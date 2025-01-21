مسقط: في إطار جهودها الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها وتعزيز راحة العملاء، وقعت شركة عمان للاستثمارات والتمويل (خدمة) اتفاقية لتحصيل الفواتير مع الشركة العمانية لاتصالات المستقبل ( فودافون عمان)، وقع الاتفاقية سعيد بن أحمد صفرار الرئيس التنفيذي لشركة عمان للإسثمارات والتمويل والمهندس بدر بن سعود الزيدي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لاتصالات المستقبل.

وتمكّن هذه الشراكة الاستراتيجية عملاء فودافون من استخدام كافة قنوات خدمة لدفع فواتيرهم آجلة الدفع وكذلك إعادة شحن الرصيد للأرقام مسبقة الدفع، وتتمثل تلك القنوات في تطبيق خدمة والموقع الالكتروني لخدمة أو من خلال شبكة فروع خدمة المنتشرة بكافة مناطق السلطنة.

وفي هذا الصدد، قال سعود بن أحمد السيابي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة عمان للاستثمارات والتمويل (خدمة): ”سعداء بهذه الشراكة مع فودافون عمان والتي تعكس حرص الجانبين على تيسير عملية دفع الفواتير وإعادة شحن الرصيد لعملاء فودافون عمان أخذًا بعين الاعتبار النمو الذي تشهده الشركتين وتعزيز المبادرات الرامية لتعزيز تجربة العملاء لديهما، وبلاشك أن هذه الشراكة تعكس الثقة التي تتمتع بها خدمة في مجال التحصيل وخبرتها المتراكمة في مجال خدمة العملاء، كما أنها ستعزز مكانة خدمة كشركة رائدة في مجال الفوترة والتحصيل الرقمي".

ينعكس تفاني شركة (خدمة) في التميز والابتكار في جهودها الرامية إلى تقديم حلول رقمية استثنائية تلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء في جميع أنحاء السلطنة. وبفضل مسيرتها العريقة التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، رسخت (خدمة) مكانتها الرائدة في مجال الفوترة والتحصيل في السلطنة، إذ توفر منصة مركزية للعملاء لدفع فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات والانترنت واشتراكات صندوق الحماية الاجتماعية والمخالفات المرورية والعديد من الخدمات الاخرى، مما يسهل على العملاء ويقلل الوقت والجهد والتكلفة المترتبة عليهم لدفع وتغطية كافة هذه الخدمات من خلال محطة واحدة، وتضم شبكتها الواسعة 61 فرعًا في مختلف المحافظات والمناطق، بالإضافة إلى منافذ الخدمة الذاتية الموزعة في مواقع استراتيجية، وكذلك فروع شركة واصل للصرافة المملوكة بالكامل لشركة عمان للإستثمارات والتمويل.

كما تعزز (خدمة) الراحة وسهولة الوصول من خلال مجموعة من القنوات الرقمية، بما في ذلك تطبيق (خدمة) والموقع الإلكتروني والمحفظة الإلكترونية الرائدة Khedmah Pay. ومؤخراً، وسّعت الشركة عروضها من خلال إطلاق تطبيق (خدمة ديلفري)، وهو تطبيق سهل الاستخدام لطلب الطعام والتوصيل مصمم لضمان تجربة سلسة ومعاملات آمنة. يؤكد هذا الابتكار المستمر على التزام (خدمة) بإثراء تجارب العملاء وتعزيز التحول الرقمي في سلطنة عُمان.

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