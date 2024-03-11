مسقط : في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مساهماتها في المجالات المرتبطة بالمسؤولية الإجتماعية للشركات بهدف تنمية و تطوير المجتمعات المحلية و دعم الأعمال الخيرية، وقعت شركة عمان للاستثمارات و التمويل ( خدمة )، اتفاقية مع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية لتحصيل التبرعات عبر تطبيق خدمة وقنوات الشركة الالكترونية، وقع الاتفاقية بين الجانبين محمد بن حمود الذهلي الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للأعمال الخيرية وسعيد بن أحمد صفرار الرئيس التنفيذي لشركة عمان للاستثمارات والتمويل ( خدمة ).

ويأتي توقيع هذه الإتفاقية بهدف تسهيل آلية التبرع واتاحة قنوات اضافية للهيئة تعاونها في التيسير على المتبرعين الراغبين في دعم أنشطة وبرامج الهيئة، كما تاتي في اطار جهود شركة عمان للاستثمارات والتمويل لتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع لتعزيز الجهود والمبادرات الرامية للتنمية المجتمعية.وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل خدمة خلال الفترة القريبة القادمة باضافة خانة في تطبيق خدمة وكذلك في الموقع الالكتروني للشركة واجهزة الدفع الالية، تتيح لعملاء خدمة تقديم تبرعاتهم للهيئة وفق الانشطة والبرامج التي يرغبون في التبرع لها.

كما تم خلال اللقاء تسليم المساهمة المالية المخصصة للهيئة من شركة عمان للإستثمارات والتمويل سنويًا لدعم الأعمال الخيرية، وذلك في اطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في هذا الشأن، والتي تقوم الهيئة بموجبها بصرف هذه المساهمة على برامج الدعم المقررة من الهيئة ووفقا للاشتراطات التي تحددها والتي تشمل تقديم الدعم لعدد من الأسر المعسرة في السلطنة وعدد من الحالات الطارئة التي تستدعي الدعم.

وفي هذا الصدد، قال سعيد بن أحمد صفرار الرئيس التنفيذي لشركة عمان للاستثمارات و التمويل ( خدمة ): " يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة العمانية للاعمال الخيرية، حيث أننا ننتهج في خدمة مسارًا بارزًا في إقامة تعاونات مثرية مع مؤسسات المجتمع الخيرية المختلفة، بهدف تطوير المجتمعات المحلية و دفع جهود استدامة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. و توقيع هذه الاتفاقية المهمة سيساعد على تحصيل التبرعات لصالح الهيئة عبر تطبيق خدمة بشكل سلس و سريع. كما أن الاتفاقية تُجسّد قيم العطاء و التعاون و الرحمة المتأصلة في ثقافة الشركة، وتأتي تقديرًا للجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة في دعم الأعمال المجتمعية و تقديم المساعدة اللازمة للفئات المحتاجة".

تجدر الإشارة إلى أن شركة عمان للاستثمارات و التمويل (خدمة) على أعتاب تدشين محفظتها الإلكترونية بهدف تعزيز آليات الدفع الإلكتروني تماشيًا مع رؤية عُمان 2040، راسمة بذلك نموذجًا استثنائيًا في دفع حدود الإبتكار والتميّز. علاوة على ذلك، تُعتبر ( خدمة ) الشركة الرائدة في سلطنة عُمان في مجال التحصيل منذ أربعة عقود، وتوفر نقطة مركزية للعملاء لدفع جميع فواتير الخدمات العامة من خلال شبكة فروعها التي تغطي مختلف محافظات وولايات السلطنة والبالغ عددها 69 فرعا، علاوة على أجهزة الدفع الآلي المنتشرة حول السلطنة، وكذلك منصاتها الإلكترونية كتطبيق "خدمة" والموقع الإلكتروني.

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