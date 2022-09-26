مسقط: في إطار سعيها المستمر لتحقيق متطلبات السوق المتنامية وتوسيع قاعدة عملائها ، وقعت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل "خدمة"، الرائدة في مجال الفوترة و تحصيل فواتير الخدمات العامة بالسلطنة، اتفاقية مع خليج مسقط بهدف توفير خدمات فوترة المياه وتحصيل الفواتير لجميع الوحدات التابعة لها. وقع الاتفاقية بالنيابة عن "خدمة “،سعود بن أحمد السيابي، الرئيس التنفيذي للعمليات، ومن جانب خليج مسقط، عبد الله بن علي الناصري، نائب الرئيس لتجربة العملاء.

وتتضمن الاتفاقية قيام شركة عمان للإسثمارات والتمويل (خدمة) بتزويد خليج مسقط بخدمات قراءة عدادات المياه و تقييم حالة العدادات بمختلف أنواعها، وإصدار وتوزيع الفواتير، وتحصيل قيمة الفواتير عبر قنوات ومنافذ خدمة، وفصل وإعادة توصيل الخدمات، وتحويل الحسابات، وحساب كمية استهلاك المياه والخسائر الناجمة لجميع المرافق والخدمات والأصول. وتغطي الإتفاقية جميع المرافق السكنية المأهولة وغير المأهولة، بالإضافةً إلى المكاتب التابعة لخليج مسقط، ومباني المشروع، والمناطق الخدمية ومناطق البيع بالتجزئة، وسكنات الموظفين وغيرها من المرافق التي يتم تزويدها بالمياه.

وفي أعقاب مراسم التوقيع، قال سعود السيابي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة عمان للإستثمارات والتمويل “سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع خليج مسقط الذي يعد أحد أهم المجمعات السكنية بالسلطنة، فهذا التعاون يعكس استراتيجية الشركة القائمة على توسيع نطاق اعمالها لتشمل تقديم حلول متطورة لخدمة عملائها من أصحاب المجمعات السكنية والفندقية والتجارية، حيث تركز "خدمة" على تزويد عملائها من الشركات بحلولٍ مبتكرة ومخصصة إضافةً إلى توجهها الملحوظ لرقمنة العمليات اليومية بهدف إتمام المعاملات بسهولة وسرعة متبنيه منهجية التركيز على العميل في المقام الأول، فإنه لا شك بأن تعاون المؤسسات ومختلف الأعمال التجارية مع "خدمة" عبر موقعها الالكتروني أو تطبيق الأجهزة الذكية سيساعد في توفيرهم للوقت والجهد والتكلفة وسداد الفواتير بسرعة وكفاءة عالية. علاوةً على سعينا في تعزيز أداء منتجاتنا الرقمية وتوفير جملة من الميزات الجديدة والمستحدثة التي تخدم عملائنا في المقام الأول."

ومن جانبه عبر عبدالله بن علي الناصري نائب الرئيس لتجربة العملاء بخليج مسقط، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع خدمة، والتي بلاشك تأتي تعزيزا لتجربة العملاء بخليج مسقط، وتوفر عليهم الوقت والجهد فيما يرتبط بفوترة استهلاك المياه ودفع قيمة الاستهلاك وفق أحدث وأقصر الطرق، مشيرا إلى أن تعاونهم مع خدمة يأتي من منطلق سعيهم للربط مع إحدى أكبر شركات الفوترة والتحصيل المتخصصة بالسلطنة، ممن لديهم الخبرة اللازمة لتنفيذ المهام المنصوص عليها في الاتفاقية، مضيفا بأنهم في خليج مسقط يسعون باستمرار لارساء افضل الممارسات لتطوير تجربة العملاء لديهم، وتبني أفضل الوسائل التي تحقق قيمة مضافة لعملائهم وكذلك بما يوفر عليهم التكاليف الادارية اللازمة لانجاز مثل هذه الاعمال من خلال تعاونهم مع الشركات ذات الخبرة المتراكمة في هذا المجال كشركة عمان للإستثمارات والتمويل (خدمة).

الجدير بالذكر أن "خدمة" تمنح العملاء إمكانية الدفع لفواتير الهاتف والكهرباء والمياه وإعادة تعبئة الهاتف وشحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع وذلك من خلال شبكة فروعها التي تضم 68 فرعاً موزعة في مختلف أنحاء السلطنة، إضافةً إلى منافذ البيع الخاصة بها وتطبيق "خدمة" للهواتف. كما ويمكن من خلالها سداد مبالغ للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب إعادة شحن الاشتراكات الترفيهية. وقد تم تهيئة تطبيق "خدمة" ليتناسب مع متطلبات العملاء المختلفة ابتداءً من سهولة تحميله واستخدامه وتوفير عناء تخليص المعاملات الورقية لإتمام عمليات الدفع. وكمنصة متكاملة تقدم تشكيلة متنوعة من الخدمات لعملائها من العُمانيين والمقيمين، لطالما عملت "خدمة" لتتميز بالشمولية من الجانب الاجتماعي ودفع عجلة الاستدامة وتعزيز الابتكار في الخدمات التي تقدمها.

تأسست شركة عُمان للاستثمارات والتمويل في العام 1979م، وتعد شركة رائدة في المجالات الخدمية والاستثمارية على الصعيد المحلي، موفّرةً خدمات الفوترة وتحصيل الفواتير الخاصة بالكهرباء والمياه والاتصالات والانترنت في السلطنة. ولطالما عملت الشركة على بذل أقصى جهودها لتحقيق التميز في عملياتها التشغيلية وخدمة العملاء، علاوةً على دورها البارز في مواكبة طفرة التحوّل الرقمي العالمية فيما يخدم مجالات أعمالها.

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