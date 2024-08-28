الشراكة الإستراتيجية الجديدة تعمل على تعزيز الإدارة المالية لموظفي خدمة "هلا"، ما يوفر الشفافية في التعامل مع المدخرات وعائدات الأرباح والمكافآت المحتملة.

دبي - الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التوصل إلى شراكة مع خدمة "هلا"، المعنية بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة إلكترونياً في دبي. وتهدف الاتفاقية إلى تقديم حلول مالية فريدة لموظفي خدمة "هلا" من خلال خطة التقاعد الذهبية. ويؤكد هذا التعاون التزام الصكوك الوطنية بتعزيز الرفاهية المالية ودعم موظفي "هلا" في تأمين مستقبلهم المالي.

وكانت الصكوك الوطنية قد صممت خطة التقاعد الذهبية لتزويد الشركات، بالحلول المرنة والفعالة من حيث التكلفة، لتقديم مزايا مالية طويلة الأجل لموظفيها، ومساعدتهم على تنمية مكافآت نهاية الخدمة في إطار التخطيط للتقاعد. وبموجب هذا التعاون، يمكن لخدمة "هلا" المساهمة بمبالغ إجمالية أو ودائع شهرية في البرنامج بالنيابة عن سائقيها، ما يؤدي إلى إنشاء محفظة ادخارية مخصصة. وتحاكي هذه المساهمات صندوق مكافأة نهاية الخدمة، وتعمل على تحقيق الأرباح والمكافآت، ليتم توزيعها بعد ذلك على السائقين، مع احتفاظ "هلا" بإدارتها.

قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "تؤكد شراكتنا الاستراتيجية مع خدمة "هلا" التزامنا بتوفير فرص استثمارية آمنة متاحة للمواطنين والمقيمين في الإمارات، وتمكينهم من تولي مسؤولية قراراتهم المالية، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المستقبلية بسهولة، بما في ذلك التقاعد. وتوفر خطة التقاعد الذهبية لموظفي "هلا" طريقة مريحة وآمنة للادخار على المدى الطويل، ما يعزز ثقافة الاستقلال المالي والأمن في أوساط القوى العاملة. ويساعد هذا البرنامج أيضاً الشركات على الاحتفاظ بموظفيها، من خلال توفير عوائد مالية تنافسية لهم، وإظهار حرص الصكوك الوطنية على تقديم الحلول للأفراد والشركات".

وعلق خالد نسيبة، الرئيس التنفيذي لشركة هلا: "تُعبر شراكتنا مع الصكوك الوطنية لتوفير خطة التقاعد الذهبية عن التزامنا بتوفير فرص استثمارية آمنة وسهلة لموظفي هلا، الذين هم محور نجاحنا. حيث يُعد هذا البرنامج وسيلة مريحة لهم للتخطيط لمستقبلهم بثقة، كما يعزز ثقافة الاستقلال المالي والأمان داخل الشركة. نحن فخورون بهذا التعاون الذي يحدد معيارًا جديدًا لمزايا الموظفين ويعكس اهتمامنا العميق بتوفير أفضل الحلول لهم."

وفي إطار تركيزها على ضمان الرفاهية المالية للموظفين، تمكنت الصكوك الوطنية من استقطاب ما يزيد على 100 شركة وأكثر من 18,000 موظف في برنامج ادخار الموظفين منذ إنشائها، في حين تعتبر خطة التقاعد الذهبية أحدث إضافة إلى مجموعة المنتجات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائها من الشركات. ويأتي ذلك تماشياً مع إعلان حكومة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً بشأن تعزيز مزايا مكافآت نهاية الخدمة لحماية مدخرات الموظفين وضمان استثمارها بأمان، ويعمل هذا البرنامج بشفافية تامة، حيث يتيح للسائقين تتبع مكافآت نهاية الخدمة وعوائد الأرباح والمكافآت المحتملة من برنامج المكافآت التي تقدمها الصكوك الوطنية بقيمة 35.5 مليون درهم. ويضمن البرنامج أيضاً تعزيز الأمان من خلال الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ليمنح الموظفين الطمأنينة إزاء مدخراتهم.

وبفضل هذه الشراكة، تعمل الصكوك الوطنية وخدمة "هلا" على إرساء معيار جديد للرفاهية المالية للموظفين، كما تعزز ثقافة الادخار والاستثمار التي تعود بالنفع على الموظفين والاقتصاد عموماً. وتمثل خطة التقاعد الذهبية خطوة هامة لتعزيز الثقافة المالية والأمن لمختلف شرائح القوى العاملة، وتمكينهم من التخطيط لمستقبل مزدهر بثقة تامة.

وللمزيد من المعلومات حول خطة التقاعد الذهبية والحلول المالية الأخرى التي تقدمها الصكوك الوطنية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للصكوك الوطنية: www.nationalbonds.ae.

نبذة حول شركة الصكوك الوطنية

تأسست الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عام 2006، وهي مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات. وهي شركة مرخصة وتشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع، وتخضع الشركة للتدقيق من قبل دائرة التدقيق التابعة لحكومة دبي، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، بالإضافة إلى جهات تدقيق خارجية مستقلة. وتقدم الشركة للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة بناء وتعزيز شبكة الأمان الادخارية الخاصة بهم، بالإضافة إلى الاستثمار في البرامج التي تقدم لهم عوائد تنافسية مع مخاطر أقل. ويتمثل هدف الشركة في تشجيع عادات الادخار المنضبطة للأشخاص في مختلف أنحاء الإمارات السبع للدولة، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق مستقبل آمن ومستدام من الناحية المالية. وتقدم الصكوك الوطنية برنامج مكافآت قيمته 35.5 مليون درهم لجميع المدخرين، مع جوائز شهرية وربع سنوية تتراوح بين مليون درهم ومجموعة من السيارات الفخمة. www.nationalbonds.ae

نبذة عن شركة هلا

شركة هلا هي الشركة المعنية بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة ميسورة التكلفة إلكترونيًا في دبي عبر تطبيق كريم. نظرًا لشراكتها مع شركة كريم وهيئة الطرق والمواصلات أر تي إيه، توظّف هلا تقنيات كريم المتخصّصة بحجز سيارات الأجرة إلكترونيًا، وكذلك معلومات هيئة الطرق والمواصلات بالمناطق المحلية، بهدف ضمان رحلات موثوقة وملائمة في جميع أرجاء دبي ورأس الخيمة. مع الدافع للارتقاء المستمر بتجربة العملاء في وسائل النقل العام، حيث تعمل هلا على إبقاء دبي في أعلى مستويات التواصل والحركة في المنطقة.

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