانات؛ DXB2 وDXB3 لتلبية معايير الاستدامة المعتمدة. وتمّ تزويد المنشأتين بأنظمة موفّرة للطاقة وأنظمة تبريد مجاني ثابتة باستخدام الماء، مع إنشاء المركزين واعتمادهما بناءً على معايير "استدامة" و"ليد جولد" LEED Gold للمباني الخضراء.

وقال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لـ "خزنة داتا سنتر": "يعتمد أداء اقتصادنا الرقمي اليوم على البيانات إلى حدّ كبير؛ فقد أصبحت عنصرًا أساسيًا لنجاح الشركات في العصر الرقمي. وعلى الرغم من إمكانية إنشاء مراكز البيانات في أي مكان، وتزويدها بالطاقة والاتصالات، إلا أن قرب موقعها الجغرافي يُعدّ عنصرًا هامًا تجب مراعاته أيضًا. ومن المؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد شهدت زيادة في توليد البيانات، وارتفعت مكانتها كوجهة لمراكز البيانات نتيجة لذلك. ويُعد إنشاء DXB2 و DXB3 واستثمارات (خزنة) المستمرة في مراكز البيانات المحلية شهادة على دورنا المتكامل في دعم الاقتصاد الرقمي، وخطوة نحو الأمام في خطّة توسّعنا الكبرى على المستوى الوطني".

وخلال الأعوام العشرة الماضية، كانت "خزنة داتا سنتر" في قلب التحوّل الرقمي؛ ساهمت في خطط تطوّر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركز تكنولوجي دولي، وفي تعزيز جهودها الهادفة لبناء اقتصاد رقمي. ويُعدّ تأسيس منشأتي DXB2 و DXB3 خطوة متقدّمة نحو تحقيق خطط توسّع (خزنة) الكبرى داخل الدولة.

ويعتبر DXB2 و DXB3 مركزي بيانات معتمدين من المستوى الثالث Tier III، وستبدأ عملياتهما خلال الربع الثالث من عام 2023 والربع الأول من عام 2024 على التوالي. وذلك في إطار التزام "خزنة داتا سنتر" بتقديم حلول مشتركة تفتح آفاق الإمكانيات، وتربط العملاء بنماذج أفضل للأعمال، وتتيح فرصًا جديدة من خلال منظومة عمل رقمية متصّلة على

مستوى العالم. وفي الوقت الحالي، تدير (خزنة) عددًا من مراكز البيانات واسعة النطاق ضمن مواقع مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب خطط أخرى لتوسعة شبكتها على المستوى العالمي.

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نبذة عن "خزنة داتا سنتر"

شركة "خزنة داتا سنتر" (خزنة) هي المزوّد الرائد للخدمات التجارية لمراكز البيانات ذات السعة الكبيرة، حيث تقوم بإنشاء وتنظيم وتشغيل بيئة تخزين بيانات شاملة لعملائها، من خلال توفير مساحات تجارية كبيرة لحماية البيانات، وتقديم حلول موثوقة، وتعزيز استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين التحوّل الرقمي لدى الشركات العالمية، بالاعتماد على منشآت تخزين بيانات تتمتع بالمرونة والأمان العالي والموثوقية والقابلية للتطوير. تُوفّر "خزنة داتا سنتر" حلول مراكز بيانات مخصصة وشاملة تناسب عملاءها من المؤسسات الكبيرة لتلبية الطلب المتزايد اليوم على خدمات البيانات في منطقة الشرق الأوسط.