مسقط: في إطار التزامها المستمر برفاهية موظفيها، نظمت شركة عمان للاستثمارات والتمويل (خدمة) ، الرائدة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني والتحصيل في سلطنة عمان، بالتعاون مع كيمز، ندوة صحية داخلية تهدف إلى توفير فحوصات صحية أساسية للموظفين وتعزيز الوعي بالقضايا الصحية المهمة. تأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية الشركة لبناء بيئة عمل صحية تدعم زيادة إنتاجية الموظفين وتحفيزهم ليكونوا أكثر نشاطًا ونجاحًا في أعمالهم.

تضمنت الندوة فحوصات صحية أساسية مثل فحص السكري، قياس ضغط الدم، وفحوصات النظر، مما أتاح للموظفين فرصة الحصول على تقييم فوري لحالاتهم الصحية. كما ركزت الندوة على أهمية الوقاية والتشخيص المبكر في الحفاظ على صحة الأفراد وتحسينها، مما يعزز قدرة الموظفين على التفاعل مع ضغوط العمل بشكل أكثر إيجابية.

وفي هذا السياق، أكّد محمد بن سيف الطوقي، مدير أول الموارد البشرية و التطوير المؤسسي بشركة عمان للاستثمارات والتمويل (خدمة) ، أن هذه المبادرة تعكس التزام الشركة المستمر بتعزيز ثقافة صحية سليمة داخل بيئة العمل. وأوضح أن الشركة تسعى دائمًا إلى توفير أفضل الفرص والدعم لموظفيها لضمان صحتهم ورفاههم، وهو ما يعكس حرص الشركة على تقديم بيئة عمل تدعم تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

تؤمن شركة عمان للاستثمارات والتمويل بأهمية متابعة صحة موظفيها بشكل مستمر، حيث يعتبر ذلك جزءًا أساسيًا من ثقافة العمل الصحية التي تسعى الشركة إلى تعزيزها في بيئة العمل. كما يعكس تركيز الشركة على زيادة الوعي الصحي بين موظفيها التزامها بتوفير بيئة داعمة للنمو الشخصي والمهني على حد سواء.

من خلال هذه الندوات والبرامج التدريبية، تهدف شركة عمان للاستثمارات والتمويل إلى تزويد موظفيها بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التقدم المستمر في حياتهم الشخصية والمهنية.

الجدير بالذكر أن شركة عمان للاستثمارات والتمويل "خدمة" تعد الشركة الرائدة في مجال التحصيل منذ أكثر من أربعة عقود. حيث توفر محطة مركزية للعملاء للعديد من المدفوعات مثل فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات، والمخالفات المرورية، وتأمين وتجديد ملكيات المركبات، وشراء قسائم القنوات الترفيهية، والتبرع للجمعيات الخيرية، وغيرها من الخدمات. كما تقوم الشركة بتقديم هذه الخدمات من خلال شبكة فروعها التي تغطي معظم مناطق وولايات السلطنة، بالإضافة إلى منصاتها الإلكترونية مثل تطبيق (خدمة) والموقع الإلكتروني للشركة.

استمرارًا لإرثها المتميز، تواصل شركة عمان للاستثمار والتمويل(خدمة) وضع معايير جديدة تهتم براحة موظفيها، مما يحفز الشركات الأخرى في سلطنة عمان على تبني بيئات عمل صحية ومستدامة تساهم في النمو والازدهار. هذا التوجه يعزز من سمعة الشركة ويعكس التزامها بتوفير بيئة عمل تشجع على الإنتاجية وتحافظ على توازن حياة موظفيها.Bottom of Form

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